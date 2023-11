Physiker Levermann zum Wachstumsdilemma „CO₂-Emissionen zu reduzieren hilft uns in der Klimakrise nur bedingt“

Herr Levermann, Sie sind theoretischer Physiker und forschen seit 20 Jahren intensiv zu Klimakipppunkten. Ihr aktuelles Buch haben Sie zum Wachstumsdilemma unserer Wirtschaft geschrieben. Wie kam es dazu?

Die physikalischen Grundlagen des Klimawandels sind gut untersucht. Zwar müssen wir noch sehr viel weiter forschen, insbesondere was die immer stärkeren Wetterextreme angeht. Aber die Lösungen, was wir jetzt tun müssen, die liegen im gesellschaftlichen Bereich. Denn die große Gefahr des Klimawandels ist keine Riesenwelle, die uns verschluckt, sondern ein Kollaps der Gesellschaft, unseres Rechtsstaates und unserer Demokratie.

Was für eine Rolle spielt da die Wirtschaft?

Unser Wohlstand und das immense Wirtschaftswachstum der vergangenen 100 Jahre sind direkt mit an das Verbrennen von fossilen Brennstoffen gekoppelt. Unsere Wirtschaft verursacht also den Klimawandel und wird zugleich unter dessen Folgen leiden. Dabei muss man die Wirtschaft immer als Teil der Gesellschaft begreifen. Die Sichtweise „die Wirtschaft gegen uns“ hat wenig Wert. Es geht um gemeinsame Verantwortung für die Zukunft.

Wenn unsere wachsende Wirtschaft immer mehr CO₂ ausstößt, sollten wir dann weniger produzieren, also auf „Degrowth“ setzen?

Wir können nicht einfach aufhören, uns zu entwickeln. Wir brauchen Wirtschaftsaktivität, um die extreme Armut und Ungleichheit auf dem Planeten zu reduzieren, und außerdem hilft uns eine Reduktion des CO₂-Ausstoßes in der Klimakrise ohnehin nur bedingt. Vielen Leuten ist nicht klar: Wir stabilisieren die Temperatur der Erde nur, wenn wir auf null Emissionen kommen. Denn das CO₂, das wir durch das Verfeuern von Kohle und Gas in der Atmosphäre abladen, bleibt dort nach menschlichen Maßstäben für immer.

Egal, ob sie die Temperatur bei 1,5 Grad, bei deutlich unter zwei Grad, was die Obergrenze des Pariser Klimaabkommens ist, und selbst wenn Sie sie bei fünf Grad stabilisieren wollten, was eine absolute Katastrophe wäre: Selbst dann müssen sie danach auf null Emissionen kommen. Sonst steigen die Temperaturen weiter. Wir haben genug Kohle auf unserem Planeten gefunden, um theoretisch die Temperatur um unvorstellbare 15 Grad zu erhöhen.

Zur Person Anders Levermann ist Klimaphysiker, er leitet am renommierten Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die Abteilung Komplexitätsforschung und ist Professor am Physikinstitut der Uni Potsdam. Levermann hat in Kiel studiert und in Israel promoviert. Er hat wiederholt längere Zeit in den USA, Indien oder China geforscht und ist Co-Autor des Weltklimarates. In seinem neuesten Buch „Die Faltung der Welt“ ergründet Levermann, ob und wie die Idee eines unendlichen Wirtschaftswachstums in Zeiten der Klimakrise funktionieren kann, und wie wir unsere Freiheit bewahren. Das Gespräch mit Anders Levermann beruht auf dieser Folge des Tagesspiegel Klimapodcasts Gradmesser. Den Gradmesser können Sie bei Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt hören.

Eine wichtige Rolle bei Ihrer Betrachtung der Wirtschaft und der Klimakrise spielt das Prinzip der Selbstverstärkung. Wo taucht das überall auf?

Selbstverstärkung bedeutet, dass eine Sache umso stärker wächst, je mehr bereits von ihr vorhanden ist. Einfach gesagt: Mehr Hasen bedeuten mehr Hasenbabys. Sie können unsere ganze Welt durch diese Brille sehen. Ein YouTube-Video, das viel geklickt wird, wird mehr angeboten und noch mehr gesehen. Alle sozialen Medien funktionieren nach dem Selbstverstärkungsprinzip. Oder der Kapitalismus.

Wenn Ihr Konto drei Prozent Zinsen gibt, dann bekommen Sie umso mehr Geld hinzu, je mehr Sie schon haben. Die drei Prozent Zinsen pro Jahr sind unproblematisch. Aber wenn an der Börse innerhalb von Nanosekunden immense Werte generiert werden können, kommt das der Wucht einer Atombombenexplosion gleich.

