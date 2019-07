Der Sender im Schlüssel ist so stark, dass man noch abschließen kann, wenn längst die Wohnung erreicht ist, durchs geschlossene Fenster. Der V 70 ist eben ein intelligentes Auto, das dem Fahrer vieles verzeiht. Zu spät bemerkt, dass der Vordermann bremst? Kein Problem, der Alarm schlägt an, zu Not würde das Auto auch selber bremsen. Die vielen digitalen Extras summieren sich denn auch zum Gesamtpreis von 71.000 Euro. Volvo war noch nie ein billiges Vergnügen.

Der Navi lässt sich natürlich per Ansage steuern, doch klare Artikulation führt nicht unbedingt ans Ziel. Das System reagiert nur auf bestimmte Formulierungen, und möchte man doch kurzfristig die Route ändern, kann die Ansage „Ziel abbrechen“ schon mal dazu führen, dass das Auto vorschlägt, nach Brechen zu fahren. Auch als ich in einem Moment der Irritation gegen den rechten Bedienhebel gerate und damit den Heckscheibenwischer auslöse, dauert es mindestens 20 Minuten, bis ich die Verursacher-Taste entdeckt habe. Zweimal verweigert die Volvo-Automatik urplötzlich das Hochschalten. Hat man erst die Schaltwippen am Lenkrad entdeckt (keine Serienausstattung!), lässt sich dieses Problem schnell lösen. Ohne Wippen dürfte das schwieriger sein.

Tagesspiegel Background Mobilität & Transport E-Mobilität, Logistik in der Stadt, Verkehrspolitik: Das Briefing zu Mobilität und Transport. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Rank und schlank ist dieser Volvo-Kombi, man hat das Gefühl, er möchte sich ducken. Foto: Volvo

Die Warnung im Display hinterm Lenkrad, dass der Vordermann gerade stark bremst, ist ziemlich hilfreich. Diese Assistenz ist natürlich für kreuzende Elche entwickelt worden, funktioniert aber auch im chaotischen Berliner Stadtverkehr. Im Ernstfall würde das Bremsen automatisch eingeleitet. Die Rundumsensorik verhinderte allerdings nicht, dass ich zuhause eine Plastikgießkanne zu Schrott gefahren habe, die im totesten aller Winkel lag.

Irritierend sind die Projektionen von Geschwindigkeit und Abstandsmesser in der Windschutzscheibe, ich werde das Gefühl nicht los, etwas Störendes vor der Linse zu haben, Vogeldreck oder einen alten Parkschein. Kann man sicherlich abschalten, aber wer liest schon Gebrauchsanweisungen. Grundsätzlich ist die Windschutzscheibe zu schmal und zu niedrig für Menschen, die sich noch nicht an virtuelle Welten gewöhnt haben. Der breite schwarze Kasten hinter dem Rückspiegel reißt eine weitere Schneise ins Blickfeld, hinter der viele Kreuzungs-Ampeln verschwinden. Nur mit einer ungesunden Schrägverrenkung der Kopfpartie lässt sich da was machen. Warum gibt es noch keinen Sensor, der den Beginn der Grünphase anzeigt?

Ein "Premium-Crossover-Kombi", aber für wen?

Sehr lang ist das Auto, für einen Kombi auch sehr niedrig, mit einer protzig ausgedehnten Motorhaube. Die Konsequenzen: ein großer Wendekreis und eine ziemlich ungünstige Ausgangslage beim Aussteigen. Volvo argumentiert mit der Baureihe „Cross Country“, zu der der V 60 V6 gehört, als das „sportlichste Modell“ dieser Serie, ein „Premium-Crossover-Kombi". Frühere Modelle aus der Serie haben eher SUV-Charakter.

Sportwagen liegen tiefer, klar, aber passt das zu einem Cross Country, vulgo Geländewagen mit Allradantrieb? Und einem Benziner mit mehr als 300 PS? Wer soll dieses Auto eigentlich kaufen? Förster mit einem Faible für lange Autobahnfahrten? Familienväter, die abends heimlich Formel-1 trainieren?

Die Brems-Assistenz schlägt bei Elchen an, funktioniert aber auch im Berliner Stadtverkehr. Foto: Volvo

Für panoramastarke Ausflüge in die Berge fehlt es an Glasflächen, das „Panorama-Glasschiebedach“ bringt nichts, weil es zum Schutz vor starker Sonneneinstrahlung dunkel getönt ist. Ein klassischer Van bietet da weitaus mehr Durchblick in die Landschaft. Nachtfahrten hingegen sind sehr angenehm, weil die LED-Scheinwerfer die gesamte Straßenbreite und mehr auszuleuchten scheinen, selbst auf der Autobahn.

Dass Teile der Außenverkleidung aus Plastik sind, fällt nur beim Anklopfen auf, drinnen erscheint alles hochwertig verarbeitet, vor allem das echte Sitzleder schmeichelt. Die Klimaanlage kühlt souverän auf den erwünschten Wert herunter. Das große Touchpad über der breiten Mittelkonsole lässt sich wie ein Smartphone bedienen und reagiert akkurat. Das verschafft vor allem dem Copiloten eine wichtige Rolle in der Fahrgastunterhaltung. Natürlich wird Musik vom Smartphone der Töchter abgespielt, die Soundanlage erfährt höchstes Lob. Bald haben wir das CD-Fach gefunden und können unser Glück kaum fassen. Auch an altmodische Verkehrsteilnehmer hat Volvo gedacht.

Die Bedienelemente am Steuer sind zumeist selbsterklärend und entsprechen dem Erfahrungsschatz des autofahrenden Mitteleuropäers. Die Rückfahr-Kamera liefert perfektes Bildmaterial vom Heck, da kann man sich den Schulterblick eigentlich sparen. Dass der Kofferraumdeckel per Knopfdruck schließt, kannte ich schon von anderen Fahrzeugen, aber Volvo hat natürlich noch ein kleines Special in petto, wie der Europäer sagt: Stellt man den Fuß „links unter den hinteren Stoßfänger“ (gemeint ist wohl die Stoßstange), schließt die Heckklappe wie von Zauberhand. Das stelle ich mir schön vor, leider haben wir dieses Merkmal nicht rechtzeitig entdeckt.

Mehr zum Thema Volvo V60 Cross Country Ein SUV für SUV-Verächter

Technische Angaben: Kraftstoff: Benziner, Verbrauch: 8,8 l, PS: 310, Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h, Beschleunigung: 5,8 s, Kofferraum: 529 l, Spurkreis: 11,3 m, Preis (ohne Extras): 53.650 Euro