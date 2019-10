Je oller desto doller, heißt es im Volksmund. Diese Weisheit dürfte auch den Mitsubishi-Chefs nicht unbekannt sein. Und so hält es der vergleichsweise „alte“ kompakte ASX wie die Queen: Er denkt nicht ans Abdanken. Warum auch? Selbst wenn der Nachfolger nach neuesten Erkenntnissen noch zwei, drei Jährchen auf sich warten lassen dürfte, ein Lückenbüßer ist der nun nach über neun Jahren und 1,36 Millionen verkauften Exemplaren bereits zum dritten Mal aufgefrischte ASX keineswegs. Im Gegenteil. Dieses Facelift ist viel mehr als nur Schminke, neue Farben und zusätzlicher Glitzerkram, wie man das sonst so kennt. Obwohl, der frische ASX hat reichlich Schminke abbekommen. Doch nicht nur optisch, sondern vor allem technisch weht ein neuer Wind der Aktualität. Die Japaner haben nämlich aus der Not eine Tugend gemacht: Der bekannte 1,6-Liter-Sauger mit seinen schmalen 117 PS ist an der neuen Euro 6-dTemp Abgasnorm gescheitert. So flog er raus und wird nun durch einen Zweiliter-Vierzylinder ersetzt, der bereits im Outlander werkelt.

Der Motor bietet mit 150 PS nicht nur rund 30 Prozent mehr Leistung, sondern packt auch beim Drehmoment von 154 auf 195 Newtonmeter etliches drauf. Dieses liegt allerdings erst bei hohen 4 200 Touren an. Wer die lediglich fünf Gänge flott durchschaltet, kann den ASX jetzt in 10,2 statt 12,2 Sekunden auf Tempo 100 bringen, die Höchstgeschwindigkeit legt minimal von 183 auf 190 km/h zu, die Anhängelast steigt um 100 Kilogramm auf 1,3 Tonnen. Viel wichtiger als die Leistungsspritze ist die Tatsache, dass mit dem neuen Motor auch der für Mitsubishi so wichtige Allradantrieb zurückgekehrt ist.

Am Heck wurden dem ASX jetzt LED-Rücklichter verordnet. Foto: Promo

Der Allradantrieb ist zurück

Per elektronisch geregelter Kupplung wird die Hinterachse stets bedarfsgerecht versorgt. Ist die Straße trocken, gehen nur zwei Prozent der Kraft nach hinten, erkennt die Elektronik Schlupf, schickt sie 50 Prozent der Kraft an die Hinterachse. Über die Lock-Funktion lässt sich das maximale Drehmoment an der Hinterachse erzwingen, was beim Anfahren auf schlechtem Untergrund vorteilhaft ist. Das Ganze funktioniert sehr gut. Der frontgetriebene 2WD-Betrieb spart Sprit. Der einfach zu Mitsubishi gehörende Allradantrieb war Ende 2018 ebenso aus dem Programm geflogen wie der 2,2 Liter große und 150 PS starke Diesel. Interessanterweise arbeitet im neuen Eclipse Cross eine stark überarbeitete Version dieses Selbstzünders, welche die aktuelle Abgasnorm Euro 6-dTemp erfüllt. Warum dieses Triebwerk nicht auch in den aufgefrischten ASX zurückkehren wird, bleibt wohl ein Geheimnis der Mitsubishi-Chefs.

Zurück zu dem, was es gibt: Die Gänge werden entweder per Fünfgang-Handschaltung gewechselt oder mittels einer stufenlosen CVT-Automatik (1.500 Euro Aufpreis) mit sechs simulierten Schaltstufen. Und nur in Verbindung mit dieser Gliederband-Automatik ist der neue ASX auch mit Allradantrieb lieferbar, der 1.900 Euro extra kostet.

