Diese Geschichte ist so hübsch, so romantisch, die muss bei einem solchen Anlass wie der Eröffnung eines Literaturfestivals einfach erzählt werden. Zumal die französisch-marokkanische Schriftstellerin Leila Slimani an diesem Abend in der tief gelegenen Betonhalle des Silent Green im Wedding den Namen Simone de Beauvoir und den Titel ihres Buch „Das andere Geschlecht“ schon hat fallen lassen, sie geschildert hat, wie sie ihr großes Vorbild im Alter von 16 Jahren entdeckte.

Zwei Jahre später, erzählt Slimani also, landete sie in Paris, um zu studieren, und das erste, was sie tat, „gleich am Tag meiner Ankunft“, war ins Café de Flore auf dem Boulevard Saint-Germain zu gehen, „um Simone de Beauvoirs Geist nachzuspüren.“ Sie sah dort eine Frau sitzen, die ein Buch las, rauchte und ein Glas Wein trank, was derart beeindruckend gewesen sein muss, dass sie beschloss, Schriftstellerin zu werden.

Ob es wirklich so gewesen ist? Ob Leila Slimani, die 1981 in Rabat in Marokko als Tochter einer begüterten, bildungsbürgerlichen Familie geboren wurde und 1999 nach Paris kam, im Nachhinein, in der Erinnerung nicht doch einiges verklärt hat?

Allerdings schiebt sie kurz auch ein, dass es zu ihrer Zeit in Marokko eine Unmöglichkeit gewesen sei, als Frau allein in einem Café zu sitzen, vermutlich ist es das heute noch. Weshalb sich die hübsche, womöglich autofiktionale Schriftstellerinnen-Initiation gut einfügt in diese Eröffnungsrede des 21. Internationalen Literaturfestivals Berlin, die Slimani hält, nachdem Berlins Kultursenator Klaus Lederer und Festivalleiter Ulrich Schreiber ihre Grußworte gesprochen und die Kulturjournalistin Barbara Wahlster eine Einführung in Slimanis Werk gehalten haben.

"Bücher gaben mir Waffen"

Mehr noch aber als ein Loblied auf das Schreiben, Lesen und die Literatur ist die Rede der französischen Schriftstellerin eine feministische Emanzipationserzählung, die Geschichte einer Befreiung.

Sie beginnt mit einem Aufruf zu einem Mord, und zwar an sich selbst: an einem Teil ihres Frauseins, an einem Wesen, das die eigenen Bedürfnisse unterdrückt. An dem Schneewittchen in sich, wie Slimani es auch ausdrückt, „an Dornröschen, der perfekten Mutter, der verständnisvollen Gattin“.

Es ginge dabei darum, „den Verhaltensmustern nicht länger zu entsprechen, die uns in der Kindheit vorgelebt wurden: nicht den Mund zu halten, nicht verständnisvoll zu sein, nicht jeden Kompromiss allein auf sich zu nehmen.“ Leila Slimani schildert, was es für sie bedeutet hat, als Mädchen in Marokko aufzuwachsen, in einer durch und durch patriarchalischen Gesellschaft, in der Frauen auf die Verwundbarkeit ihrer Körper, ihr Aussehen und ihre Stimmungen reduziert werden. Oder in der Eltern bemitleidet werden, die keine männlichen Nachkommen auf die Welt gebracht haben.

Authentischer, weniger verträumt als die Café-de-Flore- Geschichte klingt ihr Bekenntnis, in einer Bibliothek eben jenes Verbrechen, ihren Mord begangen und das Lesen, die Welt der Literatur entdeckt zu haben: „Bücher gaben mir Waffen, um zu verstehen, mich zu verteidigen, zu reagieren und zu überzeugen. Ich war eine Frau und eine Leserin. Ich war gefährlich.“ Und mehr noch im Anschluss: Sie wurde in Frankreich zu einer Schriftstellerin, einer sehr erfolgreichen dazu.

