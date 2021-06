Marx, Reinhard Marx, macht seinem berühmten Namen alle Ehre: Er mehrt das Kapital der katholischen Kirche. Durch – in diesem Fall – vorbildliches Verhalten. Welcher Kardinal, der in Deutschland, im Vatikan und weltweit so viel Bedeutung und Einfluss hat, gibt schon sein Amt auf, um ein revolutionäres, beispielloses Zeichen zu setzen? Eines, das wirklich umfassend ist: gegen die Ungeheuerlichkeit abertausendfachen sexuellen Missbrauchs und den Hochmut der männlichen Kleriker; für kritische Selbstreflexion und Selbstbescheidung.

Das treibt Marx an und noch viel mehr. Er sagt es ganz offen: das persönliche, das systematische, das systemische Fehlverhalten, alles soll ein Ende haben. Recht hat er: Auf die Knie, möchte man den Klerikern am liebsten zurufen. Nur wenn sie Einsicht zeigen und danach handeln, wenn sie um Verzeihung bitten, im Gebet vor Gott und vor den Gläubigen, werden sie vielleicht verhindern, sich mit den wenigen verbliebenen Anhängern der Kirche in der Gesellschaft zu marginalisieren. Die Schar der Menschen, die sich von den Katholiken (und den Protestanten) abwenden, wird Tag für Tag größer.

Aber um Verzeihung zu bitten ist nicht genug. Kirche muss sich ändern. Das System muss überwunden werden, darum ist das, was Marx will, so wichtig. Das ganze Überkommene, Prunk und Protz und jahrhundertealte (und wie sich zeigt: falsch verstandene) Strenge, geht am realen Leben vorbei. Herrschaftsgebaren hat in dieser Zeit keinen Platz mehr. Der „synodale Weg“, die transparente Beteiligung aller an der Sinnsuche der Kirche, ist keine Beleidigung, schon gar keine des Glaubens, sondern die Überlebenschance.

Hinter Marx' Worte führt kein Weg zurück

So revolutionär, wie sich die Päpste im Hinblick aufs Soziale und mit ihrer Kritik am Kapitalismus immer wieder anhören, so muss der amtierende jetzt im Hinblick auf die Rolle der Kirche in der Gesellschaft werden. Wer Orientierung geben will, muss sie vor allem erst einmal selbst haben. Den Geistlichen in Deutschland hat sie Marx jetzt gegeben. Hinter ihn und seine Worte führt kein Weg zurück; im Gegenteil, wer jetzt noch zögert, sich ihm anzuschließen, legt offen, um was es ihm vor allem geht: um sich selbst.

„Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät.“ Sagte Marx, Karl Marx. Das passt zu dem Marx, der Kleriker aus dem Abstrakten holen will, um ihre Welt fürs Morgen zu erhalten. Konkret: Wenn der Episkopat geschlossen den Rücktritt anbietet, ist das der möglicherweise entscheidende Fortschritt. Die Reform der Kirche beginnt in jedem einzelnen, und das kann sie revolutionieren. Auch dieser Marx beherrscht die Dialektik.