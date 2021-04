Nachdem es bereits am vergangenen Freitag zu einem Fall von schwerer Brandstiftung in einem Spandauer Mietshaus gekommen ist, hat nun ein Fachkommissariat des polizeilichen Staatsschutzes die Ermittlungen übernommen. Das erfuhr der Tagesspiegel von einer Sprecherin der Berliner Polizei. Der beim Landeskriminalamt angesiedelte Staatsschutz übernimmt immer dann die Ermittlungen, wenn eine mögliche politische Motivation bei Straftaten vorliegt.

In den frühen Morgenstunden des 9. April wurden laut Polizeimeldung mehrere abgestellte Gegenstände, wie ein hölzernes Küchenregal und eine Couch, im Parterre des Hausflurs der Jagowstraße 15 in Berlin-Spandau durch Unbekannte in Brand gesetzt. Durch einen Rauchmelder wurden die Bewohner:innen des Mietshauses auf die Brandentwicklung gegen 02:45 Uhr aufmerksam.

Sie begannen laut Polizeiangaben mit eigenen Löscharbeiten und verhinderten so eine weitere Ausbreitung des Brandes. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Flammen schließlich vollkommen löschen. Bei dem Versuch den Flammen zu entkommen, sprang ein 21-Jähriger aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Stock und verletzte sich dabei am Fuß. Die Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Spandauer Jagowstraße 15 handelt es sich um ein linkes Hausprojekt, das zum sogenannten Verbund „Mietshäuser Syndikat“ gehört. Das Konzept der Organisation sieht vor, Mietshäuser im Kollektiv zu kaufen und dadurch bezahlbaren und „selbstbestimmten“ Wohnraum zu schaffen. Auf der Website heißt es über das Spandauer Mietshaus: „Die Jagow 15 im Berliner Bezirk Spandau ist das Zuhause verschiedenster Individuen aus vielen Generationen, Kulturen und Lebensarten.“

Bereits in der Vergangenheit wurde das Haus Ziel von rechten Schmierereien. Im Februar tauchten laut Polizeiangaben mehrere Schriftzüge im Umfeld des Hauses auf, die laut Polizei „eine rechtsextremistische Konnotation zum Inhalt hatten“.

Auch in diesem Fall hat der polizeiliche Staatschutz die Ermittlungen übernommen, konnte bisher aber keine Hinweise auf den oder die Täter erlangen. Einen Tatzusammenhang zwischen dem Brand und den Schmierereien wird laut einer Sprecherin aktuell geprüft und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.