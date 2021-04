Bayerns Ministerpräsident Markus Söder inszeniert sich gern als Baumfreund. Im Sommer 2019 ließ sich der CSU-Parteivorsitzende dabei fotografieren wie er im Münchner Hofgarten einen Baum umarmte. Doch Söder beim Naturschutz auf medienwirksame Bilder zu reduzieren, täte ihm unrecht. Kein Bundesland hat mehr Naturwälder ausgewiesen als der Freistaat. Zudem hat Bayern ein millionenschweres Paket für den Artenschutz auf den Weg gebracht.

Das mag einer der Gründe sein, warum Bayern auf den letzten Metern eine Reform zu Fall bringen will, über die seit Jahren gestritten wird. Es geht um das Bundesjagdgesetz. Im November hatte das Bundeskabinett einen Entwurf von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) gebilligt und damit eine Vorgabe aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt.

Wild töten, um den Wald zu schützen?

Das Problem: Klöckner war mit ihrem Entwurf über die Vereinbarung der Koalitionäre hinausgegangen. Statt sich nur – wie beschlossen – mit der Jägerausbildung, Schießübungsnachweisen und der Verringerung des Bleigehalts in der Munition zu beschäftigen, hatte die Ministerin Grundsätzliches zum Thema Wild und Wald in das Gesetz hineingeschrieben. Das könnte dem Projekt nun zum Verhängnis werden.

Bundesagrarministerin Julia Klöckner hatte um einen Kompromiss gerungen, doch der ist jetzt in Gefahr.



Kritik kommt aus Bayern, dort allerdings aus allen möglichen Richtungen. Ein breites Bündnis aus Waldbesitzern, Bauern, Gemeinden und dem bayerischen Bund für Umwelt- und Naturschutz gehen die Regelungen zum Abschuss des Wildes und zum Schutz des Waldes nicht weit genug. Die Kritiker wollen am bayerischen Landesjagdgesetz festhalten, das eine klare Priorität setzt, nämlich „Wald vor Wild“. Bayerische Jäger und Tierschützer wollen dagegen das Wild im Wald schützen. Einig sind alle nur in einem Punkt: Die CSU-Bundestagsabgeordneten und die Landesregierung sollen Klöckners Gesetz stoppen.

Das geschieht derzeit. Das Gesetz droht zu scheitern. Mehrfach wurde es von der Tagesordnung des Agrarausschusses des Bundestags genommen, nun drängt die Zeit. Eigentlich hatte man sich vor Ostern einigen wollen, um Bundestag und Bundesrat noch rechtzeitig einzubinden. Das ist nicht gelungen. „Die Zeit läuft uns davon“, warnt Isabel Mackensen, die für die SPD Berichterstatterin für das Bundesjagdgesetz ist. „Wir können nicht wieder fünf Jahre verlieren wie beim letzten Reformversuch“.

Die Reform war in der letzten Legislaturperiode gescheitert

Die Reform des Jagdrechts war nämlich schon in der vergangenen Legislaturperiode gescheitert. Denn Waldeigentümer und Jäger haben prinzipiell unterschiedliche Vorstellungen davon, wer für den Schutz des Waldes zuständig ist. Die Jäger, indem sie hungrige Wildtiere erschießen? Oder die Waldeigentümer, indem sie ihre Pflanzen besser schützen?

Dem Wald geht es schlecht

Seitdem hat sich das Problem verschärft. Dürre und Insekten setzen dem Wald zu. Erst vor wenigen Wochen hatte Klöckner ihren Bericht zum Zustand des Waldes 2020 vorgestellt: Demnach starben in Deutschland im vergangenen Jahr so viele Bäume wie noch nie seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1984. Eine Fläche größer als das Saarland muss wieder bewaldet werden, „eine Jahrhundertaufgabe“, sagt Mackensen. Um das zu bewerkstelligen, nimmt der Bund 1,5 Milliarden Euro in die Hand. Damit sollen neue, klimaresistente Baumarten gepflanzt und der Wald verjüngt werden.

Waldsterben: Ein Fläche größer als das Saarland muss wieder aufgeforstet werden.



