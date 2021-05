James D. Bindenagel war amerikanischer Diplomat und Henry-Kissinger-Professor an der Universität Bonn. Andreas Heinemann-Grüder ist Professor an der Universität Bonn und Senior Researcher am Bonn International Centre for Conversion .

Wie kann Deutschland, das mächtigste Land Europas, die EU politisch wieder zusammenführen, ohne sie zu dominieren? Das ist die „deutsche Frage“ der Gegenwart. Angesichts der globalen Machtverschiebungen wachsen die Erwartungen an Deutschland und Europa. Europa braucht Deutschland. Um wiederum Vertrauen in Europas Zukunft zu schaffen, muss Deutschland zukünftige Krisen frühzeitig erkennen und lernen, strategisch zu führen.

Deutschland muss selbst strategisch denken lernen

Die Pandemie hat die Sollbruchstellen im politischen Prozess offengelegt. Deutschland fehlt es an einem effektiven Krisenmanagement und an der Bündelung von Expertise. Die Krise setzt das Vertrauen in die Regierungsfähigkeit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt einem harten Test aus. Dies muss nach der Bundestagswahl überwunden werden – besonders die Inkompetenz bei der Frühwarnung und die mangelnden Strategiedebatten im Bundestag.

Krisen befeuern sich gegenseitig. Der ehemalige Diplomat Richard Haass, Leiter der US-Denkfabrik „Council on Foreign Affairs“, formulierte es so: Das Ganze könnte „in eine globale Situation mit verschärfter Großmachtrivalität, der Verbreitung von Atomwaffen, fragilen Staaten, massiven Fluchtbewegungen und wachsendem Nationalismus münden, verbunden mit einer verminderten Rolle der USA in der Welt“. Global wäre ein uneiniges und desorientiertes Europa ein irrelevanter Akteur zwischen China, den USA und Russland. Angesichts der tektonischen Machtverschiebungen beobachtet die Welt, ob Deutschland Initiativen ergreift, um die Einheit Europas zu bewahren und sich für diese Aufgabe zu wappnen.

Deutschland hat ein Weißbuch für Sicherheit und Verteidigung - eine nationale Sicherheitsstrategie ist das nicht

Deutschland hat keine nationale Sicherheitsstrategie. Um den Frieden und seinen Wohlstand zu sichern, setzte Deutschland in den letzten drei Jahrzehnten auf die Wirtschaftspolitik der EU sowie auf die strategische Abschreckung und Verteidigung der Nato. Das Weißbuch von 2016 für Sicherheit und Verteidigung widmete sich primär der Rolle der Bundeswehr, eine nationale Sicherheitsstrategie ist es nicht. Eine nationale Sicherheitsstrategie würde deutsche Interessen darlegen und dazu beitragen, dass Entscheidungen vorhersehbarer wären. Führung wäre die Bereitschaft, das Verhalten von anderen Akteuren zu prägen.

Deutschland trifft mitnichten alle seine Entscheidungen im Konzert mit anderen europäischen Ländern und schwächt damit Europa. Ein Beispiel: Die russische Verletzung internationaler Abkommen in der Ukraine, die Mordanschläge auf den früheren Agenten Skripal im englischen Salisbury und auf Alex Nawalny führten zwar zu gemeinsamen europäischen Sanktionen. Doch Deutschland hat durch massiven politischen Lobbyismus zeitgleich und ohne Not die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 durchgeboxt, und zwar entgegen der deklarierten Energiewende, gegen die europäische Erdgasrichtlinie, gegen das Votum zahlreicher EU-Mitglieder und zum Leidwesen der Ukraine, die im Gastransit durch das eigene Land eine Gewähr gegen weitere Landnahme durch Russland sieht. Politische Führung erfordert mehr als deutschen Wirtschaftslobbyismus.

