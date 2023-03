Neue Macht im Rathaus Berlin-Spandau SPD bekommt Schule und Kultur, CDU den Bürgermeisterposten

Deals, Deals, Deals. Im Rathaus von Berlin-Spandau wird der Machtwechsel mit hohem Tempo vorbereitet, damit der 250.000-Leute-Bezirk nicht bei einer Runde Parteipingpong eindöst.

Erst hat die CDU um Frank Bewig die Grünen für eine Zählgemeinschaft hinter sich gebracht (deren Mehrheit aber kurz danach weg war), am Donnerstag wurden mit der SPD die Stadtratsposten geklärt.

Der CDU stehen im Rathaus Spandau künftig drei Stadträte zu (inklusive Bürgermeister, statt bisher zwei) und der SPD zwei – wie bisher auch. Bislang war Carola Brückner (SPD) Bezirkschefin, verlor aber die Wahl deutlich. Und wer macht nun was?

„Die Kreisverbände von CDU und SPD haben sich im Falle einer erfolgreichen Wahl eines neuen Bezirksbürgermeisters Frank Bewig, einer neuen stellvertretenden Bezirksbürgermeisterin Carola Brückner und einer neuen CDU-Bezirksstadträtin Tanja Franzke auf eine neue Geschäftsverteilung verständigt“, teilten die beiden Parteien am Donnerstag mit.

Eine kleine Überraschung ist dabei, die sich bereits am Montag angedeutet hat – doch da druckste Frank Bewig noch auf Anfrage des Spandau-Newsletters rum. Jetzt steht fest: Die SPD bekommt den Posten der Schul- und Sportstadträtin zurück und übernimmt auch das Ressort Kultur – wie schon unter Ex-Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD) (bis 2021 im Amt). Zuletzt war das Bewigs Job als CDU-Mann, der sich so im Wahlkampf bestens profilieren konnte. „Er hatte ständig Kontakt zu Eltern, zu Bürgertum, zu Ehrenamtlern und Glamour“, klagte die Konkurrenz. „Diese Chance hat er bestens genutzt.“

Hier der Überblick der einzelnen Geschäftsbereiche bei erfolgreicher Wahl am kommenden Mittwoch, 17 Uhr, im Rathaus von Spandau.

Frank Bewig (CDU) als Bürgermeister: Personal, Finanzen, Wirtschaft – sowie Klima, Senioren, Frauen, Integration.

als Bürgermeister: Personal, Finanzen, Wirtschaft – sowie Klima, Senioren, Frauen, Integration. Carola Brückner (SPD) als Vize-Chefin: Schule und Sport, sowie Kultur. Den Aufgabenbereich Bezirksgebäude („Facility Management“) behält Brückner.

als Vize-Chefin: Schule und Sport, sowie Kultur. Den Aufgabenbereich Bezirksgebäude („Facility Management“) behält Brückner. Thorsten Schatz (CDU) , behält wie erwartet seine Aufgaben: Bauen, Verkehr, Friedhöfe, Grünflächen.

, behält wie erwartet seine Aufgaben: Bauen, Verkehr, Friedhöfe, Grünflächen. Gregor Kempert (SPD) behält seine Aufgaben Soziales und Bürgerdienste – ihm war Interesse an Schule und Sport nachgesagt worden.

behält seine Aufgaben Soziales und Bürgerdienste – ihm war Interesse an Schule und Sport nachgesagt worden. Tanja Franzke (CDU) ist die neue Stadträtin im Rathaus und erbt von den Grünen wie erwartet das Jugendamt und auch das Gesundheitsamt.

Den Grünen steht kein Stadtratsposten nach der Wahl mehr zu (bisher Oliver Gellert), der AfD hingegen schon. „Das Ordnungsamt würde dem sechsten Bezirksamtsmitglied zugeordnet werden“, heißt es in der Erklärung von SPD und CDU. Da bisher aber alle Parteien den bisherigen Kandidaten der AfD, Ex-Stadtrat Andreas Otti, in 13 Wahlgängen seit 2021 abgelehnt haben, würde der Bereich wohl wieder kommissarisch von SPD-Stadtrat Kempert geleitet werden.

Neuer BVV-Chef wird künftig Christian Heck (CDU). Er war zuletzt Vize-Vorsteher in der BVV Spandau.

BVV-Sitze im Rathaus Spandau Hier der aktualisierte Blick auf die Sitzverteilung. CDU 23

SPD 12

AfD 6

Grüne 4

Tierschutzpartei 3

FDP 3

Linke 3

Einzelverordnete 1 Für die Mehrheit sind 28 von 55 Stimmen nötig.

Auch das Thema Mehrheiten sei geklärt, so Bewig auf Nachfrage des Spandau-Newsletters. Am Montag hatte er eine schwarz-grüne Zählgemeinschaft vorgestellt (hier 25 interessante Punkte), ehe eine Grüne abrupt aus der Fraktion austrat und die schwarz-grüne Mehrheit damit Geschichte war. Nach Newsletter-Infos gibt es bereits Gespräche mit der FDP, die seit dieser Woche zu dritt ist und damit Fraktionsstatus erreicht hat. Nach „Morgenpost“-Infos soll es auch Gespräche mit der Tierschutzpartei in Spandau geben.

Zur Wahl des vorgeschlagenen Bezirksamtes gibt es eine breite Mehrheit. Frank Bewig, CDU, zum Tagesspiegel

Zumindest für die Wahl des Bezirksamt sei alles geklärt, sagt jetzt Bewig dem Newsletter. „Zur Wahl des vorgeschlagenen Bezirksamtes gibt es eine breite Mehrheit. Wir haben mit der SPD vereinbart, uns gegenseitig zu wählen“, sagte der CDU-Politiker dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. „Auch aus anderen Fraktionen habe ich positive Rückmeldungen bezüglich der Wahl des Bezirksamtes. Für die künftige Arbeit in der BVV werden sicherlich noch weitere Gespräche folgen.“

