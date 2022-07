Nach dem Unfalltod eines fünfjährigen Kindes in Prenzlauer Berg hat die Organisation Changing Cities eine Mahnwache angekündigt.

Der Junge war am Donnerstagnachmittag auf der Wichertstraße von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Am Freitag erlag er seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Die Wichertstraße führe an der Unfallstelle direkt an Schulen und Kindergärten vorbei, teilte Changing Cities mit. Deshalb sei dort größtenteils Tempo 30 angeordnet. In der Realität werde aber schneller gefahren.

„Auch wenn die Unfallfolgen von Tempo 30 weit geringer sind als bei Tempo 50, ist Tempo 30 immer noch viel zu schnell auf Kita- und Schulwegen“, kritisiert Ragnhild Sørensen von Changing Cities.

Die Mahnwache findet am Samstag ab 16 Uhr an der Wichertstraße auf Höhe der Gudvanger Straße statt. Dort hatte den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge der fünfjährige Junge gegen 16.25 Uhr im Beisein seines Vaters und weiterer Personen auf einer Mittelinsel gewartet.

Den Angaben nach soll das Kind plötzlich und ohne auf den Autoverkehr zu achten auf die Fahrbahn gelaufen sein. Ein 79-Jähriger Autofahrer, der mit seinem Wagen von der Stahlheimer Straße kommend in Richtung Dunckerstraße unterwegs war, erfasste den Fünfjährigen.

Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte erstversorgt. Trotz einer Notoperation erlag das Kind in einem Krankenhaus am Freitagmorgen seinen Verletzungen.

Es ist das zweite Kind, das in diesem Jahr im Berliner Straßenverkehr gestorben ist. Erst im April war ein elfjähriges Mädchen beim Überqueren der Landsberger Straße in Marzahn getötet worden. (tsp)