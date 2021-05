Gute Nachricht von der Deutschen Bahn AG: Ab 1. Juni können Kunden bei verspäteten Zügen die fällige Entschädigung endlich online in wenigen Minuten beantragen. Das spart Zeit. Richard Lutz, Chef des Staatskonzerns, verspricht ein einfaches, schnelles papierloses Verfahren. Bisher müssen Anträge mit Formular und Fahrkarte mühsam schriftlich eingereicht werden – eine Prozedur, auf die Fahrgäste nicht selten verzichten, was dem ohnehin klammen Unternehmen bisher hohe Ausgaben erspart hat.

Das könnte sich ändern, denn künftig sollen wenige Klicks reichen, um den Antrag zu stellen. Voraussetzung ist allerdings, dass das Ticket online oder mobil gekauft wurde, was nach DB-Angaben inzwischen 80 Prozent der Kunden machen. Dann hat man in der Regel ein Kundenkonto, in dem die Fahrten registriert sind. Künftig soll es reichen, dort über das Portal bahn.de oder den beliebten DB Navigator die verspätete Fahrt aufzurufen und die Entschädigung geltend zu machen.

Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility E-Mobilität, Verkehrspolitik und die Mobilität der Zukunft: Das Briefing zu Verkehr und Smart Mobility. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

„Die meisten Daten sind voreingestellt, es müssen keine Zugnummern mehr herausgesucht oder Fahrkarten eingereicht werden“, verspricht der Konzern. Alternativ könne aber auch weiterhin das bisherige analoge Formular genutzt werden. Der DB Navigator fürs Smartphone gehört zu den beliebtesten Reise-Apps überhaupt und wurde bereits rund 50 Millionen Mal heruntergeladen. Neben den Fernverkehrsangeboten kann man damit Auskünfte und Tickets zu rund 50 regionalen Verkehrsverbünden erhalten. Keine andere App in Deutschland vereine so viele Tarife, Ticketarten und Bahn-Services unter einem Dach, so die DB.

Die Bummelei zahlte sich die die Bahn aus

Fahrgastverbände begrüßen den Fortschritt, auf den vom Papierkrieg genervte Kunden viele Jahre warten mussten. Denn während Ticketbuchungen schon lange online und mobil blitzschnell möglich sind, ließ sich der Staatskonzern bei der Umsetzung des digitalen Entschädigungsverfahrens sehr viel Zeit, was die Bundesregierung duldete und Verbraucherschützer immer wieder kritisierten. Für die DB AG zahlte sich die Bummelei aus, weil bei einfacherer Abwicklung mehr Anträge gestellt werden und der Schadensersatz an die Kunden noch weit höher gewesen wäre.

Denn in der Zeit vor Corona kam über Jahre jeder vierte Fernzug oft deutlich zu spät an. Reisenden muss auf Antrag nach EU-Recht ab 60 Minuten Verspätung ein Viertel des Fahrpreises erstattet werden ab 120 Minuten die Hälfte. Allein 2018 summierten sich die Erstattungen im DB Fernverkehr auf 54 Millionen Euro. Die Zahl der Papieranträge explodierte um 900 000 auf 2,7 Millionen. Die Folge: lange Wartezeiten auf die Zahlung, denn im überlasteten DB-Fahrgastcenter in Frankfurt stapelten sich die Briefberge. Auch 2019 zahlte der Konzern fast 53 Millionen Euro Entschädigungen.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Voriges Jahr hat sich zumindest dieses Problem verringert, die Summe schrumpfte auf knapp 31 Millionen Euro. Kein Wunder: Wegen der Pandemie waren nur noch 81 Millionen Reisende mit den ICE- und Intercityzügen unterwegs, ein Minus von 46 Prozent. Die Auslastung sank von 56 auf kaum mehr als 30 Prozent, die Pünktlichkeit erreichte dank des viel geringeren Andrangs einen Rekordwert von fast 82 Prozent. Unterm Strich stand indes ein Betriebsverlust der DB Fernverkehr AG von fast 1,7 Milliarden Euro (bereinigt vor Steuern und Abschreibungen).

Im Regionalverkehr sieht es anders aus

Wegen der Bummelei der DB beim digitalen Verfahren nutzten clevere kleinere Unternehmen die Chance, den Kunden des Konzerns eigene Online-Dienste anzubieten. Dort können bei Verspätungen die Tickets bereits seit Jahren digital eingereicht werden. Die Anbieter erledigen dann die Abwicklung mit der DB und behalten dafür einen Teil der Entschädigung als Provision.

Im Regionalverkehr, wo seit der Bahnreform viele unterschiedliche Zugunternehmen unterwegs sind, sind digitale Entschädigungsverfahren meist noch nicht in Sicht. Da auf kürzeren Strecken aber die Verspätungen selten so groß ausfallen, dass nach EU-Recht Schadensersatz an Fahrgäste fällig wird, ist das Problem hier nicht so drängend. Allerdings müssen Bahnunternehmen hier oft hohe Summen an ihre Vertragspartner, die Aufgabenträger der Bundesländer, erstatten, wenn Züge nicht wie bestellt pünktlich fahren.

Mehr zum Thema Deutsche Bahn Rekorddefizit und nicht nur wegen Corona

Allein die DB Regio musste deshalb 2017 und 2018 insgesamt fast 500 Millionen Euro Vertragsstrafen zahlen, wie interne Unterlagen zeigten. Bis 2023 wurde damals mit weiteren 650 Millionen Euro Pönalen gerechnet. Die Bahnunternehmen sind für Probleme nicht immer allein verantwortlich. Immer wieder lieferte die Bahnindustrie in den letzten Jahrzehnten neue Züge zu spät oder mit großen Mängeln, was oft den berüchtigten „Ersatzverkehr“ teils mit Bussen nötig macht und Fahrpläne gehörig durcheinanderbringt.