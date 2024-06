Nationalmannschaft Ballack: Can «sehr gute Option» für deutsche Abwehr

Ex-Nationalspieler Michael Ballack sieht den Dortmunder Emre Can als „sehr gute Option“ für die personell geschwächte Abwehr der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss im EM-Achtelfinale in Dortmund auf den gesperrten Innenverteidiger Jonathan Tah verzichten, Nebenmann Antonio Rüdiger leidet zudem derzeit an einer Muskelzerrung im rechten Oberschenkel. „Wenn beide wegfallen, ist das nicht so optimal“, sagte Ballack (47) bei MagentaTV.

Beim 1:1 im abschließenden deutschen Gruppenspiel gegen die Schweiz war der Dortmunder Nico Schlotterbeck für Tah eingewechselt worden. Weitere Innenverteidiger im Kader sind der Stuttgarter Waldemar Anton und Robin Koch von Eintracht Frankfurt.

„Das sind Topspieler“, die immer sofort an der Seite von anderen Profis spielen könnten, meinte Ballack. Can würde sich anbieten, weil der 30-Jährige auch beim BVB mehrfach in der Abwehr gespielt habe. „Vielleicht ist auch eine Dreierkette eine Option“, sagte Ballack.

Can war kurz vor der EM für den erkrankten Aleksandar Pavlovic nachnominiert worden. Im Auftaktspiel gegen Schottland (5:1) wurde der defensive Mittelfeldspieler in der Schlussphase eingewechselt und erzielte gleich das Tor zum Endstand.

© dpa-infocom, dpa:240625-99-528327/2

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.