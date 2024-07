NBA Basketballer Hartenstein wechselt von Knicks nach Oklahoma

Der deutsche NBA-Profi Isaiah Hartenstein verlässt die New York Knicks und wechselt innerhalb der besten Basketball-Liga der Welt zu den Oklahoma City Thunder. Das berichtete der Sender ESPN. Demnach einigte sich der 26-Jährige mit dem Topteam aus dem mittleren Westen auf einen Dreijahreskontrakt, der Hartenstein ein Gehalt von 87 Millionen Dollar (knapp 81 Millionen Euro) einbringt.

New York hatte den Vertrag des ehemaligen Bundesligaspielers nach zwei Jahren nicht verlängert. Bei den Knicks war er ein Leistungsträger in der abgelaufenen Saison. Zuvor hatte er seit seiner Ankunft in der NBA 2018 auch für die Houston Rockets, Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers und Los Angeles Clippers gespielt.

OKC um Starspieler Shai Gilgeous-Alexander war die punktbeste Mannschaft der Western Conference, als Mitfavorit auf den Titel dann aber im Playoff-Viertelfinale gegen Dallas ausgeschieden. Der 2,13 Meter große Hartenstein soll die Thunder vor allem mit seiner Physis verstärken, schrieb ESPN-Experte Adrian Wojnarowski auf der Plattform X.

