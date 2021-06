Rechtzeitig, bevor die Regierung der großen Koalition für diese Legislaturperiode endet, kommt eines ihrer Prestigeprojekte bei den Bürgerinnen und Bürgern, genauer gesagt bei den Rentnerinnen und Rentnern, an. Rund 1,3 Millionen Ruheständler werden nach Schätzungen des Bundesarbeitsministeriums auf Steuerzahlerkosten einen Zuschlag zu ihrer Rente bekommen. Gegen Widerstände aus der Union hatte die SPD im vergangenen Jahr die Grundrente durchgesetzt, mit der die Lebensleistung von Menschen anerkannt werden soll, die zwar ein Leben lang gearbeitet haben, aber trotzdem nur eine vergleichsweise kleine Rente beziehen.

Zwar ist das entsprechende Gesetz schon seit Anfang des Jahres in Kraft, doch erst jetzt, im Juli, verschickt die Rentenversicherung die ersten Bescheide. Das liegt an dem komplizierten Datentransfer zwischen der Deutschen Rentenversicherung, den Finanz- und Sozialbehörden, der erst einmal aufgebaut werden musste, um die Zuschläge berechnen zu können.

Die Verzögerung soll jedoch nicht zu Lasten der Betroffenen gehen: Alle Grundrenten-Zuschläge werden rückwirkend zum 1. Januar 2021 gezahlt, das gilt auch für die Ruheständler, die bis Ende nächsten Jahres auf ihren Bescheid warten müssen. Verzinst wird die Nachzahlung aber nicht.

Was ist die Grundrente?

Anders als es der Name nahe legt, ist die Grundrente weder eine neue Rente noch bekommt sie jedermann. Sie wird vielmehr als Zuschlag zur Alters-, Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenrente gezahlt. Das Ziel: Langjährige Geringverdiener sollen im Alter besser gestellt werden, ihre Rentenansprüche werden automatisch hochgestuft.

Von der Grundrente werden nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums zu etwa 70 Prozent Frauen profitieren, die in weniger gut bezahlten Berufen oder wegen der Familie in Teilzeit gearbeitet haben. Auch Menschen aus Ostdeutschland dürften zu den Gewinnern der Grundrente gehören.

Wer bekommt die Grundrente?

Um die volle Grundrente zu erhalten, muss man 35 Jahre an Grundrentenzeiten gesammelt haben. Wer es „nur“ auf 33 Jahre bringt, erhält einen geringeren Zuschlag. Für die Grundrente werden Jahre berücksichtigt, in denen man als Pflichtversicherter Rentenbeiträge gezahlt hat (abhängig Beschäftigte und pflichtversicherte Selbstständige), Angehörige gepflegt oder Kinder groß gezogen hat. Minijobs, Zeiten der Arbeitslosigkeit, Phasen der Schul- und Hochschulausbildung und freiwillige Einzahlungen in die Rentenkasse bleiben dagegen außen vor.

Vor allem Frauen zählen zu den Gewinnerinnen der Reform. Foto: imago images/imagebroker

Wie wird der Zuschlag berechnet?

Das System ist sehr kompliziert. Vereinfacht gesagt, werden bei der Berechnung der Grundrentenzeiten und der Höhe der Grundrente nur Jahre berücksichtigt, in denen man mindestens 30 Prozent, aber maximal 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes (2021: 41.541 Euro brutto im Jahr) hatte. Die Untergrenze soll Mitnahmeeffekte verhindern.

[Alle wichtigen Updates des Tages finden Sie im kostenlosen Tagesspiegel-Newsletter "Fragen des Tages". Dazu die wichtigsten Nachrichten, Leseempfehlungen und Debatten. Zur Anmeldung geht es hier.]

Die Rentenbeiträge der Geringverdiener werden so aufgewertet, als hätten sie 80 Prozent des deutschen Durchschnitts verdient und dafür Beiträge gezahlt. Das System wird jedoch noch zusätzlich dadurch verkompliziert, dass der so ermittelte Wert anschließend um 12,5 Prozent gekürzt wird. Das soll sicherstellen, dass Menschen, die höhere Rentenbeiträge gezahlt haben, auch eine höhere Gesamtrente bekommen.

Wie hoch wird der Zuschlag sein?

