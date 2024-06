Moderator Jauchs Spitzenrestaurant in Potsdam schließt

Fünf Jahre nach der Eröffnung mit TV-Moderator Günther Jauch schließt das Spitzenrestaurant in der legendären «Villa Kellermann» in Potsdam. Heute ist laut der zuständigen PR-Agentur offiziell der letzte Tag.

Im April war überraschend das Aus am 21. Juni angekündigt worden. Geschäftsführer Manfred Dengel ließ auf Anfrage vor Kurzem wissen, es gebe noch keinen Nachfolger. TV-Moderator Jauch hatte das Restaurant vor rund fünf Jahren zusammen mit Sternekoch Tim Raue eröffnet, der sich 2023 aus dem Restaurant zurückzog.

Als Gründe für die Schließung wurden die Corona-Krise, stark gestiegene Betriebskosten und eine angespannte Personalsituation genannt. Jauch gehört die historische Villa am Heiligen See in Potsdam, in dem das Restaurant betrieben wurde.

Im April hatte sich Geschäftsführer Dengel offen für eine Verpachtung gezeigt. «Oder die Villa Kellermann wird für Events vermietet. Vor allem die Nachfrage nach Hochzeiten und anderen Feierlichkeiten ist sehr hoch.»

In Potsdam gibt es mehrere Spitzenköche und Restaurants, die vom Guide Michelin und Gault Millau ausgezeichnet sind.

© dpa-infocom, dpa:240621-99-479001/2

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.