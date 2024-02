Neonazi-Treffen „Tag der Ehre“ Europas Rechte marschiert durch Budapest

Selten zuvor wurde um das Gedenken an die historische „Schlacht um Budapest“ vor 79 Jahren so viel Aufhebens gemacht wie in diesem Jahr. Am Samstag rückte in der ungarischen Hauptstadt ein Großaufgebot von Polizisten aus, um gewalttätige Zusammenstöße von Neonazis und linksradikalen Demonstranten zu verhindern.