Parteien BSW will im Juli Landesverband in Berlin gründen

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will am 14. Juli auch in Berlin einen eigenen Landesverband gründen. Das sagte ein Sprecher der Partei zu einem Bericht des „Spiegel“ und des „Tagesspiegel“. Bislang hat das BSW vier Landesverbände: Im Saarland, in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg.

Die ehemalige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hatte ihre Partei im Januar gegründet. Dem „Spiegel“ sagte Wagenknecht, weitere Landesverbände würden im zweiten Halbjahr folgen.

In Berlin ist bekannt, dass sich der bisherige Linken-Politiker Alexander King der neuen Partei angeschlossen hatte. Zu Personalfragen und ob er einen neuen Berliner BSW-Landesverband führen wolle, äußerte er sich auf Nachfrage nicht.