Ein rundum durchdachtes Alltagsauto mit überraschend viel Platz im Innenraum. Foto: Promo

Alles neu beim Blech

Nach der jüngsten Auffrischung sieht der ASX aus wie aus dem frischen Bio-Ei gepellt: jugendlich und appetitlich, nicht wie ein Methusalem nach dem Ablaufdatum. Die neue Front mit den auffälligen Tagfahrleuchten im Glasbaustein-Stil wirkt sogar dramatischer als die des moderneren Eclipse Cross. Am Heck gibt es neue LED-Lichter im schrägen Look sowie ebenfalls einen angedeuteten Unterfahrschutz. Mitsubishi hebt extra hervor, dass man für die Blechpressen neue Stempel anschaffen musste, da fast alle Blechteile grundlegend anders geformt seien. Nun, sei es drum. Das Ergebnis kann sich auch im Vergleich zu den jüngeren Konkurrenten sehen lassen. Das geänderte Design steht dem Methusalem-ASX ausgezeichnet und verleiht dem Kompakt-Crossover einen eleganten wie unverwechselbaren Charakter. Das Lackangebot wird um solch auffällige Farben wie Laser-Blau, Terra-Braun oder Dynamic-Premium-Rot erweitert. Dieses 4,30 Meter lange Kompakt-SUV mit vergleichsweise großem Radstand von 2,67 Metern ist ein rundum durchdachtes Alltagsauto. Zum Vergleich: Der sehr viel teurere Bestseller in diesem Segment, der VW Tiguan, ist 4,46 Meter lang, hat aber nur einen Radstand von 2,61 Metern vorzuweisen.

Jetzt serienmäßig mit Klimaautomatik und größerem Infotainment-Bildschirm. Foto: Promo

Reduktion aufs Wesentliche

Öffnet man die Türen, fällt eine Besonderheit auf, die heute nicht mehr selbstverständlich ist: Die Pforten lassen sich extrem weit öffnen, auch hinten, was ein sehr bequemes Zusteigen zu allen Plätzen ermöglicht. Gemeinsam mit der erhöhten Sitzposition erweist sich das Entern des Autos als ausgesprochen komfortabel. Ältere Menschen werden dies zu schätzen wissen. Ist man drin, fühlt man sich im ASX schnell zu Hause, weil alles auch nach der Überarbeitung unkompliziert ist, irgendwie bekannt. Kein Schnickschnack im Innern stört die Reduktion auf das Wesentliche – Autofahren in seiner ursprünglichen Form. So fällt auch nach der Auffrischung kaum auf, was im ASX-Interieur anders geworden ist. Wie auch, denn fast alles bleibt wie es war. Na ja, fast: Serienmäßig an Bord ist jetzt die Klimaautomatik, und nun sticht der von sieben auf acht Zoll vergrößerte Infotainment-Bildschirm ins Auge. Die Bedienung ist nach wie vor ganz einfach, vor allem, wenn man den Infoknopf links neben dem Lenkrad am Armaturenbrett für sich als Spielkamerad entdeckt hat, mit dem es sich prima durch die Anzeigenmenüs schalten lässt. Das Infotainment erlaubt jetzt die Einbindung des Smartphones über Apple Car Play oder Android Auto. Etwas hinterher fährt der ASX beim Thema Assistenzsysteme, was allerdings an der alten Plattform liegt. Immerhin sind die elektronischen Helfer nun um einen Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung und einen Spurhalte-Assistenten ergänzt worden. In der höchsten Ausstattungslinie ist ein Navigationssystem von TomTom serienmäßig an Bord, über die Internet-Verbindung des eigenen Smartphones können nun auch Verkehrsinformationen in Echtzeit abgerufen werden.

Bloß nicht rasen!

