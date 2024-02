Orientalisch, Almhütte oder Comedy-Brunch Die besten Orte für ein spätes Frühstück in Brandenburg

Eine der schönsten Beschäftigungen für einen Sonntag im Frühjahr ist das Brunchen. Mit lieben Freunden ausgiebig warme Brötchen, kerniges Brot, herzhaftes Rührei und hausgemachte Marmelade teilen. Dazwischen viel Obst und ein verführerisches Dessert, sündige Küchlein und würzige Dips zu Gemüse oder Bouletten.

Beim Brunchen geht alles, die Reihenfolge bestimmt jede und jeder für sich selbst. Herrlich schlemmen, stundenlang klönen und wenn das Wetter mitspielt, danach noch eine Runde gemeinsam spazieren gehen.

Ein Engländer hat’s erfunden

In der Hauptstadt gibt es unendlich viele Möglichkeiten für einen Brunch. Es lohnt sich jedoch, für ein ausgedehntes Frühstück in die Mark zu fahren. Das Schöne am Brunchen ist ja, man muss dafür nicht ganz so früh aus den Federn steigen. Das sah schon der Erfinder dieser Mischung aus spätem Frühstück und frühen Mittagessen so. Dem Briten Guy Beringer sollen wir die Idee dieses Mahlzeiten-Mix zu verdanken haben. Beringer war Jäger und sah in der Kombination aus Breakfast und Lunch, eine ideale Mahlzeit nach der Jagd.

Er schrieb darüber 1895 im Magazin „Hunters Weekly“ und setzte hinzu: Diese Mahlzeit soll ausgiebig, gemütlich und entspannt sein, ein geselliges und schmackhaftes Ereignis. Laut anderer Quellen wollte Beringer die schwere Mittagsmahlzeit nach dem Sonntagsgottesdienst mit dieser Idee ablösen. Die Wortschöpfung Brunch stammt in jedem Fall von ihm.

Nun sagt man den Briten ja nicht unbedingt kulinarische Errungenschaften nach, die Brunch-Idee ging jedoch um die Welt. Der typische Brunch beginnt am Vormittag und dauert bis in die Nachmittagsstunden. Fast immer werden die Speisen als Buffet angeboten. Berühmt ist der Sonntagsbrunch – wann sonst kann sich der Mensch diesem Luxus des stundenlangen Schlemmens hingeben? Und so bieten viele Restaurants und Hotels ihren Brunch vorzugsweise an einem Sonntag an.

Dazu gehören knuspriges Brot, fluffige Brötchen, Wurst, Käse, Schinken, gern auch Räucherlachs, Salate. Eierspeisen ergänzen das Angebot, dazu kommen süße Aufstriche. Kalte und warme Speisen, Suppen, Aufläufe, Mini-Würstchen, Steaks, Gemüse. Gern werden auch regionale Spezialitäten aufgefahren. Hauptsache Auswahl. Andere Länder, andere Brunch-Gewohnheiten. In Schweden gehören hartgekochte Eier und Hering in verschiedenen Variationen zum Brunch, in Italien Antipasti, Nudelauflauf und Brotsalat. Und auch in Brandenburg lassen sich unterschiedliche Brunch-Erlebnisse genießen.

Brunch in der Almhütte oder orientalisch

„Immer wieder Sonntags“, heißt es in Cottbus beim Almhüttenbrunch. Das frisch gebackene Brot gehört zu den Highlights dieses Hüttenbrunchs über den Dächern von Cottbus. Preis pro Person 24,90 Euro, Kinder zwischen fünf und elf Jahren zahlen 12,50 Euro. Sonntags von 10 bis 14 Uhr in der Strandpromenade & Almhütte, Mauerstraße 7 in 03046 Cottbus.

In Eberswalde geht es jeden letzten Sonntag im Monat zum Brunchen ins Land von 1000 & 1 Nacht. Für den orientalischen Brunch zaubert Küchenchef Anes orientalische Geschmackserlebnisse auf die Teller. Nächster Termin ist der 25. Februar von 10 bis 16 Uhr, Plätze müssen unbedingt reserviert werden. Erwachsene zahlen 18 Euro, Kinder bis 14 Jahre 10 Euro. Orientalisch schlemmen geht im „bloc. Café“ in der Coppistraße 3 in 16227 Eberswalde.

Comedy oder großes Theater

The Lakeside, das Burghotel zu Strausberg, lädt zum Comedy-Brunch mit Mike Maverick. Leckereien vom Schlemmerbuffet genießen, während Mike Maverick mit Stand-up-Comedy und Bauchreden das Publikum unterhält. Nächste Termine sind der 25. Februar und der 21. April, jeweils von 11 bis 14 Uhr. Tischreservierung empfohlen, Preis pro Person 57 Euro. Das Burghotel zu Strausberg befindet sich in der Gielsdorfer Chaussee 6, 15344 Strausberg.