Rehe knabbern gern die jungen Triebe an

Die Schwierigkeit: Rehe sind Leckermäuler und knabbern vor allem an dem, was neu und selten ist. Das sind die frisch gesetzten Pflänzchen. Deshalb sollen die Tiere nach Meinung der Waldbesitzer sterben. „Rehe schießen, das kann doch nicht das einzige Mittel sein“, sagt dagegen der Sprecher des Deutschen Jagdverbands, Torsten Reinwald. Deutschland habe schon jetzt die längsten Jagdzeiten in Europa. Für die neuen Pflanzungen sei vielmehr der Waldbesitzer zuständig, der die jungen Triebe mit Schafwolle, Tinkturen oder Drahthosen am Stamm vor Wildtieren schützen muss.

Doch die Forstbesitzer stehen mit dem "Rücken zur Wand", warnt Georg Schirmbeck, Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrats. Der Forstwirtschaft sei in den vergangenen drei Jahren durch das Waldsterben ein Schaden von rund 13 Milliarden Euro entstanden, das entspreche dem Zehnfachen des Nettogewinns, den die Betriebe erwirtschaften.



Was Klöckner vorschlägt

Die Bundesregierung setzt in ihrem Entwurf auf einen Kompromiss: Nicht länger sollen die Behörden Abschussquoten für Rehwild vorgeben, sondern Waldbesitzer und Jäger sollen sich vor Ort einigen. Grundlage dafür sollen Vegetations- und Lebensraumgutachten sein, die den Zustand des Waldes (Bissschäden durch Tiere) und die Lebensverhältnisse der Tiere (Rückzugsorte, Äsungsflächen) berücksichtigen. Weitergehende Regelungen der Länder, wie etwa in Bayern, sollen weiter gelten.

Im Freistaat hat man jedoch Zweifel, wie verbindlich und belastbar diese Klausel ist. Mackensen kann das nicht verstehen: "Die Blockade aus Bayern ist unverständlich", sagt sie. Im Gesetzentwurf sei ausdrücklich geregelt, dass bereits bestehende Landesgesetze weiterhin Bestand haben sollen. "Wir können das auch gern noch deutlicher in das Gesetz schreiben, wenn Bayern darauf besteht", bietet sie an.

Langes Ringen um den Kompromiss

Um den Entwurf war heftig gestritten worden, doch schließlich hatten sich auf Bundesebene -anders als in Bayern - die Vertreter der Forstwirtschaft und der Jäger geeinigt. Auch Umweltverbände sind mit im Boot. Man erlebe die "Last-Minute-Intervention" gegen das Gesetz als einen Versuch, das gesamte Vorhaben noch zu Fall zu bringen, kritisierte der Präsident des Naturschutzbundes Deutschland, Jörg-Andreas Krämer. Krämer begrüßt ausdrücklich die Orientierung der Abschüsse an Verbissgutachten als "einen ersten Schritt in Richtung ökologische Ausrichtung der Jagd".

Neue Bäume braucht das Land: Freiwillige des Bergwald-Projektes pflanzen in einem Wald bei Würzburg einen kleinen Baum.

Die Alternative ist schlechter

Sie alle könnten mit dem Kompromiss leben, denn die Alternative ist schlechter. „Ein Scheitern würde allen schaden, vor allem aber dem Wald“, warnt der CDU-Abgeordnete Hermann Färber, Berichterstatter der Union im Ausschuss. Denn bisher haben nur wenige Länder das Thema Wald und Wild geregelt. „Ein Bundesgesetz würde eine Grundlage bilden, an die sich Waldbesitzer, Jäger und Forstbehörden halten könnten“, wirbt Färber für ein Einlenken.

Der Appell richtet sich nicht zuletzt an die Parteifreunde von der CSU. Färber will die Kritiker an einen Tisch bringen und hofft auf ein Einlenken. SPD-Politikerin Mackensen hat Agrarministerin Klöckner in einem offenen Brief gebeten zu intervenieren. Doch Klöckner lehnt ab. Das weitere Gesetzgebungsverfahren liege allein in der Zuständigkeit der Abgeordneten, lässt eine Sprecherin ausrichten.

Die SPD macht die Union verantwortlich

Ein abgespecktes Gesetz ohne das Thema „Wald und Wild“ trägt die SPD nicht mit. Scheitert die Reform, sieht Rainer Spiering die Schuld bei der Union. Bald würden „auch 70 Millionen Nicht-Bayern in Deutschland von München aus regiert“, ätzt der agrarpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.