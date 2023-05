Straßenumbenennung in Berlin-Spandau „Ein weiterer Nazi-Name aus dem Straßenland entfernt“

2010, 2011, 2012, 2013 … seit einer Ewigkeit steht fest, dass der Elkartweg im Berliner Ortsteil Hakenfelde umbenannt werden soll (darüber führt auch der Havelradweg). Der Mann war strammer Nazi. In Hannover wurde sein Name bereits 2006 gelöscht. Doch in Spandau vergingen etliche Jahre, ehe im Frühjahr 2020 die damalige Grünen-Fraktionsspitze im Rathaus Spandau um Gollaleh Ahmadi und Oliver Gellert nachfragte: „Wie lange wird in Spandau noch ein Nationalsozialist geehrt?“