Selbstverstärkungsprozess Atomexplosion: Ein Atompilz steigt nach der Explosion einer Atombombe über dem Testgelände in der Wüste von Nevada auf. © dpa

Das klingt brutal.

Aber es passt. Selbstverstärkende Prozesse können wir über die Verdopplungs-Zeitskala vergleichen. Das heißt, wir schauen uns an, in was für einem Zeitraum sich der ursprüngliche Wert verdoppelt hat. Beim Börsenhandel im Nanosekundenbereich ist das die gleiche Zahl wie bei einer Atombombe. Das heißt, sie können im Tempo einer Atombombenexplosion Geld verdienen. Solches Wachstum generiert extreme Ungleichheit. Unser Wirtschaftswachstum ist ebenso ein Selbstverstärkungsprozess, den wir gekoppelt haben an die Verbrennung von Öl, Gas und Kohle und somit an den Ausstoß von CO₂.

Die arbeitgebernahe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft wirbt jetzt mit dem Slogan: „Es gibt keine Wirtschaft B“ in Anlehnung an „Es gibt keinen Planet B“. Was sagen Sie dazu?

Das ist absurd und eine völlige Verkehrung der Wahrheit. Es ist falsch, die Wirtschaft als Gegner zu betrachten. Aber genauso ist es ein Missverständnis zu glauben, dass wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten gottgegeben sind. Wir formen unsere Wirtschaft, wir können sie verändern, Regeln und Grenzen einführen. Zum Beispiel haben wir irgendwann das Privateigentum eingeführt. Auf einmal konnte mir selbst der König etwas, was mir gehört, nicht mehr einfach so wegnehmen, obwohl er viel mächtiger war als ich.

Im Moment betrachten wir die Wirtschaft so, als würden wir im unendlichen Raum existieren. Anders Levermann, Klimaphysiker

Menschen können in dieser Gesellschaft nur reich werden, weil wir die Verabredung dazu haben, dass Geld etwas wert ist. Früher waren das Münzen und Papier, jetzt sind es Zahlen in einem Computer. Nur weil die Gesellschaft das als einen Wert anerkennt, hat es auch einen. Das heißt, wir können Wirtschaft nicht unabhängig von Gesellschaft denken. Und es gibt nur einen Reichtum im Vergleich und in Anerkennung dieses Reichtums, also durch die Gesellschaft.

Sie werben stattdessen für das Prinzip der Faltung. Was ist das?

Das Konzept der Faltung kommt aus der Chaostheorie. Es ist die Theorie eines Systems, das expandieren möchte, sich dabei aber in einem endlichen Raum befindet. Mit der Faltung gibt es unendliche Bewegungsfreiheit in einem endlichen Raum. Ein Vogelschwarm, der nicht ins All fliegen kann und nicht in den Ozean stürzen darf, ist offensichtlich begrenzt, kann sich aber in dem gegebenen Raum frei bewegen. Oder mathematisch ausgedrückt: Wie viel Zahlen gibt es zwischen Null und Eins? Das ist ein klar begrenzter Raum, mit unendlich vielen Zahlen darin.

Genauso haben wir das in der Musik. Wir sind begrenzt darin, welche Frequenzen wir hören können, wie schnell wir Informationen aufnehmen können. Und trotzdem gibt es unendliche viele Arten, Musik zu komponieren. Jede Generation generiert neue Musikformen, neue Ausdrucksformen in Kunst und Kultur. Anders gesagt: Der Ideenraum ist unendlich, auch wenn er begrenzt ist. Die Freiheit liegt in der Vielfalt.

Begrenzt und doch frei wie ein Vogel: ein Vogelschwarm. © pa/dpa

Sie sagen also, unendliches Wirtschaftswachstum in einem begrenzten Raum ist möglich, aber mit neuen Grenzen?

Ja. Aktuell betrachten wir die Wirtschaft so, als würden wir im unendlichen Raum existieren. In der Theorie können deshalb die Wachstumskurven ins Unendliche hochgehen. In der Praxis aber sind sie verbunden mit CO₂-Ausstoß und immer mehr Ressourcenabbau. Auf einem für Menschen bewohnbaren Planeten kann das nicht ins Unendliche gehen. Gleichzeitig brauchen wir das Anreizsystem einer Leistungsgesellschaft, allein um weltweit das gesamte Wirtschaftssystem von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare umstellen.

