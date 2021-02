Nun sag', wie hast du's mit dem Tarif? Für die Kirchen ist das in diesen Tagen die Gretchenfrage. Genauer gesagt für Caritas und Diakonie, die Wohlfahrtsverbände der Katholiken und Protestanten. Sie entscheiden am Donnerstag und Freitag, ob es einen Tarifvertrag für alle Altenpflegerinnen und -pfleger gibt. Was auf den ersten Blick überfällig ist - gute und geregelte Arbeitsbedingungen für eine höhere Attraktivität des Pflegeberufs – ist heiß umstritten.

Es geht nicht um’s Geld allein, sondern auch um Macht und Ideologie. Soll mit Hilfe der Politik ein Tarifvertrag für die gesamte Branche mit höheren Löhnen durchgesetzt werden oder bleibt es bei einem System mit einer Pflegekommission, die zum Beispiel den Mindestlohn für ungelernte Kräfte auf zwölf Euro festgelegt hat.



Mindestlohn steigt auf 14,40 Euro

Es ist mehr möglich, wie Verdi und die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) zeigen. Sie verständigten sich im Januar auf einen Tarifvertrag, wonach Pflegehelferinnen und Pflegehelfer ab August 12,40 Euro pro Stunde bekommen; dann geht es weiter in mehreren Schritten auf 14,40 Euro Mitte 2023. Im gleichen Zeitraum steigt er Stundensatz für examinierte Fachkräfte auf 18,75 Euro. „Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem bisherigen Pflegemindestlohn von insgesamt 25 Prozent“, haben Verdi und BVAP ausgerechnet.



[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Klingt gut, hat aber einen Haken: Von den 15.400 Pflegeheimen und 14.700 ambulanten Pflegediensten hierzulande fällt nur ein Bruchteil unter den neuen Tarifvertrag. Nur wenige Beschäftigte organisieren sich in einer Gewerkschaft, nur wenige Arbeitgeber schließen sich einem Tarifverband an.

Deshalb kommt die Politik ins Spiel respektive die politisch verordnete Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrags für die ganze Branche. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) würden diesen Schritt gerne gehen - wenn die Kirchen dazu den Weg freimachen, denn Caritas und Diakonie beschäftigen mit Abstand die meisten Pflegekräfte.



Minister Heil muss anhören

Im Gesetz ist geregelt, wie das Ministerium „Religionsgesellschaften, in deren Bereichen paritätisch besetzte Kommissionen zur Festlegung von Arbeitsbedingungen (...) in der Pflegebranche gebildet sind“, zu dem Inhalt eines Tarifvertrages anzuhören hat. Die entsprechenden Komissionen beschließen dazu am Donnerstag (Caritas) und Freitag (Diakonie). Es wird spannend, denn in den Gremien, die sich paritätisch aus Dienstgebervertretern (Arbeitgeber) und Dienstnehmern (Arbeitnehmer) zusammensetzen, müssen zwei Drittel (Caritas) den vorliegenden Tarifvertrag von Verdi und BVAP gutheißen. Bei der Diakonie reicht die einfache Mehrheit.



Für Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, ist die Allgemeinverbindlichkeit... Foto: Georg Moritz

Eigentlich sollten die Mehrheiten stehen, denn auf dem Weg zum Tarifvertrag haben Verdi und BVAP immer wieder Caritas und Diakonie konsultiert und sind auf deren Wünsche eingegangen, was etwa die Höhe der Gehälter, die Laufzeit des Tarifvertrags sowie die betriebliche Altersvorsorge betrifft. Entsprechend fielen dann auch die Reaktionen auf den Tarifvertrag aus. „Die Diakonie unterstützt nachdrücklich das gemeinsame Ziel, die Arbeitsbedingungen in der Pflege flächendeckend zu verbessern“, hieß es beim Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirche, der etwa 170.000 Beschäftigte in der Altenpflege hat.



Trotzdem gibt es Zweifel am Zustandekommen der Zwei-Drittel-Mehrheit; die 24 Mitglieder der Kommission gelten als unberechenbar, auch weil sie im Vergleich zur Caritas eine heterogene Organisation mit sehr vielen Betrieben und unterschiedlichen Lohnsystemen abbilden. Aber wenn die Caritas-Kommission am Donnerstag zustimmt, wird es schwer für die Diakonie, am Freitag nein zu sagen.



Deshalb soll es zuletzt Versuche gegeben haben, die Reihenfolge der Sitzungen zu ändern. Und über Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) heißt es, er habe in persönlichen Gesprächen Kommissionsmitglieder zur Ablehnung ermuntert. Spahn möchte ebenso wenig einen Tarifvertrag wie Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA), der den Befürwortern des Tarifs „schlechten Stil“ vorwirft, da diese „bei dem politischen Irrweg eines allgemeinverbindlichen Pflege-Einheitstarifvertrags die Kirchen massiv unter Druck setzen“. Der Protestant Kampeter betont den „besonderen Schutz“ der Kirchen bei der Festlegung der Arbeitsbedingungen und wirft Arbeitsminister Heil eine „rechtlich fragwürdige Aktion“ vor.



Ohne allgemeinverbindlichen Tarifvertrag keine anständigen Arbeitsbedingungen in der gesamte Branche, sagt Verdi-Chef Frank... Foto: dpa

Diese Aussagen bringen wiederum Verdi-Chef Frank Werneke auf den Baum. „BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter betreibt das zwielichtige Geschäft der Verbände der privaten Pflegeanbieter“, sagte Werneke dem Tagesspiegel. „Deren einziges Ziel ist es, Tarifverträge und anständige Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal zu verhindern.“ Die BDA, die bei jeder Gelegenheit das Hohelied der Tarifautonomie singe, „gebärdet sich wie eine Kampftruppe zur Verhinderung von Tarifverträgen“, meint der Verdi-Vorsitzende.



Wer zahlt die Gehaltserhöhung?

Kampeters Motive sind ordnungs- und finanzpolitischer Natur: Das Instrument der Allgemeinverbindlichkeit lehnt er als Eingriff in die Tarifautonomie der Sozialpartner ab. Indes hat die BDA durch die Förderung von Verbänden ohne Tarifbindung die Tarifautonomie selbst beschädigt und die Politik auf den Plan gerufen, zum Beispiel beim gesetzlichen Mindestlohn.

Der zweite Punkt betrifft die Kosten eines allgemeinverbindlichen Tarifvertrags: Wer soll den bezahlen? Rund 1,2 Millionen Menschen sind hierzulande in der Altenpflege tätig, für eine gute Versorgung müssten es 100.000 mehr sein. Das zusätzliche Personal und die im Tarif vorgesehenen Gehaltserhöhungen tragen entweder die Beitragszahler der Pflegeversicherung, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Steuerzahler oder die Pflegebedürftigen selbst.



Mehr zum Thema Neuer Tarifvertrag Mehr Geld für das Pflegepersonal

„Gerade die aktuelle Pandemie hat verdeutlicht, wie wichtig gute Pflege ist“, heißt es bei der Diakonie. Verdi-Chef Werneke appelliert an die Wohlfahrtsverbände: „Es sind noch wenige Monate bis zur Bundestagswahl. Dieses Zeitfenster sollten wir nutzen, um die Arbeitsbedingungen in der Pflege so zu verbessern, dass der Beruf attraktiver wird.“