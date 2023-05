Tagesspiegel Plus Berlins 300-Mio-Viertel - eine ewig Brache : Passiert da noch was am „Spandauer Ufer“?

Zwischen ICE-Bahnhof, Rathaus Spandau und Havel soll ein Neubauviertel entstehen. Los gehen sollte es längst. Doch wo bleiben die Bagger? Der Bauherr schweigt. Jetzt redet der Stadtrat.