Ja, ich möchte den Gedanken vermitteln, dass man unendliche Bewegung, unendliches Wachstum im endlichen Raum haben kann, und dass wir das Wachstumsnarrativ in den Gedanken der Faltung überführen können, indem wir Grenzen anerkennen, aber innerhalb dieser Grenzen freie Bewegung erlauben.

Haben Sie ein Beispiel dafür?

Der Amazonas-Regenwald ist räumlich begrenzt, aber in ihm findet ein enormer Wettbewerb unter den Spezies statt. Ein Wachstum in die Vielfalt. Niemand managt den Regenwald und genauso kann ich auch niemandem vorschreiben, was er zu fühlen und zu denken hat. Ich kann aber sagen: CO₂ dürft ihr im Jahr 2045 nicht mehr ausstoßen, denn es ist auch mein Klima, dass ihr verändert.

Der Amazonas-Regenwald wird auch die „grüne Lunge“ der Welt genannt und ist Heimat enorm vieler Tier- und Pflanzenarten. © dpa/Jens Büttner

Die Faltung wird in Europa mit dem Emissionshandel schon durchgeführt. Wir sind leider noch viel zu langsam, aber es ist gesetzlich verankert, dass die Zahl der CO₂-Emissionszertifikate für den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid, die wir in Europa an die Unternehmen verkaufen, immer kleiner wird. Das bedeutet faktisch in rund 20 Jahren ein Emissionsverbot für Industrie und Energiewirtschaft.

Welche Faltungsgrenzen würden Sie also vorschlagen?

Erstens Netto-Null CO₂-Emissionen im Jahr 2045. Das hat für Deutschland noch die Regierung von Angela Merkel beschlossen, in der gesamten EU und in den USA immerhin ist das die Grenze für das Jahr 2050. Ein anderes Beispiel könnte ein Plastikverbot sein. Das Entscheidende ist, dass wir keine Regulierung machen, sondern klar das verbieten, was wir nicht mehr wollen, und damit der Gesellschaft und der Wirtschaft die Freiheit geben, innerhalb dieser Grenzen Lösungen zu finden. Wir finden schon heute auf unbewohnten Inseln im Pazifik und in der Antarktis Plastikteilchen, die uns und die Umwelt vergiften.

Irgendwann werden wir die Grenze diskutieren, die auf einem endlichen Planeten auf der Hand liegt: ein Stopp des Ressourcenabbaus. Da wird es revolutionär. Würde eine solche Grenze mit einem entsprechenden Vorlauf eingeführt, könnte es unglaublich viele neue Arbeitsplätze im Recyclingbereich geben. Damit erhöhen Sie dann den Wohlstand der Gesellschaft, indem Sie im Einklang mit der Natur leben, und nicht, indem Sie Umwelt und Natur weiter zerstören.

Und was braucht es, damit diese neuen Grenzen akzeptiert werden, damit wir keine Angst mehr vor ihnen haben?

Diese Faltungsgrenzen sind nicht einfach nur Gesetze, sie sind Grundgesetze, auf die wir uns in einem großen gesellschaftlichen Konsens einigen können. Die Endlichkeit unseres Planeten und unserer Atmosphäre ist ein Fakt. Vielleicht nicht jedem AfD-Wähler, aber der großen Mehrheit von uns ist klar, dass die Erwärmung unserer Erde gestoppt werden muss. Das Wettersystem fliegt uns jetzt schon um die Ohren, dieses Jahr wird mit Sicherheit das wärmste aller Zeiten sein. Wir sind so weit außerhalb der Norm, es ist beängstigend.

Über den Klima-Podcast Gradmesser

Was können wir gegen die Klimakrise tun? Dieser Frage geht Journalistin Ruth Ciesinger jeden zweiten Freitag im Tagesspiegel-Podcast „Gradmesser“ nach. Hören Sie alle Folgen hier, bei Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt.

Wir haben Fluten, Hitzewellen, Dürren in Europa, in Asien, in Amerika, überall. Wenn wir also keine fortlaufende Erwärmung inklusive weiterem Meeresspiegelanstieg und versinkendem Hamburg, New York, Shanghai, Kalkutta mehr haben wollen, brauchen wir eine klare Null-CO₂-Emissionsgrenze. Diese Grenze bedeutet dann nicht das Ende, sondern den Garanten unserer Freiheit, ähnlich wie die Menschenrechte.

Sie vergleichen diese Grenzen mit den Menschenrechten?

Ja. Diese Grenzen entstehen nicht, weil irgendjemand jemandem anderen etwas Böses will, sondern weil nur das Einhalten dieser Grenzen ein gesellschaftliches Zusammenleben möglich macht. Es ist auch eine Begrenzung zu sagen „Du darfst nicht morden“. Aber es ist eine sehr sinnvolle Grenze, weil sie mir die Freiheit gibt, um die nächste Ecke zu gehen ohne Angst, dass mich jemand umbringt. Wir einigen uns die ganze Zeit auf Grenzen, erlauben aber Freiheit innerhalb dieser Grenzen.

