Wer während der Herbstferien durch Frankreich reist, stellt fest, dass die 3-G-Regel in Cafés und Restaurants weit gehend problemlos durchgesetzt wird. Dort muss man seit Anfang August einen digitalen Gesundheitspass vorlegen. Damit kann das Personal kontrollieren, dass nur noch Geimpfte, Genesene oder Kunden mit einem Negativ-Test Zugang haben.

Mittelfristig wird eine Lockerung ab dem kommenden Monat immer wahrscheinlicher. Jean-François Delfraissy, der Präsident des französischen Wissenschaftsrats, zeigte sich am Donnerstag in einem Gespräch mit der Zeitung „Le Monde“ überrascht vom Rückgang der Infektionszahlen. Angesichts des Beginns des neuen Schuljahrs im September und der Rückkehr vieler Franzosen ins Büro sei eigentlich nicht damit zu rechnen gewesen, dass sich die vierte Corona-Welle derart schnell abschwächen würde, sagte er. Angesichts der weiter gesunkenen Infektionszahlen stellte sich Delfraissy hinter das Vorhaben der Regierung, ab dem 15. November in bestimmten Regionen auf den Gesundheitspass zu verzichten.

Sieben-Tage-Inzidenz unter 50

In Frankreich ist die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen unter den Wert von 50 gesunken. Damit steht das Land mit Blick auf die Infektionsraten derzeit besser da als Deutschland. Trotz der vergleichsweise guten Zahlen will sich die Regierung von Premierminister Jean Castex aber die Möglichkeit vorbehalten, grundsätzlich vom Gesundheitspass bis zum 31. Juli 2022 Gebrauch zu machen. Am Mittwoch hatte das Kabinett in Paris über einen entsprechenden Gesetzesvorschlag beraten.

Die Opposition wittert dahinter den Versuch von Präsident Emmanuel Macron, sich mit einer derart langen Frist für den Gesundheitspass die Debatte um die Anti-Corona-Maßnahmen während der Präsidentschaftswahl im April vom Hals zu halten. Der Generalsekretär der konservativen Republikaner, Aurélien Pradié, sagte am Donnerstag, er lehne eine Verlängerung des Gesundheitspasses über den 15. November hinaus ab.

Wer in Frankreich nicht geimpft oder genesen ist, hat noch bis zu diesem Donnerstagabend die Möglichkeit, ein Café oder Restaurant mit einem kostenlosen Corona-Test zu betreten. Doch ab Freitag werden die Tests auch in Frankreich in der Regel kostenpflichtig; in Deutschland gilt eine ähnliche Regelung bereits seit Montag.

Druck auf Impf-Skeptiker ist einkalkuliert

Bereits im Juli hatte Macron in einer feierlichen Ansprache angekündigt, dass die Corona-Tests künftig zu bezahlen seien. Dies hat neben dem Druck auf Impf-Skeptiker, der von der Maßnahme ausgehen soll, auch ganz handfeste Kostengründe. Während die Gratis-Tests bei den französischen Sozialkassen im vergangenen Jahr noch mit 2.2 Milliarden Euro zu Buche geschlagen waren, wird im laufenden Jahr mit Ausgaben in Höhe von 6,2 Milliarden Euro gerechnet.

Kosten zwischen 22 und 44 Euro

Vom Ende der Gratis-Tests sind rund sieben Millionen Französinnen und Franzosen betroffen. Von ihnen wird ab diesem Freitag verlangt, dass sie im Schnitt für einen Antigen-Schnelltest 22 Euro und für einen PCR-Test 44 Euro bezahlen.