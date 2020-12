Abgeordnete und Lobbyismus-Kritiker fordern mehr Transparenz, wenn sich Parlamentarier bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) oder anderen Behörden für die Interessen von Unternehmen verwenden. Es gehöre zwar zum Mandat, sich für Belange von Firmen und Beschäftigten einzusetzen, sagte die Parlamentarische Grünen-Geschäftsführerin Britta Haßelmann. Wichtig sei aber, „dass dies transparent, nachvollziehbar und frei von Interessenskonflikten geschieht“.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion Jan Korte erklärte, dass bei einer „Einflussnahme aus eigennützigen Motiven“ eine Grenze liegen müsse. Problematisch ist nach Ansicht von Timo Lange von der Organisation Lobbycontrol, „dass solches Engagement für einzelne Unternehmen in der Regel intransparent“ bleibe. Das sei besonders dann relevant, wenn es um politisch brisante Angelegenheiten geht, etwa Rüstungsexporte.

Auch nach dem Fall des Parlamentariers Philipp Amthor (CDU) haben sich noch Dutzende Abgeordnete beim Bundeswirtschaftsministerium als Lobbyisten betätigt und für Unternehmen oder Unternehmensinteressen geworben. Das geht aus rund 60 Briefen von Abgeordneten an Minister Peter Altmaier (CDU) hervor, die dem Tagesspiegel vorliegen.

Darin bitten die Mandatsträger, häufig unter Verwendung ihres Abgeordneten-Briefpapiers, unter anderem um finanzielle Unterstützung für Firmen oder tragen deren Angebote vor. In einem Fall bittet ein Abgeordneter den „lieben Peter“ um eine „Sondergenehmigung“ für den Rüstungsexport eines Unternehmens aus seinem Wahlkreis. Um dem Nachdruck zu verleihen, wird auf Folgen einer Ablehnung hingewiesen: „Eine mögliche Schließung des Unternehmens wäre in meinen Augen höchst bedauerlich“. Die Ausfuhr wurde genehmigt.

Das Ministerium mauert zu Einzelheiten. Die Dokumente sind geschwärzt.

Das Unternehmen in dem genannten Fall hat seinen Sitz im Wahlkreis des CSU-Abgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretärs im Innenministerium Stephan Mayer.

Dieser erklärte auf Anfrage, er habe Kontakte zu der Firma im bayerischen Aschau, wolle ein mögliches Zutun aber im Hinblick auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nicht offenlegen. Auch aus dem Bundeswirtschaftsministerium gab es dazu keine Bestätigung.

Lobbycontrol: Hier wird der parlamentarische Raum verlassen

Der CDU-Abgeordnete Phillipp Amthor hatte 2018 einen Werbebrief zugunsten einer deutsch-amerikanischen IT-Firma an Altmaier geschrieben. An der Firma hielt er damals Aktienoptionen. Lobbyismus-Kritiker Lange sagte, Abgeordnete könnten sich zwar in ihren Wahlkreisen für lokale Themen einsetzen.

Mehr zum Thema Konsequenz aus Lobbyaffäre Amthor kandidiert nicht für CDU-Landesvorsitz

„Wenn sie allerdings wie Lobbyisten einzelner Unternehmen auftreten und ihre Stellung nutzen, um bei Ministerien für wirtschaftliche Einzelinteressen zu werben, ist das fragwürdig“. Hier werde der parlamentarische Raum verlassen.