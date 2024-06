Olympia-Ausscheidung Titmus schwimmt neuen Weltrekord über 200 Meter Freistil

Ariarne Titmus hat bei den Olympia-Ausscheidungen der australischen Schwimmer in Brisbane einen neuen Weltrekord über 200 Meter Freistil aufgestellt.

Die 23 Jahre alte zweimalige Olympiasiegerin schlug am Mittwoch in Brisbane nach 1:52,23 Minuten an und unterbot die bisherige Bestmarke ihrer Landsfrau Mollie O'Callaghan (1:52,85) deutlich. O'Callaghan wurde hinter der viermaligen Weltmeisterin Zweite (1:52,48), die damit auch unter ihrem alten Weltrekord geblieben war. Titmus hält auch den Weltrekord über die 400 Meter.

