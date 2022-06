Am Donnerstag sind in der Polizeiwache am Alexanderplatz, der sogenannten Alex-Wache, Durchsuchungsbeschlüsse gegen eine Polizistin und vier Polizistenvollstreckt worden. Die Beamten stehen unter dem Verdacht der Körperverletzung im Amt, der Verfolgung Unschuldiger, der Nötigung und der Freiheitsberaubung.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft soll einer der Beschuldigten im vergangenen Juli einen 21-Jährigenangegriffen haben, der in der Alex-Wache eine Verlustanzeige erstatten wollte. Drei der weiteren fünfdamals anwesenden Dienstkräfte sollen das Opfer im Verlauf der Tat zu Boden gebracht haben. Hierbei soll der Polizist, der den21-Jährigen anfänglich angriff, erneut und mehrfach auf diesen eingeschlagen und ihn so leichtverletzt haben.

Anschließend sollen die nun beschuldigten Polizisten und die Polizistin wahrheitswidrig ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandesgegen Vollstreckungsbeamte gegen das Opfer eingeleitet und entgegen der Entscheidung eines Staatsanwaltes eine Blutentnahme veranlasst haben. Dafür soll der 21-Jährige über zwei Stunden ohne Rechtsgrundlage von den Beschuldigten festgehaltenworden sein. Das Opfer brachte den Vorfall zur Anzeige.

Der Beschuldigte, der den21-Jährigen mehrfach geschlagen habensoll, wurde nach Aussage der Polizei bereits in anderer Sache suspendiert. Die dienstrechtlichen Konsequenzen für die weiteren Tatverdächtigen stehen noch aus.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft dienten die Durchsuchungen am Donnerstag insbesondere dem Auffinden von Datenträgern, deren Auswertung bislang noch andauert.