Nach ihrem Medien- und-Politik-Studium am Institut d’études politiques de Paris und an der ESCP Europe sowie journalistischer Arbeit für das Magazin „Jeune Afrique“ schrieb Slimani an ihrem Debütroman „Dans le jardin de l’ogre“, der 2014 veröffentlicht und in Marokko zugleich mit dem Prix de La Mamounia ausgezeichnet wurde. Er handelt von einer Frau, die aus ihrem Pariser Alltag als Ehefrau und Mutter ausbricht, weil dieser ihr mit seinen Konventionen zu eng geworden ist, die vom Sex besessen ist, die intensiver leben will als sie es kennt.

Zwei Jahre später folgte der sogleich ins Deutsche übersetzte Roman „Dann schlaf auch du“ über ein Kindermädchen, das ihre zwei Schützlinge ermordet; eine Geschichte, die von Slimani ein paar Jahre zuvor in einer Zeitungsnotiz entdeckt worden war. 2012 hatte in New York City eine Nanny ohne Motiv die beiden Kinder umgebracht, die sie betreuen sollte.

Slimani ist auch in Deutschland Bestsellerautorin

„Dann schlaf auch du“ wurde in Frankreich ein großer Erfolg, auch weil Leila Slimani mit dem Roman den Prix Goncourt gewann, Frankreichs wichtigsten Literaturpreis, der zwar undotiert ist, aber sofort zu hohen Verkäufen des ausgewählten Titels führt. Sie war 2016 und 2017 die Schriftstellerin der Stunde, eine glamouröse, charismatische überdies, wurde von Emanuel Macron hofiert.

Sie nutzte ihre Position jedoch, um im Anschluss an „Dann schlaf auch du“ mit „Sex und Lügen. Gespräche mit Frauen aus der islamischen Welt“ und einer Graphic Novel zwei Bücher zu veröffentlichen, die auf Erfahrungen beruhen, die sie auf einer Lesereise mit ihrem ersten Roman 2014 in Marokko gemacht hatte. „Für jeden, der in einer Gesellschaft lebt oder aufgewachsen ist, in der es keinerlei Freiheit gibt, seine Gefühle auszuleben“, schreibt Slimani darin, auch auf ihre ersten beiden Romane verweisend, „wird Sex unweigerlich zur Obsession, zur permanenten Zwangsvorstellung.“

Slimani lässt in „Sex und Lügen“ viele Frauen zu Wort kommen, ein paar Männer übrigens auch. Weniger offen als bei diesen Gesprächen dreht sich in ihrem Prix-Goncourt-Roman vieles um die Zwiespälte, in denen sich Frauen und Mütter befinden, geht es darin um ihre Zweifel und Schuldgefühle, um die selbst auferlegte Unterdrückung von Gefühlen und Freiheitsbestrebungen.

"In Marokko will niemand die Wahrheit hören"

Weshalb Slimani an diesem Abend in Berlin erwähnt, dass ihr vor kurzem jemand gesagt hätte, „es sei kein Wunder, dass ich Romanautorin geworden sei, da ich aus einem Land komme, in dem man uns von klein auf beibringt zu lügen.“

Slimani erörtert, was es bedeutet als Schriftstellerin aus einem Land zu kommen,in dem „Frauen diskret sein müssen“, in dem „niemand die Wahrheit hören will“ – zumal sie sich für ihren jüngsten Roman „Das Land der Anderen“ über eine französisch-marokkanische Ehe erstmals ihre Heimat als Schauplatz ausgewählt hat, das Marokko der fünfziger, sechziger Jahre.

Ihr gehe es um diese Wahrheit, darum, sich nicht zum Schweigen bringen lassen, Schreiben als Risiko, als Rebellion zu verstehen, sagt Slimani. Fast logisch, dass sie sich am Ende gegen „die Mode der Cancel Culture“ wendet und dafür ausspricht, einen Autor wie den Antisemiten und Nazi-Kollaborateur Louis-Ferdinand Céline mit zweierlei Maß zu messen: „Man kann mit Begeisterung ,Reise ans Ende der Nacht’ lesen und zugleich den Mann, der es geschrieben hat, verachtenswert finden.“

Ob sie sich selbst damit gemeint hat? Man kann jedenfalls auch, das beweist Leila Slimani nicht zuletzt mit ihrer politisch leuchtenden, offenen Rede, mitunter romantischen Vorstellungen vom Schreiben nachhängen und trotzdem eine sehr engagierte Schriftstellerin werden.