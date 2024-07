NBA Medien: Celtics und Tatum einigen sich auf Rekordvertrag

Basketball-Star Jayson Tatum steht laut Medienberichten vor der Unterschrift unter den lukrativsten Vertrag der NBA-Geschichte. Der 26-Jährige und die Boston Celtics sind demnach kurz davor, sich auf einen Fünfjahresvertrag mit einem Volumen von 314 Millionen US-Dollar zu einigen. Es gehe lediglich noch um Details, berichteten „The Athletic“ und ESPN. Der Deal könne ab dem 6. Juli unterzeichnet werden.

Tatum würde mit dem Vertrag seinen Teamkollegen Jaylen Brown als Rekordhalter ablösen. Brown und die Celtics hatten sich vor einem Jahr auf einen Fünfjahresvertrag mit einem Volumen von 303 Millionen US-Dollar verständigt. Er und Tatum hatten in der vergangenen Saison enormen Anteil am 18. Titel der Celtics, die sich in den NBA Finals gegen die Dallas Mavericks durchsetzten.

Tatum zählt zu den besten Spielern der Liga und ist - ebenso wie Brown - maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Celtics in den vergangenen sieben Jahren seit seinem NBA-Debüt fünfmal mindestens in die Eastern Conference Finals kamen und in diesem Zeitraum das beständigste Team der Liga waren. Der meist als Forward auflaufende Profi hat nahezu keine Schwächen und ist für die Celtics sowohl als Werfer als auch als Passgeber von großem Wert.

