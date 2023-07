„Paradise“ auf Netflix Die Jäger der verlorenen Zeit

Zeit ist die Hauptressource der Leistungsgesellschaft. Aber was genau ist das eigentlich? Und welchen Wert hat sie? Max nennt mal einen Preis: 700 000 Euro. So viel bietet sein Arbeitgeber dem geflüchteten Deniz für 15 Jahre Leben, die ihm das MedTech-Unternehmen Aeon abzapft, um sie an reiche Kunden zu spenden. Wie das geht, behält Regisseur Boris Kunz nach eigenem Drehbuch lieber für sich.

Der Transfer bildet jedoch die Basis seiner Netflix-Dystopie „Paradise“ und macht sie flugs zum Thrillerfilm. Als Elena (Marlene Tanzcik) für den Brand der kreditfinanzierten Wohnung mit 38 Jahren bürgt, wird ihr Mann Max (Kostja Ullmann) nämlich vom Topseller zum Jäger der verlorenen Zeit und versucht alles, um Elenas Zukunft vom vermeintlich philanthropischen Aeon-CEO Sophie Theissen (Iris Berben) zurückzukriegen.

Ich bin doch nur ein kleines Rädchen im Kapitalismus. Max (Kostja Ullmann) im Thriller „Paradise“ zu seiner Ehefrau

Nach anfänglicher Technologiefreude gerät die Science-Fiction made in germany also zur dramatischen Angriffsflucht vor Sicherheitschefin Kaya (Lorna Ishema) und ihrem Killer Nowak (Numan Acar) durch eine „Near Future“ genannte Zukunft unweit unserer Gegenwart, in der Berlin eine Mischung aus Banlieues und Bankenviertel ist. „Paradise“ könnte folglich ein tiefgründiger Blick in die Glaskugel sein – wäre das, sagen wir: aus England.

Denn wie so oft in deutsch-futuristischer Dramatik frisst die Form ihre Funktion. Kulissen und Kostüme sind schlüssig, aber glatt. Niemand schwitzt oder haspelt. Alles geht seinen Gang stereotyper Action im Dauerdröhnen selbstverliebter Musik (David Reichelt). Und auch, wenn sich der Handlungsfaden originell verknotet: „Paradise“ ist ein Paradebeispiel hiesiger Unterhaltung: hübsch anzusehen, manchmal etwas schwer zu ertragen.