Armin Laschet hat einen Nationalen Sicherheitsrat vorgeschlagen - angesiedelt bei der Bundesregierung

Seit Jahren gibt es in Deutschland hitzige Debatten, ob man einen Nationalen Sicherheitsrat schaffen soll. Kürzlich hat der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet den Vorschlag in einer außen- und sicherheitspolitischen Grundsatzrede aufgegriffen und angekündigt, er werde einen Nationalen Sicherheitsrat schaffen, sollte er die Wahl gewinnen. Nach Laschets Vorstellung wäre der bei der Bundesregierung angesiedelt. Das Kanzleramt könnte den existierenden Bundessicherheitsrat aufwerten, um die unterschiedliche Sicht auf Krisen in den Ministerien und Nachrichtendiensten zusammenzuführen und deren Politik zu koordinieren. Expertise bedürfen aber sowohl ein Nationaler Sicherheitsrat als auch der Bundestag.



Bislang herrschte Skepsis vor, denn auf den ersten Blick scheint ein Nationaler Sicherheitsrat unvereinbar mit so mancher deutschen Tradition. In der Debatte stehen sich das Kanzlerprinzip und das Ressortprinzip gegenüber. In Deutschland hat die Kanzlerin die Richtlinienkompetenz. Gleichzeitig kann sie nicht in die Verantwortungsbereiche der Minister hineinregieren. Die Minister treffen ihre Entscheidungen im Rahmen von Koalitionsvereinbarungen eigenständig.

Ein Sicherheitsrat steht in Konflikt mit deutschen Traditionen aus dem 19. Jahrhundert

Dieser Grundsatz der Ministerialautonomie wurde früh im 19. Jahrhundert etabliert. Nach den napoleonischen Kriegen ernannte der König von Preußen eine Gruppe gleichrangiger Minister, um politische Entscheidungen zu treffen, ein Prinzip, das heute, 200 Jahre später, nach wie vor gilt. Ein effektiver Nationaler Sicherheitsrat scheiterte bisher an einer 200 Jahre alten Tradition, die im Grundgesetz verankert ist.

Deutschland sollte sein institutionelles Problem gleichwohl anpacken, um einen kohärenten und koordinierten Politikprozess zu etablieren. Über den Tellerrand zu schauen, Risiken und Möglichkeiten zu identifizieren und Alternativen abzuwägen, all das würde die Strategiefähigkeit der deutschen Außenpolitik befördern. Strategische Vorausschau ermöglicht informierte politische Debatten und diese wiederum informierte Entscheidungen.

Wir schlagen ergänzend einen Rat für strategische Vorausschau vor, der vom Bundestag mandatiert wird. Seine Aufgabe wäre es, Megatrends und eskalierende Konflikte zu identifizieren, Ressourcenkonflikte und die Auswirkungen des Klimawandels auf Gewalt im Blick zu haben sowie Risiken für die Staatlichkeit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Migration frühzeitig zu erkennen.

Der Bundestag sollte der Exekutive nicht die alleinige Hoheit in der Debatte überlassen

Ein Rat für Strategische Vorausschau würde Szenarien und Strategieoptionen entwickeln. Abgeordnete des Bundestages können ertüchtigt werden, die Regierung zu kontrollieren und Alternativen zu formulieren und damit das Vertrauen der Bürger in die Funktionsfähigkeit demokratischer Institutionen erneut stärken – und zwar gerade, um einer vermeintlichen Expertokratie vorzubeugen. Die Politik kann Szenarien nutzen, um zu verdeutlichen, wo Gefahren für eigene Werte und Interessen lauern. Die Öffentlichkeit muss auf potenzielle Risiken vorbereitet sein und wissen, welche langfristigen Interessen das politische Handeln leiten.

Langfristig könnte sich die strategische Kultur in Deutschland ändern

Die Experten könnten jährliche Analysen globaler Trends und Herausforderungen vorlegen, über die öffentlich diskutiert würde. Bei regelmäßigen Anhörungen im Bundestag könnten sich Abgeordnete auch mit den Ansichten von Verbündeten und Nachbarn vertraut machen.

Langfristig würde ein solcher Rat die strategische Kultur in Deutschland ändern. Es gilt, den Beitrag Deutschlands und Europas zum Erhalt und Ausbau einer multilateralen Weltordnung im Konzert mit den USA und Kanada zu bestimmen. Die Nähe des Rates für Strategische Vorausschau zum politischen Entscheidungsprozess schüfe Legitimität. Zugleich wäre die Anbindung des Rates für Strategische Vorausschau an den Bundestag Gewähr für eine überparteiliche, nicht allein von der Exekutive dominierte Sicht auf Krisen.