Wenn Sie Firmenchefs sagen, es kommt nicht auf Euer nächstes CO₂-Kompensationsprojekt in Indonesien an, sondern Ihr müsst in Eurer eigenen Produktions- und Lieferkette runter auf CO₂ null, was sagen die dann?

Ich spreche seit zehn Jahren fast nur vor Industrievertreter:innen, und das Echo ist durch die Bank positiv. Diese Menschen assoziieren erstmal alle Umweltthemen und damit auch das Klimathema als ein Reduktionsthema und betrachten es somit als natürlichen Feind. Sie können keinem Industrievertreter sagen, er soll weniger machen. Das widerspricht deren Grundanreiz. Wenn ich aber sage „null Emissionen“, ist erst mal 30 Sekunden Stille im Raum, und alle denken, ich bin der radikalste von allen Klimaforschern.

Und nach 30 Sekunden Stille wird langsam klar, Null ist viel besser als weniger. Denn Null bedeutet nicht Reduktion, bedeutet nicht weniger Wirtschaftswachstum, sondern es heißt, ich muss etwas anders machen. Das bedeutet Innovation, eine neue Richtung, Arbeitsplätze, das bedeutet Gewinn. Dann kommt der Hinweis: Null-Emissionen muss aber für alle gelten, damit ich einen Vorteil habe, wenn ich diesen Weg schneller gehe als meine Konkurrenten.

Und schaffen wir das noch? Das muss ja global funktionieren.

Die USA und Europa sind aktuell auf einem Null-Emissionen-Pfad. Das geht noch viel zu langsam, aber in die richtige Richtung. In vielen Bereichen wie den Wärmepumpen ist tatsächlich die Nachfrage zu groß und die Wirtschaft kommt nicht hinterher. China schlägt diesen Pfad in gewissem Sinne „heimlich“ ein. Denn China hat ein enormes Klimaproblem. Es braucht den Monsun, den der Klimawandel aber stark stört und erratischer werden lässt. Zudem hat China massive Probleme mit immer mehr und stärkeren Überschwemmungen, Dürren und Taifunen. Wenn EU, USA und China tatsächlich in diese Richtung gehen, dann hoffe ich, dass wir den Rest der Welt mitziehen können.

Sie haben in Israel Ihren Zivildienst geleistet und promoviert. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat jetzt nach dem Angriff auf Israel mit ihrer Parteinahme für Palästina viele verstört. Weiß sie, wie viel Schaden sie der Klimabewegung damit zugefügt hat? Wenn sie Sie um Rat fragen würde, was würden Sie ihr sagen?

Die Demonstrationen der Fridays For Future waren ungeheuer wichtig und kraftvoll. Und die junge Generation hat das uneingeschränkte Recht, eine lebenswerte Zukunft für sich einzufordern. Im Nahostkonflikt kann FFF jedoch diese Rolle nicht für sich beanspruchen. Was Greta Thunberg über den Nahen Osten denkt, hat, aus meiner Sicht, keine Relevanz für die Klimadebatte. Im Gegenteil, die Aufregung um ihre Aussagen lenkt vom Klimaproblem ab.

Die Situation in Nahen Osten ist hochkomplex und das seit Jahrzehnten. Hier spielen Kompromisse eine zentrale Rolle, während gleichzeitig unumstößliche Grenzen klar gesetzt werden müssen. Eine dieser Grenzen ist, dass die Existenz des Staates Israel nicht zur Diskussion steht. Genau das aber tut die Hamas. Man kann sowohl die Menschenrechtsverletzungen gegen die Bevölkerung von Gaza als auch die Gräueltaten der Hamas ablehnen – auch ohne sie zu vergleichen –, während man gleichzeitig nach einer praktischen Lösung sucht. Das ist die vernünftige Art mit dieser Situation umzugehen.

In Ihrem Buch steht vor vielen Kapiteln ein Zitat aus Liedern des Amerikaners Tom Waits, in Ihrem Büro hängt sein Porträt. Was verbindet Sie mit ihm?

Tom Waits begleitet mich schon lange. Ich komme aus Bremerhaven aus einer Arbeiterfamilie, für mich ist Waits ein Antiheld. Meine gesamte Familie findet zwar furchtbar, wie er singt, aber die Texte sind Gedichte. „And she loves you for all that you’re not – das ist fantastisch.