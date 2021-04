Vor dem letzten Gefecht trompetet die IG Metall in gewohnter Manier, doch die verbale Kraftmeierei kann die eigene Schwäche nicht kaschieren. Eine „Warnstreikwelle in Brandenburg und Sachsen“, rolle auf die Arbeitgeber zu, behauptet die Gewerkschaft. „Alles, was Beine hat, wird in den Kampf geschickt“, dröhnt ein Metaller in Leipzig, wo Dienstag der Ton für diese Woche gesetzt wurde: Mehr als 5000 Beschäftigte des BMW-Werkes ließen für einen Tag die Arbeit liegen. Das war bundesweit der erste 24-Stunden-Streik in der diesjährigen Tarifrunde, die kurz vor Ostern mit dem Pilotabschluss von Düsseldorf beendet worden war. Eigentlich. Wenn der Osten nicht wäre.

"Tarifliches Angleichungsgeld" gefordert

Die Metaller arbeiten hier drei Stunden länger als im Westen, und alle Bemühungen der IG Metall, einen Angleichungsprozess in Gang zu setzen, scheiterten: Die Gewerkschaft ist zu schwach und verfügt nur in ein paar Großbetrieben über ausreichend Mitglieder. Deshalb lässt die „Warnstreikwelle“ die Arbeitgeber kalt. In Sachsen blitzte die IG Metall Anfang der Woche ab mit der Forderung nach einem „tariflichen Angleichungsgeld“ als Ausgleich für die längere Arbeitszeit. Und in Berlin, wo heute verhandelt wird, ist nichts anderes zu erwarten.



Historische Niederlage 2003

Nach der Niederlage im Arbeitskampf um die 35-Stunden-Woche im Jahr 2003 bekommt die Gewerkschaft das Thema nicht gelöst. Jedenfalls nicht im Rahmen eines flächendeckenden Branchentarifvertrags. Stefan Moschko, Siemens-Manager und Verhandlungsführer der Arbeitgeber in Berlin-Brandenburg, hatte direkt nach dem Tarifabschluss von Düsseldorf Ende März die Position bekräftigt: „Die Forderung der IG Metall, zur Angleichung der Arbeitsbedingungen im Osten ein tarifliches Angleichungsgeld zu verlangen, ist aus unserer Sicht überhaupt nicht darstellbar“, sagte Moschko und nannte eine zusätzliche Kostenbelastung von neun Prozent. „Dafür gibt es keinen Spielraum.“ Moschko unterschlägt dabei, dass noch nie eine Angleichung in einem Schritt gefordert wurde.

Die Berliner Arbeitgeber durften nicht

Vor zweieinhalb Jahren hatte sich Moschko mit der Gewerkschaft auf einen Prozess in Richtung 35 Stunden bis 2030 verständigt. Doch der Berliner Regionalverband der Metallarbeitgeber wurde damals vom Dachverband Gesamtmetall zurückgepfiffen. Vor allem im Süden der Republik fehlte das Verständnis für die Angleichung.



In Bayern und Baden-Württemberg haben die Konzerne ihren Sitz, deren ostdeutsche Betriebe jetzt von der IG Metall für die gefürchteten 24-Stunden-Streiks ausgesucht wurden: An diesem Donnerstag trifft es Porsche in Leipzig. Im Land Brandenburg sind es die Konzerne Mahle in der Wustermark und ZF in Brandenburg, in denen die IG Metall genügend Mitglieder hat, um Druck zu machen. Das gilt schließlich auch für Volkswagen mit den Standorten in Zwickau (E-Auto- Werk), Chemnitz (Motorenfabrik) und Dresden (Gläserne Manufaktur). Die IG Metall wollte bereits vergangenen Freitag VW in Sachsen für einen Tag außer Betrieb nehmen. Doch der sächsische Arbeitgeberverband klagte erfolgreich dagegen, der Streik musste abgesagt werden.

Inzwischen hat das Landesarbeitsgericht die Entscheidung revidierte; VW Sachsen wird nun am Freitag bestreikt. „In den Belegschaften herrscht eine große Empörung vor allem über das Verhalten des sächsischen Arbeitgeberverbandes", sagte Birgit Dietze, Verhandlungsführerin und IG Metall-Chefin von Berlin-Brandenburg und Sachsen.

Das kennt man schon. Auch im Arbeitskampf 2003 hielten vor allem die sächsischen Arbeitgeber, ermuntert durch eine neoliberale Politik der Dresdner Landesregierung, beinhart dagegen nach dem Motto: Je länger die Arbeitszeit und je geringer die Personalkosten, desto besser für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und den Standort Sachsen.

Seit 20 Jahren erfolglos

Mit wenigen Mitgliedern im Osten konnte und kann die IG Metall nicht dagegenhalten. „Aus der gesamten Republik erreicht uns derzeit eine Welle solidarischer Unterstützung“, freut sich Bezirksleiterin Dietze. Sie sei gespannt auf die Tarifverhandlung mit dem Berlin-Brandenburger Arbeitgeberverband am 22. April. „Wir erwarten dort Bewegung“. Dietze ist die vierte Metallerin, die sich binnen 20 Jahren an der Spitze des Ostbezirks um eine Angleichung der Arbeitszeit bemüht.



Weil die IG Metall um ihre Schwäche weiß, hat sie nicht den Tarifvertrag über die Arbeitszeit gekündigt, sondern das „tarifliche Angleichungsgeld“ erfunden, „damit 30 Jahre nach der Wiedervereinigung endlich Schluss ist mit der Ungleichbehandlung der Beschäftigten in Ost und West“. Dietze ist zuständig für die Arbeitsbedingungen von 180 000 Beschäftigten in der sächsischen Metallindustrie sowie 110 000 in Berlin und Brandenburg. Rechnet man die längere Arbeitszeit um, dann „erhalten unsere Kolleginnen und Kollegen im Osten rund 8,5 Prozent weniger Entgelt“, sagt die Gewerkschafterin, obgleich die Unternehmen „hochproduktiv arbeiten“. Auch deshalb sei „den Menschen nicht mehr zu erklären, warum sie trotz gleicher Leistung an dieser Stelle nicht gleichbehandelt werden“. 30 Jahre nach der Vereinigung forderte sie die Arbeitgeber auf, jetzt „einen gemeinsamen Schritt in Richtung einer Lösung zu gehen“.



Eine Handvoll Betriebe im Blick

Diese Appelle haben in den vergangenen Jahren nicht gefruchtet und werden in der Pandemie schon gar nicht aufgegriffen. Der kleine Berliner Arbeitgeberverband würde sich ja gerne bewegen - doch der Dachverband Gesamtmetall erlaubt es nicht. Und die IG Metall wiederum scheut die große Auseinandersetzung, indem zum Beispiel in den gewerkschaftlichen Hochburgen im Westen und Südwesten mit Solidaritätsaktionen Druck auf Gesamtmetall gemacht wird. Solidarität hat Grenzen, auch in der größten deutschen Gewerkschaft.

Deshalb bleiben Dietze und der IG Metall am Ende nur betriebliche Lösungen: In einer Handvoll Autofabriken kann mit Hilfe von Streiks eine Arbeitszeitverkürzung oder ein „Angleichungsgelt“ durchgesetzt werden. Der große Rest aber muss weiter drei Stunden länger arbeiten als die Kollegen im Westen.