Auch in der Theaterklause in Brandenburg an der Havel lässt sich der Sonntag mit einem ausgiebigen Brunch-Buffet einläuten. In entspannter Atmosphäre kann die mediterran angehauchte Küche nebst hausgemachter Limonade gekostet werden. Gegenüber lockt der Stadtpark zum Flanieren nach dem Schmausen. Im Sommer kann auch auf der Terrasse gebruncht werden. Nächste Termine: 25. Februar und 17. März, zu Ostern, Muttertag und Pfingsten wird ebenfalls gebruncht. Das Frühstücksbuffet öffnet um 10 Uhr, ab circa 12 Uhr geht es mit dem Mittagessen weiter. Rechtzeitig zu reservieren, ist angeraten. Preis pro Person 34 Euro, Kinder zahlen bis 14 Jahren pro Lebensjahr 2,50 Euro.

Mit der ganzen Familie

Jeden Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr lässt es sich im Barberino in Templin mit der ganzen Familie brunchen. Das kalte und warme Buffet kostet pro Person 26,50 Euro und für Kinder von 4 bis 12 Jahren 14 Euro. Auch hier wird eine Reservierung empfohlen. Das Restaurant Barberino findet man Am Kurpark 1, 17268 Templin.

Brunchen unter Palmen, in tropischer Atmosphäre, mit einem Cocktail aus der Kokosnuss zur Begrüßung – das gibt es in der Biosphäre Potsdam. Versprochen werden hausgemachte Köstlichkeiten, Kaffee, Tee und Frühstückssaft bis zum Abwinken. Anschließend können die frisch erworbenen Kalorien bei einem Spaziergang durch die Biosphäre etwas reduziert werden. Der tropische Brunch muss auf jeden Fall reserviert werden. Nächste Termine: 18. Februar, 3. März, 14. April, immer von 10.15 Uhr bis 14 Uhr. Die Preise beinhalten den Eintritt in die Biosphäre. Erwachsene zahlen 49,90 Euro, Kinder von 6 bis 13 Jahren 28 Euro. Kinder unter sechs Jahren zahlen nur den Eintritt in die Biosphäre, müssen aber mit zum Brunch angemeldet werden. Veranstaltungsort ist die Biosphäre Potsdam – Orangerie Georg Hermann Allee 99 in 14469 Potsdam.

Und gleich noch mal Potsdam, im Restaurant & Café Heider kann man täglich von 9 bis 12 Uhr brunchen. Mehr als 50 kalte und warme Speisen warten auf die Gäste. Besonders lecker: Die regionalen, hausgemachten Marmeladen und Salami, Schinken, Gouda und Mozzarella frisch geschnitten mit der italienischen Berkel, einer traditionellen Aufschnittmaschine. Zum Nachtisch kann das Eis aus eigener Manufaktur gekostet werden. 12,90 Euro kostet der Brunch im selbsternannten Wohnzimmer der Stadt, nahe dem Nauener Tor. Café Heider, Friedrich-Ebert-Straße 31 in 14467 Potsdam.

Jeden zweiten Sonntag gibt es Brunch am Störitzsee. Dort hat man den Brunch kurzerhand zur wichtigsten Mahlzeit am Sonntag ernannt. Neben dem Sonntagsbrunch gibt es auch regelmäßig Motto-Brunches mit saisonalen Speisen. Es gibt ein Kinderprogramm und Vegetarier und Veganer kommen auch auf ihre Kosten. Im Preis von 21,95 sind unbegrenzt Wasser und Kaffee enthalten. Eine Anmeldung ist auch hier notwendig im Störitzland, Am Störitzsee in 15537 Grünheide.

Reich geschmückter Themenbrunch

Ein Brunch zu Ehren Frida Kahlo im Märkischen Künstlerhof. © Renée Dressler von Martens

Sehr begehrt sind die Karten für die Themen-Buffets auf dem Märkischen Künstlerhof. Hier beginnt die Saison am 7. April. Jeden ersten Sonntag im Monat bereitet die Künstlerin und Gastronautin Renée Dressler von Mertens ein Buffet zum Andenken an einen Künstler oder Künstlerin zu. Im April wird der 541. Geburtstag des italienischen Malers, Bildhauers und Grafikers Raffael mit Spezialitäten aus der Zeit des Meisters gefeiert. Für den künstlerischen Brunch werden 34,50 Euro berechnet. Die Eintrittskarten werden auf DDR-Dokumentenpapier gedruckt. Die Veranstaltungen sind sehr gefragt und meist schon Wochen im Voraus ausverkauft, sollten also rechtzeitig reserviert werden. Los geht’s am 7. April um 10:30 Uhr im Märkischen Künstlerhof Bahnstraße 13.14, in 14656 Brieselang.