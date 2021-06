Vieles beschäftigt die Franzosen in diesen Tagen: der Genuss der wiedergewonnenen Freiheiten nach dem Abklingen der Corona-Pandemie, das Abschneiden ihrer „Equipe Tricolore“ bei der Europameisterschaft, der bevorstehende Urlaub. Politik scheint nicht dazu zu gehören.

Erstmals seit der Kommunalwahl vor einem Jahr haben die Franzosen wieder die Möglichkeit, bei den laufenden Regionalwahlen politischen Einfluss zu nehmen. Die Regionalräte spielen in Frankreich zwar eine untergeordnete, aber auch nicht unwichtige Rolle. Hier wird über die Wirtschaftsförderung in der Fläche entschieden oder darüber, wo weiterführenden Schulen neu gebaut werden. Aber nur ein Drittel der Wahlberechtigten entschied sich dafür, überhaupt an der Wahl teilzunehmen.

Negativ-Rekord in der Geschichte der Republik

In der Geschichte der Fünften Republik stellt die niedrige Wahlbeteiligung einen Negativ-Rekord dar. Möglicherweise zieht der entscheidende zweite Wahlgang am kommenden Sonntag doch noch ein paar zusätzliche Wählerinnen und Wähler an. Aber es ist nicht zu erwarten, dass der politische Funken innerhalb der kommenden Woche noch groß überspringt.

Das liegt daran, dass Frankreich bereits seit langem angesichts der Wähler-Lethargie ein ausgeprägtes Problem hat. Schon bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr, die zu einem Triumphzug grüner Kandidaten in vielen Städten wurde, lag die Beteiligung nur bei kärglichen 40 Prozent.

Als entscheidend gilt nur die Präsidentschaftswahl

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist nicht der Urheber dieser Malaise, aber er hat dazu beigetragen. Zwar hat der Staatschef bei seiner „Tour de France“ unmittelbar vor der Regionalwahl versucht, die erschreckende Abwendung der Bürgerinnen und Bürger von der Politik, die sich auch jetzt wieder zeigt, zu stoppen. Aber auch Macron will letztlich nichts daran ändern, dass in den Augen der Franzosen nur noch eine einzige Wahl wirklich Gewicht hat: die alle fünf Jahre stattfindende Präsidentschaftswahl.

Macrons Präsidentenpartei „La République en Marche“ ist es ganz recht, dass die Regionalwahlen von vielen Menschen als Nebensache abgetan werden. Der immer noch jungen Partei fehlen in der Fläche die Kandidatinnen und Kandidaten, die über einen Nimbus verfügen, den es braucht, um amtierende Regionalpräsidenten vom Thron zu stoßen. Der Partei gelingt es bestenfalls, über Wahlbündnisse Einfluss zu nehmen.

Auch Macron selbst ist es ganz recht, dass sich die Franzosen immer nur dann für den politischen Wettbewerb interessieren, wenn es um den Einzug in den Elysée-Palast geht. Ideal wäre es aus seiner Sicht, wenn es wie schon 2017 zu einem Duell mit der Rechtsextremen Marine Le Pen käme. Wenn seine Landsleute im zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl die Wahl zwischen ihm und der Chefin des „Rassemblement National“ haben, so lautet sein Kalkül, werden sie sich notgedrungen für ihn entscheiden.

Die Regionalwahl taugt nicht als Gradmesser

Zehn Monate vor der Präsidentschaftswahl ist aber noch völlig offen, welche Dynamik sich beim Rennen um das höchste Staatsamt tatsächlich entfaltet. Die Regionalwahlen stellen wegen der geringen Wahlbeteiligung jedenfalls keinen Gradmesser dar. Der „Rassemblement National“ mag einen Dämpfer erhalten haben. Aber gerade unter denen, die am vergangenen Sonntag weggeblieben sind, befinden sich viele Wählerinnen und Wähler der Rechtsextremen. Marine Le Pen möchte sie in zehn Monaten wieder mobilisieren. Dabei setzt die Dauer-Widersacherin des Präsidenten darauf, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise erst im kommenden Jahr bei den Menschen wirklich ankommen.

Alte Wähler halten Konservativen die Treue

Selbst das von vielen Beobachtern erwartete Szenario, dem zufolge sich bei der Präsidentschaftswahl am Ende Macron und Le Pen gegenüberstehen werden, ist nur eine von mehreren Möglichkeiten. Überraschungssieger der ersten Runde der Regionalwahl sind die konservativen Republikaner. Sie haben ihren Erfolg prominenten Kandidaten wie dem Regionalpräsidenten von Hauts-de-France, Xavier Bertrand, zu verdanken. Aber auch die Treue bei älteren Wählern, die gegen den allgemeinen Trend der Wahlmüdigkeit ihre Stimme abgegeben haben, hat ihnen in die Karten gespielt.

Man könnte also mit Blick auf die Präsidentschaftswahl sagen: Les jeux ne sont pas faits – das Spiel ist noch keineswegs aus. Nur auf eines darf man zählen: die Unberechenbarkeit jener, die nicht zu den Stammwählern einer der französischen Parteien gehören.