Ein Nachruf von Mark Hallerberg, geschäftsführender Präsident der Hertie School, und Andrea Römmele, Dean of Executive Education der Hertie School.

Die Hertie School trauert um Henrik Enderlein. Wir verlieren unseren ehemaligen Präsidenten und einen ganz wundervollen Menschen.

Henrik war weit mehr als unser Präsident: Er war unser Kollege, Ratgeber, Mentor, Impulsgeber, Inspirationsquelle, Betreuer, Doktorvater, Fußballexperte, begnadeter Redner und guter Freund.

Er beeindruckte mit seiner Brillanz, Leidenschaft und Energie

Wer ihn näher kennenlernen durfte, war beeindruckt von seiner intellektuellen Brillanz, Leidenschaft und Energie. Er vermochte es, komplexe Dinge mit Struktur und Klarheit zu durchdringen und auf den Punkt (meistens drei) zu bringen. Henrik strahlte eine unglaubliche Präsenz aus, sein Wort hatte Gewicht an der Hertie School, in Politik, Medien, in und für Europa. Henrik war ein visionärer Leader, der es verstand, Studierende, Verwaltung, Fakultät sowie Mitglieder des Aufsichtsrats und des Kuratoriums für seine Ideen zu begeistern. Er verkörperte Führungskraft im wahrsten Sinne des Wortes, er ging mit gutem Beispiel voran, er vermochte Leute zu begeistern, Leute mitzunehmen und zu motivieren. Wo Henrik war, war oben. Was er anpackte, war vom Erfolg gekrönt. Henrik vereinte Witz, Charme und Esprit. Und egal ob Regierungschef, CEO, Studierende oder Kantinenmitarbeiter – er traf stets den richtigen Ton.

Er setzte sich für die deutsch-französischen Beziehungen ein und hatte einen persönlichen Draht zu Macron

Henrik Enderlein gehörte der Gründungsfakultät der Hertie School an, er hat sich – wohlwissend um andere, viel sicherere Optionen – im Jahr 2005 auf das Abenteuer „private Hochschule“ eingelassen. Er hat die Hertie School von Anfang an geprägt, war dem Gründungspräsidenten Michael Zürn und seinem Vorgänger Helmut Anheier wichtiger Rat- und Ideengeber. Er prägte unsere Studiengänge und war ein engagierter, bei den Studierenden überaus beliebter und zugänglicher Dozent. Er war ein leidenschaftlicher Europäer und setzte sich wie kaum ein Zweiter für die Zukunft Europas mit einer festen, belastbaren deutsch-französischen Achse ein – sein direkter und auch persönlicher Draht zum französischen Präsidenten Emmanuel Macron war nur die sichtbare Spitze hiervon. Zusammen mit Jacques Delors gründete Henrik 2014 das Jacques Delors Institut, um der europapolitischen Debatte in Berlin eine neue Plattform zu geben. Im Zuge seiner Präsidentschaft wurde das Institut als Jacques Delors Centre in die Hertie School übernommen.

Er prägte die Hertie School fundamental und nachhaltig

Henrik Enderlein war Hertie Enderlein, er prägte die Entwicklung der Hochschule fundamental und nachhaltig: Der Professor für politische Ökonomie war Associate Dean (2008-2012 und 2014-2017), Programmdirektor des Master of Public Policy (2009-2012) und Programmdirektor Executive Education (2007-2009).

Als Präsident (2018-2021) entwickelte er für die Hertie School die Vision einer europäischen Public Policy School. In seiner kurzen, lediglich zweieinhalbjährigen Präsidentschaft hat er die Hertie School für die Zukunft aufgestellt. Sein strategischer Plan trägt Früchte – die neu gegründeten Kompetenzzentren entfalten mehr und mehr Strahlkraft, zahlreiche neue Fakultätsmitglieder konnten gewonnen werden, das Promotionsprogramm wurde massiv ausgebaut und die Hochschule steht finanziell auf sicheren Beinen.

Seine Krebserkrankung schockierte die Hochschule - er blieb Optimist

Seine Krebserkrankung 2018 schockierte uns – und wir können nur erahnen, was diese furchtbare Diagnose für seine Familie bedeutete. Aber auch im Laufe seiner schweren Erkrankung bliebt er stets ein unerschütterlicher Optimist, war voller Zuversicht, diese, seine größte Herausforderung zu meistern. Bei all seiner Schaffenskraft, seinem intellektuellen Spürsinn war sein Koordinatensystem stets auf seine Familie ausgerichtet. Ihr gilt unsere aus ganzem Herzen zutiefst empfundene Anteilnahme.

Lieber Henrik,

Du wirst immer einen Platz in unserer Mitte, in unseren Gedanken und in unseren Herzen haben: #hertielove. Wir werden Dich sehr vermissen. Wir werden Deine Ideen für die Hertie School weiterführen und dafür sorgen, dass Deine Vision weiterlebt. Und sicherlich werden wir uns dabei oft fragen: „Was hätte Henrik wohl geraten?“

Es war uns eine Ehre!

Mark Hallerberg und Andrea Römmele im Namen der gesamten Hertie School Community