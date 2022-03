Der Berliner Beirat für Familienfragen startet in seine vierte Amtsperiode und hat sich dazu am 30. März 2022 neu konstituiert. Neuer Vorsitzender ist Kazim Erdogan, der die Nachfolge von Karlheinz Nolte antritt. Das teilte das Gremium am Mittwoch mit.

Erdogan war in Berlin im Bildungsbereich als Lehrer, Schulpsychologe und Sozialarbeiter tätig. Bekannt geworden ist er vor allem als Initiator des vielfach prämierten Projektes „Aufbruch Neukölln“, das seit 2007 unter anderem erfolgreich neue Wege in der Väter- und Männerarbeit etablieren konnte.

,„Kazim Erdogan bringt umfassendes Wissen und unschätzbare Erfahrungen mit, insbesondere was die Rollengestaltung von Vätern mit Migrationsgeschichte und das partnerschaftliche Miteinander in der Familie angeht“, sagte Familiensenatorin Astrid-Sabine Busse. Sie freue sich auf „eine gute und konstruktive Zusammenarbeit“ und auf seine Impulse für die weiteren Schritte zum gemeinsamen Ziel: "Berlin familienfreundlicher zu gestalten".

Busse bedankte sich auch bei Karlheinz Nolte, der dazu beigetragen habe, dass „der Familienbeirat als wichtige Stimme in der Stadt gehört“ werde. Als stellvertretende Vorsitzende wurde Adriane Nebel gewählt, die als Vertreterin für die Berliner Handwerkskammer im Berliner Beirat für Familienfragen tätig ist.

Der Berliner Beirat für Familienfragen berät den Senat in Fragen der Familienpolitik und vertritt die Interessen von Familien. Das Gremium setzt sich aus 30 Mitgliedern zusammen, die aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Kirchen, Verbänden und der Zivilgesellschaft kommen und ihre Expertise in die Beiratstätigkeit einbringen.

Wichtige aktuelle Ziele des Beirats seien "der Ausbau von Beratungs- und Begegnungsangeboten für Familien, Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Weiterentwicklung des Berliner Familienportals und Schaffung von mehr Wohnraum für Familien", sagt Kazim Erdogan nach seiner Wahl.

Regelmäßig befasst sich das Gremium außerdem mit der Armutsgefährdung von Kindern und Jugendlichen. So sei der Beirat ein wichtiger Impulsgeber dafür gewesen, eine Armutsstrategie für das Land Berlin aufzustellen und eine Landeskommission zur Prävention von Kinder- und Familienarmut einzurichten.