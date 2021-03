Klar und entschieden, so geht die Bundesregierung eigentlich immer vor und so auch diesmal: „Klar und entschieden“ geht Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) „gegen ein Klima der Angst und der Einschüchterung vor, das von Hetzern geschürt wird“. Dieses Zitat stellt sie ihrem Gesetzentwurf zur Strafbarkeit der Verbreitung so genannter Feindeslisten voran, der jetzt im Kabinett beschlossen wurde. Solche Listen erstellen Links- wie Rechtsextreme von ihnen verhassten politischen Gegnern. Auch der ermordete Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke stand auf einer solchen Liste. Wird Lambrechts Entwurf vom Bundestag verabschiedet, bekommt das Strafgesetzbuch einen neuen Paragrafen 126a.

Ein hochabstrakter Tatbestand

Darin steht weder etwas vom Klima der Angst noch von Feindeslisten oder von Hetzerinnen und Hetzern. Schon gar nicht ist etwas klar und entschieden, im Gegenteil: Es findet sich ein hochabstrakter Tatbestand „Gefährdendes Verbreiten personenbezogener Daten“, der mit bis zu drei Jahren Haft droht. Strafbar soll sein, Personendaten „in einer Art und Weise“ zu verbreiten, „die geeignet ist, diese Person oder eine ihr nahestehende Person“ in Gefahr zu bringen, namentlich in die Gefahr eines Verbrechens.

Klar ist nur eines: Der gute Wille

Klar und entschieden ist damit nur eines: Der gute Wille von Frau Lambrecht und dem Kabinett. Solche Feindes- oder Todeslisten kursieren seit Jahren in den jeweiligen Szenen. Gewaltbereite Linke nutzen sie, um rechte Identifikationsfiguren zu tyrannisieren; die Rechtsextremisten bereiten sich damit auf den Tag X vor, an dem sie ihren Fantasien entsprechend „die Macht“ übernehmen wollen. Und immer wieder schreiten Einzelne zur Tat, weil sie denken, dass viele hinter ihnen stehen. Es ist schauderhaft.

Aber was kann Strafrecht leisten? Daten zu verbreiten, personenbezogene dazu, ist Tagesgeschäft in Medien und sozialen Netzwerken. Wo die Schwelle sein soll, wann es „gefährdend“ ist, wie die „Art und Weise“ sein soll, die eine Gefahr begründet – wer weiß das? Gesetze müssen abstrakt sein, um Fallgestaltungen gerecht zu werden. Doch Strafrecht muss so konkret sein, dass nur Strafwürdiges erfasst wird. Ein ewiger Zwiespalt, der nur zugunsten einer engen Interpretation des Strafrechts aufgelöst werden kann: Im Zweifel wird eben nicht gestraft.

Alltag auf den virtuellen Kampfplätzen

Das neue Gesetz gibt Ermittlern ein auf den ersten Blick vielversprechendes Instrument an die Hand, das vor Gericht dann allerdings stumpf werden kann; man weiß es nicht, es ist ein Experiment, ein Vorstoß ins Unbekannte. Er folgt der Einsicht, dass der „öffentliche Friede“, den das Strafrecht hier neben den potenziellen Opfern schützen soll, zum Alltag der virtuellen Kampfplätze des Internets in einem Grundwiderspruch steht. Der öffentliche Friede ist vielfach dem öffentlichen Krieg gewichen. So ist Lambrechts Entwurf möglicherweise eine Art Kapitulation: Er ist nicht mehr Strafrecht, er ist Kriegsrecht.