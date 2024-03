Mitmachen und gewinnen Was war Ihr Lieblingsfilm 2023?

Lesen Sie jetzt sechs Wochen Tagesspiegel Plus für 1 Euro. Wir verlosen unter allen Bestellern 30 Yorck Unlimited Tickets im Wert von je 238,80 Euro und 50x 2 Kino-Gutscheine für eine beliebige Vorstellung in den Yorck Kinos.

In Kürze ist es soweit: In der Nacht vom 10. auf den 11. März wird wieder das heiß ersehnte „And the Oscar goes to ...“ verkündet. Die 96. Verleihung der Academy Awards steht bevor, und die Spannung steigt, welche Filme und Stars in diesem Jahr einen der begehrten Goldjungen gewinnen werden. Top-Anwärter wie „Oppenheimer“, „Barbie“ und „Poor Things“ führen die Liste der Nominierten an. Auch einige deutsche Talenten sind im Rennen.

Wir möchten von Ihnen wissen:

Was war Ihr Lieblingsfilm 2023?

Neben Empfehlungen und Kritiken zu aktuellen Kinofilmen informieren wir Sie mit unseren exklusiven Inhalten natürlich auch über aktuelle Nachrichten sowie Hintergründe und Analysen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. In unserer beliebten App sogar stark werbereduziert. Morgens erhalten Sie zudem unseren preisgekrönten Checkpoint-Newsletter.