Ein Mann für große Kampfansagen war Urs Fischer ja nie. Auch in dieser Woche, als der 1. FC Union aus allen Ecken zum Favoriten im bevorstehenden Derby gegen Hertha BSC erklärt wird, blieb der Cheftrainer eher vorsichtig. Nach dem weniger als berauschenden Auftritt im DFB-Pokal am vergangenen Montag habe man auch im Stadtduell am Samstag (15.30, Sky) „etwas gut zu machen“, sagte er auf der Pressekonferenz.

Auch mit Blick auf das Duell vor dem Duell - das jeweilige Abschneiden der Berliner Klubs im laufenden Transfersommer - blieb der Schweizer gewohnt sorgfältig in seiner Wortwahl. Auf der Frage, ob denn Hertha oder Union den besseren Stürmer von Young Boys Bern verpflichtet hätte, antwortet er diplomatisch. „Wir haben Siebatcheu. Deswegen ist er für uns der Bessere.“

Denn im Berliner Derby treffen zwei Stürmer aufeinander, die bis vor kurzem noch zusammenspielten. Als Sturmpartner bei Young Boys schossen Wilfried Kanga und Jordan Siebatcheu vergangene Saison insgesamt 34 Tore in der Schweizer Liga, bevor sie im Sommer nach Berlin wechselten. Siebatcheu ging zu Union, Kanga zu Hertha.

„Wilfried ist ein guter Freund und ich habe viel mit ihm gesprochen, als er zu Hertha wechselte“, sagte Siebatcheu am Mittwoch. Vom Stil her seien er und sein früherer Kollege aber unterschiedlich. „Er ist schneller als ich, und ich bin eher einer für das Kollektiv, verteidige ein bisschen mehr als er.“

Insofern dürfte der neue Stürmer tatsächlich sehr gut zu Fischers Union passen. Der US-Nationalspieler, der in Frankreich aufwuchs, spielte in der Jugend bei Stade Reims ursprünglich in der Abwehr, und sieht sich noch heute vor allem als Diener der Mannschaft. „Das erste Gespräch mit dem Trainer war einfach. Er hat mir gesagt, dass ich Tore schießen, aber auch der erste Verteidiger sein soll“, sagt er.

Bei Union hat er schon eine weitere Familie gefunden

Das eine hat er schon gezeigt. Schon im Testspiel gegen Nottingham Forest erzielte Siebatcheu sein erstes Tor für Union, bei seinem Pflichtspieldebüt am letzten Montag traf er dann mit einem spektakulären Fallrückzieher zum zwischenzeitlichen 1:1 im Pokal gegen Chemnitz. In den sozialen Medien zog man daraufhin schnell die visuellen Vergleiche mit der Basketball-Legende Michael „Air“ Jordan, zu dessen Ehren Siebatcheu die Nummer 45 trägt.

Der andere, weniger glamouröse Aspekt seines Spiels, dürfte noch Zeit brauchen. Wie Fischer am Donnerstag bemerkte, harmonisierte der Stürmer noch nicht perfekt mit seinen Mitspielern. Das sei aber normal, so der Trainer. „Dass etwa Laufwege automatisch funktionieren, da reichen fünf Wochen Vorbereitung einfach nicht aus.“

Auch Siebatcheu selbst gibt zu, dass er im Zusammenspiel mit seinen Mitspielern „einiges zu verbessern habe“, blickt aber wegen der gelungenen Eingewöhnung in Berlin entspannt in die nächsten Wochen. Er sei ein „Familienmensch“, sagt der Stürmer, der zwischen dem Namen seiner Mutter, Pefok, und dem seines Vaters, Siebatcheu, abwechselt. Bei Union, wo er sich einfach „Jordan“ nennt, habe er schon eine weitere Familie gefunden.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

„Ich war überrascht, wie familiär es hier zugeht“, sagte der Stürmer. Sowohl mit Fischer als auch mit dem Jugendspieler Malik Sanogo habe er französisch reden können, und auch mit seinem neuen Sturmkollegen Sheraldo Becker hat er schon ein starkes Verhältnis entwickelt. „Wir haben uns sehr schnell verstanden, auch er hat mir mit einigen Übersetzungen geholfen. Sowohl auf und neben dem Platz passt das super.“

Das zeigte auch sein Tor gegen Forest, das Becker für ihn vorbereitete. In Köpenick hofft man nun, dass ihnen im Derby etwas ähnliches gelingen kann. Für Jordan wäre das auch eine kleine Premiere. „Derbys habe ich schon mit Reims und in der Schweiz bestritten, aber in einem so großen Derby habe ich noch nie getroffen“, sagte er.

Unter Nervosität scheint er aber nicht zu leiden. „Es wird natürlich heiß, aber wir versuchen einfach, so effizient wie möglich zu sein“, sagte er mit Blick auf sein Bundesliga-Debüt und das Duell mit seinem alten Kollegen Kanga. „Am Samstag werden er und ich Gegner sein, und wie man im Sport immer so schön sagt: möge der Bessere gewinnen.“