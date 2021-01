Wenn zwischen den Jahren das politische Geschehen ruht, ist die Gelegenheit günstig, um in die Schlagzeilen zu kommen. Der neue Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger muss sich noch bekannt machen auf der Berliner Bühne und schlägt überhaupt gerne forsche Töne an. „Wenn unsere Lebenserwartung immer weiter steigt, muss unsere Lebensarbeitszeit zwangsläufig auch steigen“, sagte Dulger dieser Tage der Deutschen Presseagentur. Also Rente mit 70?

Derzeit wird noch die Rente mit 67 umgesetzt, die der Bundestag 2007 beschlossen hatte. Schrittweise erhöht sich das Renteneintrittsalter, die Jahrgänge ab 1964 müssen bis 67 arbeiten. Das bleibt auch vorerst so. Die Rentenkommission die im März vergangenen Jahres ihren Bericht vorgelegt hatte, vermied einen Vorschlag zum Eintrittsalter. Gewerkschaften und SPD waren strikt dagegen gewesen, weil das eine „Riesenungerechtigkeit“ wäre, wie der DGB meint, denn viele Arbeitnehmer schaffen es schon heute nicht bis zum 65. oder gar 67. Lebensjahr. Die Losung „Wir alle werden älter“ stimme nicht, denn „die Lebenserwartung steigt besonders stark bei jenen auf der Sonnenseite des Lebens“, heißt es beim DGB. Die Malocher in Handwerk und Industrie dagegen oder stark beanspruchte Pflegekräfte, die es nicht bis zum gesetzlichen Rentenalter schafften, müssten mit Rentenkürzungen leben.



Bis 2025 ist das Niveau sicher

Bis 2025 wird die gesetzliche Rente nicht unter 48 Prozent sinken – darauf hat sich die große Koalition verständigt. Das Rentenniveau beschreibt das prozentuale Verhältnis der Nettorente eines sogenannten Standardrentners (Rentner mit 45 Beitragsjahren als Durchschnittsverdiener) gegenüber dem jeweils aktuellen Nettoarbeitsentgelt eines Durchschnittsverdieners. Die rot-grüne Regierung hatte im Rahmen der Agendapolitik eine Absenkung des Niveaus auf 46 Prozent im Jahr 2020 und 43 Prozent (2030) beschlossen. Die SPD setzte in den Koalitionsverhandlungen vor drei Jahren die Haltelinie von 48 Prozent durch.



Quadratur des Kreises

Aber wie lange hält die? Die Koalition hat sich auch auf eine maximale Sozialabgabenquote von 40 Prozent bis zum Ende dieser Legislaturperiode festgelegt. Die Beiträge zur Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung sollen keinesfalls darüber steigen, weil eine noch höhere Belastung des Faktors Arbeit schlecht wäre für die Wettbewerbsfähigkeit. Das ist die Quadratur des Kreises: Längerer Rentenbezug, stabiles Rentenniveau bei unveränderter Lebensarbeitzeit sowie gleichbleibender Zuschuss aus der Steuerkasse zur Rentenversicherung – das passt nicht zusammen. Die nächste Regierung wird sich mit der Rente befassen müssen. Das weiß Arbeitgeberpräsident Dulger und bringt das Thema zu Beginn des Wahljahres auf.



Babyboomer gehen in Rente

„In den kommenden Jahren wird die Babyboomer-Generation in Rente gehen und der Druck auf unsere sozialen Sicherungssysteme wird aufgrund dieses demografischen Wandels immer stärker werden“, argumentiert Dulger und schlussfolgert: „Es gibt keine Alternative, als dass die Kosten aus der Alterung der Gesellschaft auf die Generationen verteilt werden – denn nur so kann das langfristige Vertrauen in die gesetzliche Rente erhalten werden.“ Die Lebenserwartung der Frauen liegt hierzulande aktuell nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bei 83,4 Jahren, die Männer werden im Schnitt 78,6 Jahre alt.



Der DGB hatte die Stabilisierung des Rentenniveaus zur Bundestagswahl 2017 ganz oben auf seine politische Tagesordnung gehoben. Das werden die Gewerkschaften jetzt wieder tun. „Klar ist auch, dass die Regelaltersgrenze nicht steigen darf.“ An dieser Position der Arbeitnehmervertreter hat sich nichts verändert.