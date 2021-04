Sigmar Gabriel war SPD-Vorsitzender und von 2017 bis 2018 Bundesaußenminister. Götz Neuneck ist Reseach Fellow am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg

Die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, zur Nuklearvereinbarung mit dem Iran zurückzukehren, ist von hoher Bedeutung für die Bewahrung von Stabilität und Frieden im Nahen Osten. Vor allem aber wäre es ein erster sichtbarer Schritt gegen die verhängnisvolle Tendenz der atomaren Aufrüstung, die nicht nur unter den klassischen Atommächten bereits in vollem Gange ist, sondern längst auch weit kleinere Staaten erfasst hat.

Zu verlockend ist das Beispiel Nordkoreas, das sich durch den Besitz „der Bombe“ weitgehend geschützt sieht vor Versuchen eines „Regime Change“ von außen. An den Grenzen Europas dürfte vermutlich nur die Mitgliedschaft der Türkei in der Nato die politische Führung des Landes daran hindern, mittels militärisch nutzbarer nuklearer Fähigkeiten ihr Streben nach regionaler Hegemonie voran zu treiben.

Ein dauerhaftes Scheitern des „Joint Comprehensive Plan of Action“ (JCPoA), wie die Atomvereinbarung zwischen Iran und den drei EU-Staaten Frankreich, Großbritannien, Deutschland und der Europäischen Union sowie Russland und China offiziell heißt, würde deshalb nicht nur dieses Land in relativ kurzer Zeit zu einem militärischen Nuklearstaat machen, sondern eine ganze Reihe weiterer Staaten der Region auf den gleichen Weg führen. Zu groß wäre die Sorge vor dem Einschüchterungs- und Erpressungspotential eines nuklear bewaffneten Iran. Das atomare Wettrüsten in Nahen Osten wäre in Gang gesetzt. Das war und ist einer der wesentlichen Gründe, warum sich Europa in mehr als zehnjährigen Verhandlungen für Iran-Abkommen eingesetzt hat und es heute noch tut.

Die Gespräche werden am Dienstag in Wien wieder aufgenommen

Am Dienstag werden die Gespräche zur Rettung des Abkommens und über eine mögliche Rückkehr der USA in Wien in eine neue Runde gehen. Dies teilten der Iran und die EU nach einer Videokonferenz der verbliebenen Vertragspartner Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China, Russland und Iran am Freitag mit. Nach Wien sollen auch US-Vertreter kommen. Allerdings sind zwischen beiden Staaten höchstens indirekte Kontakte über Mittelsleute geplant.

Dieser „Joint Comprehensive Plan of Action" ist eine effektive und verifizierbare Vereinbarung, die 2015 die zwölfjährige Krise um das Atomprogramm des Iran zunächst beendete und das Risiko der Entwicklung des Iran zu einem Atomwaffenstaat drastisch minimierte. Die Atomvereinbarung wurde zudem in der Resolution 2231 vom UN-Sicherheitsrat beschlossen.

Den westlichen Vertragsparteien aus Europa und den USA war klar, dass mit dieser Atomvereinbarung zwar die drängendste und größte Gefahr eines atomar bewaffneten Iran gebannt werden konnte, aber keineswegs alle in der Region mit dem Iran verbundenen Konflikte und Herausforderungen gelöst wurden: Irans ballistisches Raketenprogramm, die Verwicklung in den Krieg im Jemen und der damit verbundene Konflikt mit Saudi-Arabien, die aggressive Haltung gegenüber dem Staat Israel und vor allem die Destabilisierung des Libanon, Syriens und des Irak durch schiitische Milizen blieben mit Unterzeichnung der Atomvereinbarung ebenso ungelöst wie die schweren Menschenrechtsverletzungen im Iran. Aber die Kriegsgefahr im Nahen Osten verringerte sich, denn Israel hatte bereits angekündigt, dass es einer Entwicklung des Iran zur militärischen Atommacht nicht tatenlos zusehen werde.

Tatsächlich gelang es Großbritannien, Frankreich und der EU unter der Federführung Deutschlands Anfang 2018 einen vom Atomabkommen unabhängigen zweiten sicherheitspolitischen Verhandlungspfad zu eröffnen. Zunächst sollten Beiträge zu Beendigung des mörderischen Jemenkrieges erfolgen. Der einseitige Austritt aus der Nuklearvereinbarung durch US-Präsident Donald Trump führte allerdings auch zum Abbruch dieses zweiten Verhandlungspfades durch den Iran. Das Ergebnis ist ein veritabler Scherbenhaufen, den die jetzige US-Regierung unter Präsident Biden nun mühsam wieder zusammenfügen will.

Auch Iran fühlt sich in der Region bedroht - hier iranische Marine in der Straße von Hormuz 2019.

Dieser neue und von der Atomvereinbarung unabhängige zweite Verhandlungspfad hätte sowohl die Sicherheitsinteressen der gesamten Region, aber eben auch die des Iran adressieren sollen. Denn das für die europäische und amerikanische Perspektive so provozierende und gefährliche Auftreten des Iran und seine vielfältige Spoiler-Funktion rund um den Persischen Golf hat als eine der Ursachen auch die völlige Abwesenheit einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur in der Region.

