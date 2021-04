Sie sind echte Krisengewinner: der kleine Fahrrad-Schrauber am Eck genau wie die Hersteller teurer E-Bikes. 35 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr verzeichnete die Radbranche 2020. Immer mehr Menschen steigen in der Pandemie aufs Zweirad um, auch weil das mit deutlich weniger Infektionsrisiko verbunden ist als die Fahrt in Bus und Bahn.

Die Radwerkstätten stellte das zwischenzeitlich vor Luxusprobleme: Die hohe Nachfrage sorgte in Lockdown-Zeiten zwar für volle Auftragsbücher, aber auch für Lieferengpässe. „Corona hat nicht viel Positives“, sagt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). „Aber ein Positives sehen wir: einen Boom beim Fahrrad.“ Tatsächlich liegt das Rad im Trend, zumindest in den Städten. Andreas Knie, Verkehrsexperte am Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung (WZB), sagt: „Die gesellschaftliche Dynamik hin zum Fahrrad hat sich in der Pandemie beschleunigt.“

Tagesspiegel Background Energie & Klima Kohleausstieg, Klimawandel, Sektorkopplung: Das Briefing für den Energie- und Klimasektor. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Das Thema dürfte damit auch im Bundestagswahlkampf eine Rolle spielen – und polarisieren: Sollen wir alle künftig mehr Rad fahren, auch fürs Klima? Und wo bleiben dann die Interessen der Autofahrer?

Die Bundesrepublik soll Fahrradland werden

Scheuer setzt schon länger auf das Thema. Gerne zeigt er sich als Radler, mit sportlichem Helm, die Hände fest am Lenker. „Wir wollen Deutschland zum Fahrradland machen“, sagte der CSU-Politiker am Dienstag beim Nationalen Radverkehrskongress in Hamburg, bei dem er seinen „Radverkehrsplan 3.0“ vorstellte. Dass der Minister im Gegensatz zu seinen Amtsvorgängern an dem Treffen teilnimmt, weiß die Fahrradlobby zu schätzen. Der Radverkehrsplan sei eine „kleine Revolution“, lobt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC).

Kritiker bemängeln jedoch: Im Zweifel räume der Verkehrsminister stets dem Auto Vorrang ein. Sein „Grundsatzprogramm für den Radverkehr“, das vom Bundeskabinett vergangene Woche verabschiedet wurde, sei halbherzig. Viele Ankündigung, wenig Konkretes – „ein laues Lüftchen“, sagt Verkehrsforscher Knie.

Foto: picture alliance/dpa/ Philipp Brandstädter

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Im Zentrum des Plans, der mit Expertinnen und Bürgern erarbeitet wurde, steht die Idee, den Radverkehr im Land zu verdoppeln. Bis 2030 sollen die Deutschen jeden Tag 240 Millionen Kilometer auf dem Rad zurücklegen, auf sicheren Wegen, am besten von der Autospur getrennt. „Dafür werden die Flächen – auch zulasten des Kfz-Verkehrs – neu verteilt“, heißt es in dem Papier.

426 tote Radfahrer im Jahr 2020

Scheuer will, „dass das Rad Alltag wird“ – auch auf dem Land; beim Weg zur Arbeit, in der Freizeit, für Lieferdienste. Mehr als 140 Einzelmaßnahmen sieht der Radverkehrsplan vor – vom Ausbau von Fahrradbrücken bis zu speziellen Parkplätzen. Ein Ziel ist auch, die Zahl der im Verkehr getöteten Radfahrer zu reduzieren. 2020 starben 426 Radfahrerinnen und Radfahrer im Straßenverkehr in Deutschland.

Bis 2023 will die Bundsregierung rund 1,46 Milliarden Euro in den Radverkehr stecken – „so viel wie nie zuvor“, sagt Scheuer. „Jetzt müssen die Kommunen zugreifen. Jetzt muss auch das Geld abfließen.“ Knie betont jedoch, dass die Summe im Vergleich zu den Investitionen in den Autoverkehr kaum ins Gewicht falle. So kostet alleine der Ausbau der A100 in Berlin 700 Millionen Euro – für 3,2 Kilometer. „Von Scheuer hören wir viel grüne Rhetorik“, sagt Knie. „Wenn irgendwo eine Radfahrer-Party ist, macht er mit und gibt sogar den DJ.“

Auch Stefan Gelbhaar, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, kritisiert den Minister: „Der Plan ist randvoll mit guten Ideen, nur um die Umsetzung drückt sich Herr Scheuer.“ Es brauche mehr Geld, mehr Personal in den Verkehrsbehörden, auch rechtlich müsse noch viel getan werden, um das Rad dem Auto gleichzustellen.

Schwarz-grüne Gemeinsamkeiten

Der FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic hält dagegen: Die von Scheuer und den Länderverkehrsministern Mitte April beschlossene Verschärfung der Straßenverkehrsordnung sei ausreichend. Für mehr Fahrräder im Straßenverkehr spricht sich auch der FDP-Mann aus. „Auch Liberale fahren Fahrrad und haben Interesse an einem sicheren Verkehr“, sagt Luksic.

Vor allem Union und Grüne könnten bei dem Thema „Gemeinsamkeiten entwickeln“, meint Knie. So lässt sich Scheuers Rad-Offensive auch als Signal für die Möglichkeit einer künftigen Zusammenarbeit mit der Öko-Partei deuten. Die Radpolitik wird zwar nicht wahlentscheidend sein, aber möglicherweise symbolisch wichtig, wenn es um Schwarz-Grün geht. „Die Union will offenbar bei uns andocken“, meint Gelbhaar.

„Die Zahl der Autos begrenzen, den Nahverkehr modernisieren, autonome Shuttle-Lösungen – da könnten Union und Grüne zusammenfinden“, sagt Knie. Über den Ansatz der Modernisierung könne man dabei auch die Liberalen mit ins Boot holen. „Wenn Christian Lindner seine Porsche-Brille abnehmen würde.“

Mehr zum Thema Radpolitik stärkt das Fahrrad zu Lasten des Autos Was an Scheuers geplantem „Systemwechsel“ tieftraurig ist

Die Sozialdemokraten hinkten beim Radfahren dagegen hinterher, meint der Forscher: „Die SPD hockt voll im Auto, setzt auf alte Themen. Familie mit zwei Kindern, Schrankwand im Wohnzimmer und ein Auto vor der Haustür – so sieht die SPD die Welt.“ Im SPD-Programmentwurf für die Bundestagswahl kommt das Wort „Fahrrad“ kein einziges Mal vor.