Das ging schnell. Erst Ende August hatte sich Kaymar Niroumand Präsident Bernd Schultz, Präsident des Berliner Fußball-Verbandes (BFV) und den weiteren elf Präsidiumsmitgliedern als einer von vier Kandidaten für den vakanten Posten des Vizepräsidenten im mehr als 170.000 Mitglieder großen Verbandes präsentiert. Und nach seiner Wahl hatte der Unternehmer seinen Amtsantritt auch mit großen Worten flankiert. Niroumand, auch Präsident bei Hertha 03 Zehlendorf sagte: „Ich möchte, dass der Berliner Fußball-Verband in den nächsten drei bis vier Jahren der modernste Fußball-Verband in Deutschland ist."

Das muss der BFV nun ohne Niroumand schaffen, er hat das Präsidium am Donnerstagabend darüber in Kenntnis gesetzt, dass er sein Amt niederlege. Und zwar sofort. Dazu wurde er zitiert: „Eine konstruktive und teamorientierte Arbeit im Sinne der Berliner Fußballvereine ist in der derzeitigen Konstellation aus meiner Sicht nicht möglich. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Bernd Schultz für seine Unterstützung und werde mich selbstverständlich als Präsident von Hertha 03 Zehlendorf weiter für die Interessen des Berliner Fußballs einsetzen.“

Bernd Schultz, Präsident des BFV lässt sich wie folgt zitieren: „Ich bedauere den Schritt vom Kamyar Niroumand außerordentlich. Mein Wunsch war es, seine Vereinssicht aktiv in den Verband einzubinden. Aus meiner Sicht war dieser Prozess auf einem guten Weg und noch lange nicht beendet. Ich muss seine Entscheidung schweren Herzens akzeptieren und freue mich auf seinen weiteren Input als Vereinspräsident für den Berliner Fußball. Über die Nachbesetzung werde ich mich zeitnah mit meinen Präsidiumskollegen beraten.“ (cv/Tsp)

