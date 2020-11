Der miserable Ruf der Branche war am Ende entscheidend. Die Union gab ihren Widerstand auf gegen eine scharfe Regulierung der Fleischindustrie, die künftig weder Werkvertragsarbeitnehmer noch Leiharbeiter beschäftigen darf. Die SPD feiert das „Ende der Ausbeutung“, das Arbeitsminister Hubertus Heil auch mit Rückendeckung aus dem Kanzleramt durchsetzen konnte.



Corona macht es möglich. Infektionswellen bei den Marktführern Tönnies und Westfleisch hatten im Frühsommer die oftmals schäbigen Arbeits- und Wohnbedingungen des aus Osteuropa stammenden Lohnproletariats offengelegt. Die Empörung machte der Politik Beine, nachdem in den vergangenen Jahren Versuche der Selbstregulierung gescheitert waren. Doch inzwischen sprechen auch Unionspolitiker von „organisierter Verantwortungslosigkeit“ mit Blick auf das System mit Subsub-Unternehmen und Werkvertragsarbeitnehmern.

Das Geschäftsmodell vor allem auf Kosten der osteuropäischen Arbeitskräfte hatten die großen Schlachthofbetreiber nach der EU-Osterweiterung perfektioniert und prächtig damit verdient. Das ist nun vorbei. Die Konzerne haben sich das rüde Eingreifen des Staates redlich verdient.



Leiharbeit nur mit Tarif möglich

Das gilt nicht für die ehrbaren Kaufleute respektive Handwerker im Mittelstand, die das Fleisch zur Wurst verarbeiten und die für das Saisongeschäft – vor allem im Sommer, wenn die Grills glühen – Leihkräfte für Auftragsspitzen einsetzen. Für diese Betriebe wollte die Union weiterhin Leiharbeit mit leichten Einschränkungen ermöglichen. Der Kompromiss ist aus der Sicht der Fleischverarbeiter bescheiden: Nur eine begrenzte Zahl von Leiharbeitern darf für eine begrenzte Zeit eingesetzt werden, wenn das zuvor in einem Tarifvertrag geregelt wurde. Klingt gut, geht aber an der Realität vorbei: Es gibt fast keine Tarifverträge in der Branche, weil die Arbeitgeber bislang kein Interesse hatten, und weil die Gewerkschaften nicht ausreichend Mitglieder organisieren konnten. Schon gar nicht unter den Zehntausenden aus Osteuropa stammenden Schlachtern, die kaum Deutsch sprechen.



Sozialpartner statt Gesetzgeber

Auch das kann mit Hilfe des neuen Gesetzes anders werden: Die Schlachtkonzerne wollen die Werkvertragsarbeiter einstellen und langfristig an sich binden. Die im Gesetz festgeschriebenen Mindestkontrollen und die Arbeitszeiterfassung werden künftig zum anständigen Umgang mit den Beschäftigten beitragen. Der Mittelstand wiederum sollte sich in einem Arbeitgeberverband organisieren und diesen mit Tarifverhandlungen beauftragen. Damit irgendwann die Arbeitsbedingungen in der Branche nicht mehr per Gesetz geregelt werden müssen, weil es eine funktionierende Sozialpartnerschaft gibt.