Der Zuschlag wird individuell berechnet. Im Bundesarbeitsministerium geht man aber davon aus, dass er im Schnitt monatlich bei 75 Euro liegt. Maximal wären – rechnerisch – allerdings bis zu 420 Euro im Monat möglich.

Gibt es Grenzen?

Ja, die volle Grundrente bekommen Alleinstehende nur dann, wenn sie im Monat ein Einkommen von maximal 1250 Euro haben, bei Eheleuten und eingetragenen Lebenspartnerschaften sind es 1950 Euro. Übersteigt das Einkommen diese Grenze, werden 60 Prozent des darüber liegenden Einkommens angerechnet, Einkommen über 1600 Euro (Singles) beziehungsweise 2300 Euro (Paare) wird voll angerechnet.

Woher erfährt die Rentenversicherung von meinen Einnahmen?

Die Rentenversicherung bekommt ihre Daten von den Finanzämtern. Bei der Berechnung der Grundrente ist nämlich das zu versteuernde Einkommen maßgeblich. Nebenjobs, Mieteinnahmen oder Kapitalerträge können dazu führen, dass man weniger Grundrente bekommt. Der Datentransfer läuft voll automatisch, allerdings übermitteln die Finanzbehörden die Daten mit zweijähriger Verzögerung.

[Jeden Morgen informieren wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, in unserer Morgenlage über die politischen Entscheidungen, Nachrichten und Hintergründe. Zur kostenlosen Anmeldung geht es hier.]

Bei der Einkommensberechnung bleiben das Vermögen und ein möglicher Immobilienbesitz unberücksichtigt. Die Union wollte das nicht mittragen, konnte sich mit ihren Bedenken aber nicht durchsetzen. Bei der Grundrente gehe es – anders als bei der Grundsicherung im Alter – nicht um eine Bedürftigkeitsprüfung, sondern um „Anerkennung und Wertschätzung für eine langjährige Pflichtbeitragseinzahlung und die erbrachte Leistung eines langen Arbeitslebens“, sagte eine Sprecherin des Arbeitsministeriums dem Tagesspiegel.

Kompliziert: Zum Glück läuft die Berechnung automatisch. Grafik: Rita Böttcher

Muss ich einen Antrag stellen?

Nein. Die Deutsche Rentenversicherung prüft von sich aus alle 26 Millionen Renten. Im Arbeitsministerium rechnet man damit, dass fünf Prozent berechtigt sind, Grundrente zu erhalten.

Wie lange dauert das?

Die Rentenversicherung startet mit den Menschen, die im Juli neu in Rente gehen. Danach kümmert man sich um die 1,7 Millionen Rentner, die auch Empfänger von Fürsorgeleistungen wie Grundsicherung oder Wohngeld sind. Diese sollen möglichst schnell mehr Geld bekommen. Damit die höheren Renten nicht zu einer Kürzung der Sozialleistungen führen, gibt es seit Jahresanfang Freibeträge.

Als dritte Gruppe folgen betagte Rentner, die schon vor 1992 Rente bekommen haben. In diesem Jahr sollen sieben bis acht Millionen Fälle geprüft sein, teilt die Rentenversicherung mit. Bis Ende 2022 sollen alle Prüfungen abgeschlossen sein.

Was ist mit Rentnern im Ausland?

Rund 1,7 Millionen der deutschen Senioren leben im Ausland. Der automatische Datentransfer funktioniert hier nicht. Zwar werden die Ruheständler von der Rentenversicherung kontaktiert, doch die nötigen Unterlagen für die Grundrente müssen sie beibringen, Tun sie das nicht, gibt es für sie keinen Zuschlag.

Braucht die Rentenversicherung für die neue Aufgabe mehr Personal?

Ja. Um die Grundrente umsetzen zu können, hat die Rentenversicherung massiv eingestellt. Rund 1000 zusätzliche Mitarbeiter kümmern sich jetzt um die Grundrente. Dieses Jahr wird das zu Mehrausgaben von 400 Millionen Euro führen, in den Folgejahren von 200 Millionen Euro, schätzt man bei der Rentenversicherung.

Was kostet die Grundrente?

Die Grundrente wird vom Staat, also von den Steuerzahlen, gezahlt und nicht von den Versicherten. Im Bundesarbeitsministerium rechnet man für den Rentenaufschlag mit Ausgaben von 1,3 Milliarden Euro im Jahr, ab dem Jahr 2025 mit 1,6 Milliarden Euro.