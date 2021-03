Die Berliner Politik hat eine schwere Niederlage vor dem Bundesgerichtshof (BGH) erfahren. Im Streit um den Betrieb des Gasnetzes, der seit knapp sieben Jahre die Gerichte beschäftigt, gab der BGH der Gasag Recht: Das Land Berlin wird verurteilt, das Wegenutzungsrecht für den Betrieb des Gasversorgungsnetzes durch Annahme des Angebots der Gasag zu vergeben, teilte der BGH am Mittwoch mit. Die Vergabestelle bei der Senatsverwaltung für Finanzen hatte 2014 die Gasnetzkonzession überraschend der landeseigenen Berlin Energie gegeben. Die Gasag klagte dagegen, und sowohl das Berliner Landgericht als auch das Kammergericht bemängelten das Verfahren: Die erst 2012 gegründete Berlin Energie wurde die Bieterfähigkeit abgesprochen; ferner sei gegen das Neutralitätsverbot verstoßen worden, weil eine landeseigene Stelle einem landeseigenen Betrieb den Zuschlag erteilt hatte und dabei die Gewichtung von Kriterien nicht deutlich wurde. Auch am Finanzierungskonzept der Berlin Energie gab es Zweifel.

Das Stromnetz kauft das Land für 2,3 Milliarden

Die Gasag hatte das Netz wegen der juristischen Auseinandersetzung sozusagen kommissarisch weiterbetrieben. Das ist mit dem heutigen Tag vorbei, die Konzession liegt wieder bei dem Berliner Gasversorger, der selbst überrascht war über die Klarheit der Karlsruhe BGH-Entscheidung. Für den Senat ist das Urteil ein Desaster. Das ähnlich vermurkste Verfahren um die Vergabe der Stromnetzkonzession wird derweil anders gelöst. Auch hier bekam die Berlin Energie den Zuschlag und nicht der Altkonzessionär Vattenfall, der sich ebenfalls juristisch wehrt. Im vergangenen Herbst entschloss sich dann die Vattenfall-Spitze in Stockholm, das Berliner Stromnetz an das Land Berlin zu verkaufen. Damit wäre das Konzessionsverfahren obsolet, mit dem Netz für auch die Konzession zum Betrieb des Netztes auf Berlin Energie übertragen. Wie es heißt, soll Vattenfall rund 2,3 Milliarden Euro für das Netz vom Land Berlin bekommen. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) will den Vorgang im April ins Abgeordnetenhaus bringe.