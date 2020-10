Die Corona-Krise trifft die deutsche Wirtschaft härter, als das die Ökonomen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute noch im Frühjahr angenommen haben. Statt einem Minus von 4,2 Prozent sagen sie für dieses Jahr nun einen Rückgang um 5,4 Prozent voraus. Sie erklären das vor allem mit der Tatsache, dass sich die Erholung mühsamer gestaltet als bislang vermutet.

Das liegt vor allem an den Branchen, die besonders auf den sozialen Kontakt angewiesen sind: dem Tourismus und dem Veranstaltungssektor. So leiden Airlines, Reisebüros, Hotels, Messebetreiber, Theater und Konzertveranstalter weiterhin stark darunter, dass viele Menschen zu Hause – ob gewollt oder nicht. Und mit den jüngsten Beherbergungsverboten für Gäste aus Risikogebieten, spitzt sich die Lage derzeit erneut zu. „Dieser Teil der deutschen Wirtschaft wird noch längere Zeit unter der Corona-Pandemie leiden2, sagt Stefan Kooths, Konjunkturchef am Institut für Weltwirtschaft. Das hat die Prognose zusammen mit dem Ifo-Institut, dem DIW, dem IWH und dem RWI erstellt.

Die Erholung zieht sich hin

Ihrer Analyse zufolge wird die Wirtschaft im kommenden Jahr zwar wieder um 4,7 Prozent wachsen. Doch das Vorkrisenniveau wird demnach erst Ende 2021 erreicht. Und Kooths warnt: „Mit dem Aufholen des Einbruchs sind die Krisenfolgen keineswegs ausgestanden.“ So dauert es mindestens bis Ende 2022, bis die Produktionskapazitäten wieder ausgelastet sind. Dazu kommt, dass sich viele Firmen derzeit mit Investitionen zurückhalten, weil ihnen das Geld fehlt oder die Aussichten zu unsicher sind.

Das hat auch Folgen für den Arbeitsmarkt. Die Ökonomen rechnen damit, dass trotz Kurzarbeit bis zur Jahresmitte 820.000 Stellen weggefallen sind. Die Arbeitslosenquote dürfte damit in diesem und dem nächsten Jahr bei 5,9 Prozent liegen nach fünf Prozent im vergangenen Jahr.