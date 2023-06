Nur 25 Gramm am Tag 45 Gründe, weniger Zucker zu essen

Dreißig Zuckerwürfel, insgesamt 95 Gramm. So viel Zucker verzehren die Menschen in Deutschland pro Tag und Kopf, in Form Limonade, Säften, Süßigkeiten oder Fertiggerichten – viermal so viel, wie von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen. Und das ist nur die Saccharose, wie man sie aus den Zuckerpackungen im Supermarkt kennt. Dazu kommen andere Zuckerarten wie Glukose (Traubenzucker) und Fruktose (Fruchtzucker), beliebte Zusätze der Lebensmittelindustrie.