Nach der Niedersachsen-Wahl Die FDP braucht nun noch mehr Zuwendung

Die Presselage ist für das Kanzleramt am Morgen nach der Niedersachsen-Wahl wenig erbaulich. Logisch findet man die Schlussfolgerungen der Journalisten dort auch nicht. Der SPD-Sieg in Niedersachsen wird dort allein dem Faktor Stephan Weil zugeschrieben, von einem Erfolg für den Kurs von Olaf Scholz ist keine Rede. Hätte umgekehrt die SPD verloren, wäre die Niederlage voll und ganz dem Kanzler in die Schuhe geschoben worden, glauben sie hier.

