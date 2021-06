Kürzlich ist im Tagesspiegel ein Text über „situative Klugheit“ erschienen, der unter anderem das Tragen jüdischer Symbole im Umfeld von propalästinensischen Demonstrationen problematisiert. Der Text hat viel Widerspruch und Wut ausgelöst, zu Recht. Die „situative Klugheit“, die hier eingefordert wird, ist Teil der Funktionsweise von Machtausübung im öffentlichen Raum.

Ein Polizist rät drei Menschen, die antisemitisch beschimpft und angegriffen wurden, doch an "Nakba" den Davidstern abzulegen

Für alle, die den Text nicht gelesen haben, eine kurze Zusammenfassung: Er befasst sich mit einem Angriff auf drei Berliner in Neukölln am 15. Mai, jenem Tag, an dem in der Stadt mehrere Demonstrationen stattfanden, auf denen gegen die Gewalt im Nahen Osten protestiert wurde und auf denen Teilnehmer antisemitische Parolen schrien.

Zwei der drei Angegriffenen trugen Halsketten mit einem Davidstern. Die Polizei kam ihnen zur Hilfe, einer der Polizisten riet ihnen, so erzählt es eine Betroffene, am „Tag der Nakba“, an dem Palästinenser an die Flucht und Vertreibung aus Palästina 1948 erinnern, auf das Tragen jüdischer Symbole zu verzichten.

Unser Autor, Malte Lehming, verurteilt einerseits den Angriff. Er schreibt: „Natürlich müssen Juden in Berlin nicht nur sicher sein, sondern sich auch sicher fühlen. Wer sie beleidigt oder gar angreift, muss bestraft werden.“ Er schreibt auch: „Das Opfer ist niemals auch nur mitschuld an den Taten der Täter.“

Er versieht diesen Satz allerdings mit einem „aber“ und schreibt weiter, in der realen Welt sollten Menschen auch „Common Sense“ besitzen, „Realitätsbewusstsein“: „Sie sollten unterscheiden können zwischen erlaubten und klugen Handlungen“, es brauche „kluges situatives Verhalten“.

Ist es "Common Sense", als Jude in bestimmten Situationen auf Sichtbarkeit zu verzichten?

Verärgert waren zum einen die drei Betroffenen, die auf der Demonstration am 15. Mai bedrängt und angegriffen wurden. Der Text legt nahe, die Tatsache, dass sie am Hermannplatz waren, sei eine bewusste Provokation gewesen. Das sei nicht der Fall gewesen, bekräftigt eine der Betroffenen; sie waren zufällig dort. So hatte es auch ein Tagesspiegel-Reporter berichtet.

Wütend war auch der jüdische Europaabgeordnete Sergey Lagodinsky: „Die Opfer der Angriffe müssen wir schützen, nicht über sie urteilen“, schrieb er auf Facebook. „Und erst recht dürfen wir nicht Verantwortung für Antisemitismus von Tätern auf die Opfer schieben.“ Andere äußerten sich auf Facebook und Twitter ähnlich.

Darf man – wie der Polizist am Hermannplatz – Juden zu „Common Sense“ im Umgang mit jüdischen Symbolen raten? Oder, um es zu weiten: Sollte man Frauen, queeren oder nicht-weißen Menschen raten, bestimmte Orte zu meiden? Wird dadurch das Täter-Opfer-Verhältnis verkehrt?

Der Hinweis auf Risiken ist meist fürsorglich gemeint - und trägt dennoch zur Macht des Faktischen bei

Wahrscheinlich ist der Hinweis auf faktische Risiken meist fürsorglich gemeint. Berliner Väter und Mütter raten ihren Teenager-Töchtern ständig, nachts nicht durch den Görlitzer Park zu radeln. Vermitteln sie so nicht schlicht Lebenstüchtigkeit in einer Welt, die man sich anders wünscht, aber die nun einmal nicht anders zu haben ist? Die Wirkung aber ist eine andere.

Die „situative Vernunft“, das Sich-Anpassen an eine vermeintlich unveränderliche Realität, verstärkt die Macht der Täter. Antisemiten, Sexisten und Rassisten üben Macht im öffentlichen Raum in konkreten Situationen aus, indem sie belästigen, beleidigen, bedrohen. Aber eben auch, indem Menschen in die Selbstbeschränkung gezwungen werden.

Der Ratschlag, an „Nakba“ lieber keine Kippa, keinen Davidstern zu tragen, enthält implizit die Akzeptanz der Macht des Faktischen. Indem das eigentlich Unerhörte – nämlich dass sich nicht jeder und jede überall frei bewegen kann – zu „Common Sense“ erklärt wird, wird es normalisiert. Es wird zu „vernünftigem“ Verhalten erklärt, was eigentlich nicht vernünftig ist.

