Tagesspiegel Plus Offener Brief für Dar-As-Salam-Gemeinde : Berlins Justizsenatorin schweigt zu illegaler Razzia in Moschee

Nach einer rechtswidrigen Razzia während der Pandemie in der umstritten Neuköllner Begegnungsstätte fordern Unterstützter Rehabilitation. Die Justizverwaltung schweigt zu dem Fall.