Nach der Wahl Italiens Wahlsiegerin Meloni schweigt - und greift durch

Eine bewährter Rat an Mächtige lautet: Die harten Entscheidungen sofort durchziehen, später wird’s schwierig. Diese Lektion scheint Italiens wahrscheinlichste neue Regierungschefin bereits gelernt zu haben: Ausgerechnet vor den Füßen der Chefs der beiden verbündeten Parteien hat Giorgia Meloni erste rote Linien gezogen. Wie aus ihrem Hauptquartier verlautete, bekommt weder Matteo Salvini, Vorsitzender der Lega, das Innenministerium zurück, noch darf der mehrfache Ex-Premier Silvio Berlusconi (Forza Italia) Parlamentspräsident werden. Für ihn war das schon der Trostpreis, eigentlich hatte er vor einem Jahr noch davon geträumt, Italiens Staatsoberhaupt zu werden.

Die Mahnung der Wahlsiegerin an die Ihren noch in der Wahlnacht – keine Freudenfeiern auf der Straße, keine selbstverliebten Pressekonferenzen – begründete sie Medienberichten nach parteiintern damit, es brauche jetzt „Ernst und verantwortliches Verhalten“. Das war wohl auch auf die beiden Männer gemünzt .

Salvini machte als Innenminister 2018 bis 2019 weltweit Negativschlagzeilen, als er Italiens Häfen für Seenotretter schloss und dafür später vor Gericht kam. Den zweifelhaften Geschmack von Berlusconis Bemerkungen und politischen Ausfällen kennt die Welt bereits seit den 1990er Jahren. In den Augen von Meloni dürfte er wenige Tage vor der Wahl den Bogen überspannt haben.

Ein paar Tage lang soll niemand sie sehen

Da sprach Berlusconi, der am Donnerstag 86 wird, in der vielgesehenen Talkshow „Porta a Porta“ wie Putin von einer „Spezialoperation“ in der Ukraine statt von Krieg und stellte sich an die Seite Putins. Der sei ja gezwungen gewesen, den gewählten Präsidenten Selenskij durch „ein paar gute Leute“ zu ersetzen. Meloni und ihre Partei Fratelli d’Italia stehen im Ukraine-Krieg fest im westlichen Lager und sind sogar für Waffenlieferungen.

Öffentlich hält sich Meloni bedeckt, mehr als der Fototermin mit „Danke Italien!“, ein weiterer Dank über Twitter und ein Tweet mit dem Glückwunschzettel ihrer sechsjährigen Tochter Ginevra („Mammina, ich bin so froh, dass du gewonnen hast!“) war von ihr nicht zu hören. Fotograf:innen erwischten sie lediglich, als sie Ginevra in die Schule brachte.

Auch sie war einst „sein Mädchen“: Giorgia Meloni, damals Jugendministerin, mit Premier Silvio Berlusconi während einer Pressekonferenz 2010. © Foto: imago/Anan Sesa

Dass die ersten vier Tage nach der Wahl der Tochter gehören würden, hatte Meloni schon vor dem Wahltag angekündigt. Offenbar aber arbeitet sie auch im engen Kontakt mit dem scheidenden „Techniker“-Premier Draghi daran, dass die Übergabe der Regierungsgeschäfte möglichst glatt läuft.

Auch für Meloni wird das Private politisch

Da könnten, so vermuten Italiens große Medien, öffentliche Auftritte und Pressekonferenzen nur stören, auf denen erneut nach dem Verhältnis ihrer Fratelli d’Italia zum Faschismus gefragt wird oder die Risse im Rechtsbündnis offen zutage treten. FdI wurden vor zehn Jahren als Heimat für Faschismus-Nostalgiker:innen gegründet, die Beziehungen zwischen Meloni, Berlusconi und Salvini sind schon länger gespannt. Beide wollten sie auch als Ministerpräsidentin verhindern – was nach ihrem überzeugenden Ergebnis von 26 Prozent - Lega und FI kommen zusammen nicht einmal auf zwei Drittel dieses Ergebnisses – nicht mehr möglich sein wird. Risse im Bündnis gibt es auch politisch – etwa in der Russlandpolitik.

Das Wenige, was Meloni und ihr Stab inzwischen nach draußen dringen lassen, wirkt privat, scheint aber politisch einem neuen, beruhigenden Image zu dienen. Im Wahlkampf trat sie als „Mutter und Macho“ auf, wie Lea Melandri schrieb, eine der wichtigsten Denkerinnen des italienischen Feministinnen.

Angela Merkel als Vorbild?

Jetzt arbeitet Meloni, die sich unermüdlich als Konservative zu präsentieren sucht, allem Anschein nach an einem Angela-Merkel-Image: Ruhige Hand, ein Mangel an Eitelkeit – und als engsten Kreis ein „Girls’ Camp“, wie man es von der Bundeskanzlerin kannte, deren innerster Zirkel sich lange um ihre Bürochefin und die frühere Parteisprecherin gruppierte.

Der von Meloni besteht aus ihrer Schwester, einer Freundin und ihrer Mutter Anna, die die Töchter allein großgezogen hat. Auch ihre Kommunikation hat Meloni in die Hände einer Frau gelegt. Der wichtigste Mann im inner circle soll Andrea Giambruno sein, ihr Lebensgefährte. Der 41-jährige Fernsehjournalist ist auch Vater ihrer Tochter, gilt als Linker und ist seit dem Wahlkampf seinerseits immer öfter alleinerziehend, wie Meloni andeutete.