Die Passagiere finden in dem kompakten Auto vorn wie hinten ein überraschend gutes Platzangebot vor. Selbst vier größere Personen reisen bequem. Einschränkungen gibt es dafür beim flach gestalteten Kofferraum. Der bietet nur Durchschnitt. Er fasst normalerweise 406 Liter und bei umgeklappten Rücksitzlehnen 1206 Liter Volumen. Dafür ist nach dem Umklappen der geteilten Rücksitzlehne der Ladeboden fast eben. Für den großen Urlaub reicht das aber aus. Und wie gibt sich der 23 PS stärkere Benziner im Alltag? Deutlich besser, aber nicht aufregend anders! Dieser Motor wirkt nicht mehr so angestrengt wie der schwächere, er gefällt zudem mit einer gleichmäßigen linearen Kraftabgabe. Er erzieht seinen Fahrer faktisch in besonderer Weise: „Reg Dich nicht auf, Du kommst ohne Stress ans Ziel, wenn Du nicht den Rennfahrer spielst in diesem SUV, was ja ohnehin Blödsinn ist.“ Und siehe da, es klappt. Reisetempo 130 erweist sich als angenehmer Geschwindigkeitsbereich, in dem Nerven und Geldbörse geschont werden. Für den ASX mit dem neuen Motor gibt Mitsubishi einen Verbrauch nach WLTP-Messzyklus von 6,7 Liter Super E10 an. Im ASX lassen sich bequem längere Strecken zurücklegen, ohne danach „fertig“ zu sein. Man sitzt entspannt auf gut gepolsterten Sitzen und hat einen besseren Überblick als in den neumodischen SUV – dank großer Fensterflächen und auch wegen der großen Außenspiegel, die wie abstehende Ohren wirken. Auch das ist selten heutzutage. In der Stadt hilft dies ebenso beim Ein- und Ausparken, wo die serienmäßige Rückfahrkamera mit klaren Hilfslinien Sicherheit vermittelt.

Ährliche Preise

Und die Preise? Sind sehr gut! Mitsubishi hat sich einen besonderen Marketing-Gag ausgedacht: Es gibt zur Markteinführung in diesen Tagen zwei besonders gut ausgestattete Intro-Versionen (22 990 und 26 490 Euro). Vor allem die Version für 22 990 Euro ist dabei höchst interessant, denn sie bietet zusätzlich zur Basisvariante 16-Zoll-Aluräder, LED-Nebelscheinwerfer, ein Navigationssystem mit 6,5-Zoll-Touchscreen und Smartphone-Anbindung, Bluetooth-Schnittstelle, Digitalradio (DAB+) und sechs Lautsprechern. Zudem gibt es ein Multifunktionslenkrad und einen Schaltknauf in Leder, eine Rückfahrkamera und eine Sitzheizung. Jetzt kommt es. Auf diese Intro-Version (wie auch auf die andere) bietet der Importeur bis Jahresende einen Einführungsrabatt von 3000 Euro. Damit kostet sie nur 19 900 Euro und ist damit 1000 Euro billiger als die schlechter ausgestattete Basis-Version für 20 990 Euro! Und selbst die hat serienmäßig mehr an Bord als die meisten Konkurrenzmodelle, so Bi-LED-Scheinwerfer samt integriertem LED-Tagfahrlicht, einer Klimaautomatik, elektrischen Fensterhebern und einem Audiosystem mit CD-/MP3-Funktion und USB-Schnittstelle. Interessant: Obwohl der Allradantrieb nur in Verbindung mit der stufenlosen CVT-Automatik und lediglich mit der teuersten Komplett-Ausstattung TOP für mindestens 28 890 Euro lieferbar ist, rechnet Mitsubishi mit einem Verkaufsanteil von 20 bis 25 Prozent.

Fazit. Der „neue“ ASX rollt recht komfortabel ab, lenkt ausreichend präzise und fährt sich angesichts von 4,37 Metern Länge und 1,4 Tonnen Gewicht angenehm handlich, ohne dass er allerdings zu einem echten Pulsbeschleuniger würde. In einer Zeit für die Hipster lässt er es betont gelassen angehen. Aber vielleicht ist es genau seine unaufgeregte Art, die ihn zum Dauerbrenner gemacht hat. Die Mode mag sich ändern, der Mitsubishi ändert sich nicht als ehrliches Auto ohne falsche Versprechungen. Nicht für die Hipster wie all die neumodischen Crossover mit bis zu 300 und mehr PS. Statt vieler Pferdestärken bietet der ausgereifte Japaner Alltagsnutzen, Unkompliziertheit, Haltbarkeit, Vollausstattung und Preiswürdigkeit. Natürlich trägt auch diese Tatsache zur Dauerbeliebtheit des „Oldies“ bei. Es ist die umfassende Werksgarantie für fünf Jahre oder bis zu 100 000 Kilometer. Da können sich die Deutschen mit ihren kümmerlichen zwei Jahren Gewährleistung eine große Scheibe abschneiden.