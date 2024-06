Pferdesport Meyer-Zimmermann gewinnt bei Global Champions Tour in Cannes

Die deutsche Springreiterin Janne Friederike Meyer-Zimmermann hat in Cannes ihren ersten Saisonsieg bei der Global Champions Tour eingefahren.

In der mit 500.000 Euro dotierten Prüfung gewann die 43-Jährige mit Messi van 't Ruytershof. Sowohl im ersten Umlauf als auch im Stechen blieb sie ohne Abwurf. Meyer-Zimmermanns bestes Saisonergebnis in dieser Serie war bisher ein 15. Platz in Doha gewesen.

Christian Kukuk wurde auf Just Be Gentle Fünfter, Sophie Hinners und Iron Dames Singclair landeten auf dem elften Platz. Hinter Meyer-Zimmermann belegte der Belgier Gilles Thomas den zweiten Rang und Mathieu Billot aus Frankreich komplettierte das Podest.

Daniel Deusser als 21. verpasste mit Killer Queen ebenso wie der direkt dahinter folgende Christian Ahlmann auf Mandato van de Neerheide den Entscheidungsumlauf. Beide leisteten sich einen Abwurf. Insgesamt schafften es 13 Paare ins Stechen. Die nächste Station dieser internationalen Turnierserie findet vom 21. bis 23. Juni in Frankreichs Hauptstadt Paris statt.

