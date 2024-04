Nummer sicher in schwarz Bei dieser Berliner Party sind die Gäste die Show

Dass Berlin heute ist wie New York früher, zeigt sich nicht in der Mode, sondern nur bei den Mieten. Viel geändert hat sich nicht, seit mir 2005 Vivienne Westwood, als sie einen Lehrstuhl an der UdK bekleidete, auf meine Frage, ob sie sich denn auch vom „Berliner Streetstyle“ inspirieren ließe, antwortete: „Well................no.“