Indem das Unerhörte zum "Common Sense" erklärt wird, wird es normalisiert

Subtrahiert man gedanklich einmal die Gesellschaft: Warum sollte es „vernünftig“ sein, darauf zu verzichten, seine Religionszugehörigkeit auszudrücken? „Vernünftig“ im Sinne von subjektiv rational wird das erst in der Abwägung zwischen dem, wie viel der Davidstern jemandem bedeutet, und dem Risiko, das er oder sie eingeht, wenn sie ihn in der Öffentlichkeit trägt.

Das individuelle Rational, das zum Verzicht führen kann, entsteht erst durch die Bedrohung durch andere. Darauf jedoch hat jeder Einzelne nur wenig Einfluss.

Die Verantwortung wird auf den Einzelnen übertragen

Dennoch wird die Verantwortung durch den Ratschlag auf das Opfer übertragen. Der Ratschlag setzt ein Normal voraus und fordert die Akzeptanz dieses Normals ein. Wer dem nicht folgen will, darf das. Aber er bewegt sich dann in dieser Deutung sozusagen außerhalb des Geltungsbereichs seiner gesellschaftlichen Versicherungspolice.

Das Risiko, das durch die Gesellschaft erst entsteht, wird durch die Deklaration eines „Common Sense“ auf den Einzelnen übertragen. „Victim Blaming“ trifft es insofern nicht ganz. Es wird hier nicht „Schuld“ vom Täter auf die Opfer übertragen, das schließt ja auch Malte Lehming ausdrücklich aus. Aber eben Verantwortung. Du gehst ein Risiko ein? Deine Sache!

Man kann das Judentum nicht ablegen

Verstärkt wird die Ungerechtigkeit, die darin liegt, dadurch, dass den Betroffenen eine Entscheidungsfreiheit unterstellt wird, die sie nicht haben. Viele Juden verzichten bereits auf das Tragen der Kippa im öffentlichen Raum – doch Schüler, die eine jüdische Schule besuchen, Gläubige, die in die Synagoge gehen, sind an diesen Orten immer erkennbar – weshalb diese Orte ja auch besonders geschützt werden müssen.

Man kann das Judentum nicht ablegen. Und ist es für eine gläubige Muslima wirklich eine Option, auf das Kopftuch zu verzichten?

Bagatellisiert wird das Problem auch, wenn man so tut – wie dem Bericht zufolge ein Polizist –, als handele es sich lediglich um eine Bitte für eine Ausnahmesituation. No-go-Areas, Sperrgebiete, sind in Wahrheit für viele Menschen in Deutschland keine festgelegten, zeitlich oder topografisch klar umgrenzten Räume. Die Einschränkungen legen sich vielmehr wie ein Netz unsichtbarer, aber spürbarer Grenzen über den Raum und die Zeit, zwingen zu Umwegen und Versteckspielen.

Im Ergebnis steht manchen der öffentliche Raum fast in Gänze zur Verfügung. Für andere zersplittert er in Zonen, die durch unterschiedlich hohe Risiken definiert sind. Diese Zersplitterung erzwingt das Ausbilden eines besonderen Sensoriums, eines Gefahrensinns, der mentale Energie erfordert. Das geht auf Kosten der Unbeschwertheit, manchmal auch der Gesundheit.

Zu lernen, wie man sich im öffentlichen Raum bewegt, ist für viele Menschen Teil ihrer Sozialisation

Zu lernen, wie man sich in diesem zersplitterten öffentlichen Raum bewegt, ist für viele Menschen Teil ihrer Sozialisation, des Hineinwachsens in die Gesellschaft. Juden, nichtweiße Menschen, Frauen, trans Menschen und viele andere verinnerlichen die Risikoabwägung. Das Risiko konfiguriert ihren Blick auf den Alltag. Ihnen wird beigebracht, Dinge, die nicht normal sein sollten, als „Common Sense“ zu akzeptieren.

Um diesen Teufelskreis durchbrechen zu können, ist es so wichtig, keine Normalisierung des Unerhörten zuzulassen – und sei es nur rhetorisch. Ja, es ist ein faktisches Risiko, sich als Angehöriger bestimmter Gruppen immer und überall zu bewegen, sichtbar zu sein. Aber jeder darf dieses Risiko eingehen, ohne die volle Solidarität der Gesellschaft zu verlieren.