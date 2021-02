Wenn je das Wort von der „Zäsur“ richtig war – dann in diesem Jahr. 2021 ist ein Jahr wie kein zweites. Von den Jahren, in denen die Pest wütete, nicht abgesehen. Denn das hier ist eine Zeit mit unendlich vielen neuen Möglichkeiten, vielen, die der Menschheit aufhelfen, zu bisher nie erreichten Erkenntnissen zu gelangen, wie auch denen, die das Leben, wie wir es kennen – oder kannten – so zu verändern, dass das Bisherige unkenntlich wird.

Gemeinschaft, Sozialität, Zusammenhalt: Wie wird das alles weitergehen, wie kann es sich entwickeln, was können wir tun, jeder Einzelne und wir alle zusammen?

Dem widmet sich eine Konferenz, die es so auch bisher noch nie gab, eine von „Zeit“, „Handelsblatt“, „Wirtschaftswoche“ und Tagesspiegel gemeinschaftlich organisierte. Die Themen umfassen das ganze Spektrum, mit Diskutanten und Referenten, die etwas zu sagen haben. Wie nicht nur das Programm ausweist.

Und weil es im Januar gerade die Tage des Thomas von Aquin sind, des Ethikers, der sich nicht zuletzt mit dem Thema vom Verhältnis des Einzelnen zu den anderen befasst hat: Er predigte dafür die Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Tapferkeit. An denen zu orientieren sich lohnt.

Die Lösung der Fragen drängt, deshalb der frühe Zeitpunkt in diesem Jahr. Wie weiter beim Thema Klima? Fukushima jährt sich dieses Jahr zum zehnten Mal. Und zum 31. Dezember gehen die Atomkraftwerke Brokdorf, Grohnde, Grundremmingen vom Netz.

Die Welt wird neu vermessen und erlebt prägende Zäsuren

Wie weiter mit der EU? Sie wird ja nicht nur vom Beginn des mehrjährigen Finanzrahmens bis 2027 bestimmt. Wie weiter nach den ganzen Wahlen in Deutschland, denen zum Bundestag, zu den Landtagen, den Kommunen? Wie weiter im Verhältnis zu China, Russland, auch den USA?

Nichts davon ist trivial, die Welt wird neu vermessen, die Politik in ihr. Wobei die Aquin’sche Tapferkeit nicht im militärischen Sinn gemeint ist, sondern sich auf Themen und Thesen bezieht. Immerhin finden sich in diesem Bezug Grund und Anforderungen für den das Jahr prägenden Begriff von der „Zäsur“.

Die Folge daraus erfordert alles, was vor mehr als 1000 Jahren gedacht wurde. Die Themen dieses Jahres sind so groß, dass große Tugenden nicht zu klein gegriffen sind. Das ist nur logisch, geradezu im Sinne des Philosophen Karl Popper. Was daran erinnert: Einer wie Helmut Schmidt hätte als politisch rational Handelnder und für die „Zeit“ Schreibender wohl sogar seine Freude daran. Denn so politisch ist es, worauf es jetzt ankommt, für die Polis, das Gemeinwesen, aber über die Stadt hinaus, über das einzelne Land hinweg.

Angela Merkel, die gerne auch Hamburgerin wie Schmidt wäre, die da nur geboren wurde, wird in diesem Jahr ihre fast 16-jährige Kanzlerschaft beenden. Eine Zäsur. Auch für sie, die gerade mehr denn je über das Einzelne hinaus mit dem Gesellschaftlichen befasst ist.

Zumal das „Einzelne“ sich wie von selber auch über die Person hinaus definiert. Der einzelne Staat wird, wenn wir uns in diesem Jahr und in unserem Land umsehen, nicht alles auf sich selbst bezogen richten können. Mehr denn je erzwingt das Geschehen Zusammenwirken. Auf den Begriff gebracht: Europa, jetzt gilt’s.

Ob es nach Ostern besser sein wird, für uns alle?

Für einige wenige mag es die Pest sein – aber gerade vor dem Hintergrund, dass wir es mit einer Pest der Neuzeit zu tun haben, leitet sich doch davon alles ab: Corona. Weltweit nähert sich die Zahl der Todesopfer der Pandemie den zwei Millionen, mehr als 80 Millionen sind (bestätigt) infiziert, das sind Tageszahlen, die das Jahr am Ende bestimmen werden.

Die Zahlen zu beherrschen, erfordert – Klugheit, Mäßigung, Tapferkeit, Gerechtigkeit. Die Reihenfolge bestimmt sich im Laufe des Tages und des Jahres wie von selbst neu.

Ob es nach Ostern besser sein wird, für uns alle? Wollen wir es hoffen, damit nicht, wenn der April kommt und der Dichter Charles Baudelaire seinen 200. feiert, das Düstere – Desillusion, Pessimismus, Melancholie – über das Helle zu siegen scheint. So helle aber ist die Gesellschaft mit den sie tragenden Kräften allemal, dass sie die Coronakrise als die entsprechende Herausforderung annimmt. Auf allen Ebenen.

Um nur einige der großen Konferenz zu nennen: Finanzminister und Kanzlervize Olaf Scholz, Gesundheitsminister und CDU-Vize Jens Spahn, Entwicklungsminister Gerd Müller, Post-Chef Frank Appel, Amazon-Chef Ralf Kleber – sprechende Namen aus Politik und Wirtschaft, alter und neuer.

Und Greta Thunberg, in jungen Jahren zur Ikone geworden. Sie hat das Thema Klima weltweit völlig neu belebt. Oder Boris Hermann, der Berufssegelsportler, der soeben die Welt auf dem Wasser umrundet hat und von der Einsamkeit des Einzelnen in den Wogen des ihm Geschehenden berichten kann. Aber auch davon, dass einer allein in seinem Boot es nie so weit hätte bringen können.

2021, das Jahr der Geburtstage und Jubiläen

Das Jahr bietet Gelegenheiten, Prioritäten zu setzen, durch Entscheidungen, mit einem Ja oder Nein, die je für sich schon eine Zäsur sind: Olympia in Tokio? Paralympics in Tokio? Und es bietet Anlässe, sich gesellschaftlich zu vergewissern. Nicht nur, dass große Bundesländer 75 werden.

Sondern weil Geburtstage an Verantwortung gemahnen: Die Widerständlerin Sophie Scholl würde 100, der Dissident Andrej Sacharow auch. Die Erinnerung nur schon an diese beiden kann Diskussion und Handeln bestimmen. Und zwar im Blick auf die Welt.

Ach ja, und weil es das Jahr von Corona ist: Rudolf Virchow wird 200, der Arzt, der die Zelluarpathologie begründete. Der liberale Politiker, der die Deutsche Fortschrittspartei mitbegründete. Der Begründer der modernen Sozialhygiene.

Christian Andree, Herausgeber der Gesamtausgabe, sagt: „Virchow hat vorgelebt, dass, um den Menschen zu erkennen, man den geistes- wie den naturwissenschaftlichen Weg einschlagen muss.“ Vielleicht passt das ganz gut zur großen Zukunftskonferenz. Die Herausforderung der Verantwortlichen und das Ethos der Verantwortlichen wird auf der deutlich werden, so viel ist schon einmal gewiss.

