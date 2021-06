Das Coronavirus verbreitet sich an der Best-Sabel-Grundschule in Mahlsdorf weiter. 17 Schüler:innen und zwei Lehrkräfte, eine Erzieherin und eine Lehrerin, seien mittlerweile infiziert, darüber berichtete der RBB. Dabei handelt es sich womöglich um die Delta-Mutation des Virus.

Die infizierte Lehrerin war den Angaben zufolge bereits zwei Mal geimpft. Seit der zweiten Impfspritze waren jedoch noch keine 14 Tage vergangen.

Die andere Lehrkraft war nur einmal geimpft. Die meisten der infizierten Schüler:innen besuchen die zweite Klasse der Schule im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Nur ein Kind ist Erstklässler.

Wie der Tagesspiegel am Donnerstag berichtet hatte, war das Virus in der Woche davor bei einem Kind per Schnelltest festgestellt und durch einen PCR-Test bestätigt worden. Am Donnerstag waren bereits 13 Schülerinnen und Schüler betroffen.

Bezirksstadtrat Gordon Lemm (SPD) hatte gesagt, erste Untersuchungen deuteten auf die neue Delta-Variante hin. Die genaue Bestimmung der Virus-Sequenz soll noch bis nächste Woche dauern.

Der Schulstadtrat schloss mangelnde Beachtung der Hygieneregeln als Grund für den Corona-Ausbruch vorerst aus: Nach bisherigen Erkenntnissen habe es keine Hygienemängel an der betroffenen Schule gegeben, teilte Lemm mit.