Iran hat den Sturz der demokratischen Regierung Mossadegh durch den Westen nicht vergessen

So wenig wir es aus westlicher Perspektive auch wahrhaben wollen: Nicht nur seine Nachbarstaaten, sondern auch der Iran selbst sieht sich einer dauerhaften Bedrohung ausgesetzt. Denn er unterstellt, dass es in Wahrheit einen gemeinsamen Plan des Westens gibt: Regimewechsel im Iran. So wie die Amerikaner die Demütigung der Botschaftsbesetzung in Teheran 1979 nicht vergessen haben, so hat der Iran weder den durch den Westen organisierten Putsch gegen die erste demokratische Regierung Mossadegh vergessen, der das Schah-Regime zur Folge hatte, noch die Duldung des Chemiewaffenangriffs von Saddam Hussein – damals noch Verbündeter des Westens – auf den Iran. Geografie und Geschichte prägen auch am Persischen Golf den Blick auf Gegenwart und Zukunft.

Die Bedeutung des Atomdeals ist also groß und reicht zugleich weit über die Region hinaus. Denn die Vereinbarung stärkte zugleich den Nichtverbreitungsvertrag über Atomwaffen von 1970, dessen Überprüfungskonferenz für August 2021 geplant ist.

Innerhalb eines Jahres könnte Iran nuklear bewaffnet sein

Seit Präsident Trump die Iran-Vereinbarung im Mai 2018 verließ, neue Sanktionen und die Politik des „maximalen Drucks“ einführte, rückt der Iran schrittweise von dem Atomdeal ab. Der Vertrag gibt Iran die Möglichkeit dazu. So hat Teheran nach und nach einige vereinbarte Grenzen des Uran-Anreicherungsgrades, der Uran-Produktion und der Neuentwicklung von Zentrifugen überschritten und auch Bestimmungen des sogenannten Zusatzprotokolls mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ausgesetzt. Diese Schritte sind besorgniserregend, aber noch umkehrbar. Eine nukleare Bewaffnung des Iran ist nicht akut, kann aber innerhalb eines Jahres forciert werden.

Wer macht also den ersten Schritt? Teheran verlangt, dass zunächst die US- Sanktionen aufgehoben werden, bevor die Regierung an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Im Weißen Haus wird offenbar an Angeboten gearbeitet, bei denen zuerst der Iran seine Zentrifugen und damit seine Fähigkeit zur Uran-Anreicherung wieder verringern muss, und im Gegenzug erste wirtschaftliche Sanktionen der USA gegen Teheran aufgehoben werden.

Irans Präsident Hassan Rouhani sagte am 17. März in Teheran, man erwarte, dass die USA zunächst die Sanktionen aufheben.

Um ein Scheitern der aktuellen Bemühungen zu verhindern, muss Deutschland gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien diplomatisch vermitteln und auf eine abgestimmte Umsetzung der Schritte zwischen Iran und den USA hinwirken. Angesichts der anstehenden Wahlen im Iran im Juni (und dem einsetzenden Wahlkampf im Mai), drängt die Zeit für Signale des Westens. US-Präsident Biden seinerseits ist im US-Kongress einigem Druck ausgesetzt. Seine Gegner argumentieren, dass Sanktionen nötig sind, um vom Iran weitere Zugeständnisse in Bezug auf das Raketenprogramm, die Unterstützung von Rebellen in Syrien und Irak und die Einhaltung von Menschenrechten zu verlangen.

Drei Vorstöße des Westens wären jetzt denkbar

Folgende Vorstöße des Westens wären möglich, die dann natürlich vom Iran jeweils mit eigenen Schritten zur Rückkehr zur Atom-Vereinbarung beantwortet werden müssten: Einmal könnten die USA könnten die „sekundären Sanktionen“ gegen Firmen und Institutionen anderer Länder – insbesondere der EU – aufheben, die sich weiterhin an den Atomdeal mit dem Iran gebunden fühlen und deshalb zur wirtschaftlichen Kooperation mit Teheran bereit sind.

Zudem sollten Sanktionen, die sich auf medizinisches Material und Medikamente beziehen, vollständig aufgehoben werden, was vor allem in Zeiten der Pandemie von herausragender Bedeutung wäre.

Und nicht zuletzt könnte ein kleiner Teil der „eingefrorenen Konten“ des Iran aus dem Ölgeschäft freigegeben werden. Im Gegenzug müsste Teheran beispielsweise die Entwicklung neuer Zentrifugen stoppen oder die Urananreicherung auf 3,7 Prozent begrenzen. Kommt Iran seinen Verpflichtungen nicht nach, können die positiven Schritte wieder zurückgenommen werden.

Flankierend wäre auch Vertrauensbildung durch die westlichen Verhandlungspartner gegenüber den Staaten im Nahen Osten zu leisten, die die Nuklearvereinbarung nach wie vor als unzureichend ablehnen. Sind die USA wieder vollständiges Vertragsmitglied und hält der Iran sich an die Abmachungen des Atomabkommens, wäre nicht nur viel Vertrauen gewonnen, sondern dieses hätte auch Modellcharakter für die internationale Bekämpfung von Proliferationsgefahren. Und die Wiederaufnahme der Gespräche für einen regionalen Rahmen für Frieden und Stabilität in der Region wäre möglich.